Önemli Törenler ve Ziyaretler Bugün Gerçekleşiyor

21.08.2025 00:10
Bugün TBMM ve Bakanlıklar çeşitli etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca spor müsabakaları da var.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(TBMM/14.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(Muğla/10.30/11.00/11.50/12.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü, Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret edecek, Fındık Hasat Şenliği ile Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(Düzce/10.30/11.00/11.45/12.30/14.00/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'a İstiklal Madalyası Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilecek "Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolünün imza törenine katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Atina/21.00)

3- İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Romanya'nın Universitatea Craiova takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Lausanne ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Lozan/21.15)

5- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu maçlarının kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

6- FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakalarına Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam edilecek. Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00)

7- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Çin'de başlayacak. Türkiye, A Grubu'ndaki ilk maçında Çin ile karşılaşacak.

(Jiangmen/09.00)

8- Türkiye Hentbol Federasyonu ile Ardventure firması arasında Erkekler Süper Lig'in isim sponsorluğu için sözleşme imzalanacak.

(Ankara/11.00)

***

Kaynak: AA

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
