BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.229
|Toplam Seçmen
|:
|604.851
|Açılan Sandık
|:
|2.122
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,20
|Kullanılan Oy
|:
|458.163
|Geçerli Oy
|:
|434.102
|Katılım Oranı
|:
|% 79,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 39,88
|173.116
|İYİ PARTİ
|ENVER YILMAZ
|% 36,19
|157.089
|CHP
|ZEKAİ SANA
|% 16,45
|71.407
|YENİDEN REFAH
|ADEM AĞCA
|% 3,81
|16.537
|DİĞER
|% 0,89
|3.879
|ZAFER PARTİSİ
|SEVİNÇ BAŞARAN
|% 0,7
|3.038
|SAADET
|HALİT DUYAR
|% 0,64
|2.766
|DSP
|ADEM BAŞ
|% 0,17
|748
|BTP
|MUAMMER BELEN
|% 0,16
|701
|DP
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|% 0,15
|633
|TİP
|SEMİH YILDIZ
|% 0,14
|600
|HÜDA PAR
|BÜLENT DİNÇ
|% 0,11
|472
|DEM PARTİ
|NECMETTİN DURMUŞ
|% 0,1
|452
|VATAN PARTİSİ
|SEDAT KUTLU
|% 0,1
|434
|YTP
|ENGİN AKDAL
|% 0,09
|375
|DEVA PARTİSİ
|SEZER YETGİN
|% 0,08
|371
|TKP
|DAMLA BAYTEKİN
|% 0,08
|330
|HKP
|NECATİ KALENDER
|% 0,07
|304
|HAK-PAR
|SEVDA KOKUM
|% 0,06
|276
|BAĞIMSIZ
|SEYFİ DİZEK
|% 0,05
|242
|MİLLET
|RIFAT YILMAZ
|% 0,05
|212
|TKH
|ALEV DOĞAN
|% 0,03
|120
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|% 50,85
|6.834
|İYİ PARTİ
|ALPAY KOCAGÖZ
|% 35,59
|4.783
|CHP
|BAYRAM GÖRÜR
|% 8,23
|1.106
|YENİDEN REFAH
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|% 2,87
|386
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ VARLI
|% 0,97
|130
|SAADET
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|% 0,47
|63
|DSP
|İSLAM TÜREDİ
|% 0,42
|57
|BTP
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|% 0,33
|44
|HKP
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|% 0,27
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,46
|Katılım Oranı
|:
|% 77,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ULAŞ TEPE
|% 50,45
|53.047
|AK PARTİ
|AŞKIN TÖREN
|% 36,17
|38.034
|İYİ PARTİ
|ÇAĞATAY DENİZ
|% 8,32
|8.745
|YENİDEN REFAH
|ORHAN GÜNDOĞDU
|% 1,68
|1.767
|DİĞER
|% 0,91
|962
|ZAFER PARTİSİ
|YENER TURAN
|% 0,86
|902
|SAADET
|HALUK ŞENSOY
|% 0,47
|498
|DP
|ERTUĞRUL KOÇ
|% 0,32
|340
|BTP
|MUSTAFA CAN
|% 0,21
|216
|OCAK
|ŞEREF TÜRKMEN
|% 0,2
|208
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN ANGIN
|% 0,13
|142
|DEM PARTİ
|AYDIN ER
|% 0,11
|115
|VATAN PARTİSİ
|ATIF GÜRSOY
|% 0,07
|72
|HKP
|YAKUP EFE
|% 0,05
|55
|MİLLET
|MAHMUT EROL
|% 0,05
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|% 54,23
|6.458
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|% 17,49
|2.083
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|% 14,31
|1.704
|CHP
|TEYFİK GÜLEY
|% 10,85
|1.292
|BTP
|MUHARREM İLHAN
|% 1,23
|146
|SAADET
|OSMAN SESLİ
|% 1,03
|123
|BÜYÜK BİRLİK
|ENGİN SUNMA
|% 0,56
|67
|HKP
|NAZAN ATAV
|% 0,3
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 95,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEYLA ÇITIR
|% 31,27
|2.449
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|% 22,42
|1.756
|DİĞER
|% 17,9
|1.402
|MHP
|MAHMUT AYPARÇASI
|% 15,04
|1.178
|BAĞIMSIZ
|ALAHİTDİN GİDEN
|% 5,9
|462
|İYİ PARTİ
|SEZER UÇAMAZ
|% 3,56
|279
|SAADET
|MUSA ÖZTÜRK
|% 1,31
|103
|DEVA PARTİSİ
|BERAT AY
|% 1,09
|85
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET ÖZCAN
|% 0,52
|41
|BTP
|TURGUT ÇAMAŞ
|% 0,45
|35
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARTAL
|% 0,41
|32
|DSP
|YUNUS ÖZTÜRK
|% 0,13
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÖZAY
|% 48,96
|4.442
|İYİ PARTİ
|AHMET ALİ İBAÇ
|% 44,9
|4.073
|CHP
|EMİN EKİN
|% 2,38
|216
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZDEN
|% 2,27
|206
|SAADET
|KEMAL GÖNÜL
|% 0,97
|88
|BÜYÜK BİRLİK
|DAVUT KAYADA
|% 0,19
|17
|BTP
|NURİTTİN AKBAŞLI
|% 0,13
|12
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR ŞENYURT
|% 0,08
|7
|DİĞER
|% 0,07
|6
|DSP
|ADEM ABAK
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,73
|Katılım Oranı
|:
|% 87,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT KARAYİĞİT
|% 52,12
|4.194
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|% 45,06
|3.626
|CHP
|İSA YURT
|% 1,91
|154
|SAADET
|MUSA AŞCI
|% 0,61
|49
|BTP
|OSMAN AKBAŞ
|% 0,3
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|% 51,85
|34.928
|CHP
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|% 31,44
|21.183
|İYİ PARTİ
|BURAK EROĞLU
|% 9,14
|6.156
|YENİDEN REFAH
|FERHAT AKSU
|% 3,19
|2.148
|ZAFER PARTİSİ
|CEM ASLANTAŞ
|% 0,89
|603
|SAADET
|İSMAİL KOÇAN
|% 0,82
|556
|BAĞIMSIZ
|ONUR GÜNGÖR
|% 0,61
|410
|BTP
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,51
|345
|SOL PARTİ
|RASUL ŞAHİN
|% 0,35
|233
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT DEMİR
|% 0,27
|179
|BAĞIMSIZ
|MURAT KARAÇUHA
|% 0,25
|166
|DİĞER
|% 0,2
|132
|DSP
|MEHMET BAŞTÜRK
|% 0,17
|114
|DEM PARTİ
|KENAN KIRKAYA
|% 0,11
|75
|HKP
|HAKAN ARSLAN
|% 0,11
|73
|MİLLET
|RIDVAN ÇETİN
|% 0,09
|63
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRİ ULUDAĞ
|% 47,02
|7.899
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YILMAZ
|% 32,03
|5.381
|CHP
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|% 18,36
|3.084
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ŞAHİN
|% 0,97
|163
|DİĞER
|% 0,61
|102
|HKP
|ABBAS ULUCAN
|% 0,28
|46
|SAADET
|AHMET TEPE
|% 0,26
|44
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET SIDDIK ZOR
|% 0,25
|42
|BTP
|KENAN EKİM
|% 0,22
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEDET SİPAHİ
|% 52,58
|3.444
|CHP
|UĞUR CÖRÜT
|% 36,32
|2.379
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZTÜRK
|% 6,88
|451
|DİĞER
|% 1,88
|123
|SAADET
|HALİL CEBECİ
|% 0,78
|51
|VATAN PARTİSİ
|OSMAN ERDAŞ
|% 0,43
|28
|GELECEK PARTİSİ
|ADEM ALBAYRAK
|% 0,34
|22
|ZAFER PARTİSİ
|LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
|% 0,29
|19
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKAYİ BEKCİ
|% 0,26
|17
|BTP
|YEKDA ÖZTÜRK
|% 0,15
|10
|DSP
|ADİLE ASLAN
|% 0,09
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL ÇOŞKUN
|% 52,59
|5.696
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|% 41,53
|4.499
|İYİ PARTİ
|EKREM YILMAZ
|% 3,68
|399
|YENİDEN REFAH
|OKTAY KAYA
|% 1,63
|177
|SAADET
|BEKİR KAYA
|% 0,23
|25
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ZOR
|% 0,19
|20
|BTP
|HÜSEYİN PALAVAR
|% 0,15
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN KAYGI
|% 41,3
|3.762
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHRİ SÖĞÜT
|% 32,15
|2.928
|CHP
|HASAN ÇALIK
|% 18,23
|1.660
|YENİDEN REFAH
|ERDAL KALYONCU
|% 3,74
|341
|DP
|TANER SARI
|% 2,03
|185
|SAADET
|EROL KIŞLA
|% 1,38
|126
|BTP
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|% 0,86
|78
|DSP
|NÜTFULLAH GÜL
|% 0,31
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|% 42,37
|2.270
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|% 35,26
|1.889
|CHP
|MUSTAFA OKUTAN
|% 15,64
|838
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DEMİREL
|% 4,63
|248
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER ALTINEL
|% 0,84
|45
|DP
|YASEMİN ŞAHİN
|% 0,52
|28
|SAADET
|ETHEM EYİGÜN
|% 0,48
|26
|ZAFER PARTİSİ
|OLGUN POYRAZ
|% 0,13
|7
|DSP
|FAZIL UZUN
|% 0,09
|5
|BTP
|EMRAH KARAKOÇ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,22
|Katılım Oranı
|:
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT GÜNEY
|% 36,73
|2.592
|İYİ PARTİ
|CEMALETTİN TÜRK
|% 30,67
|2.164
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|% 29,66
|2.093
|YENİDEN REFAH
|YAKUP ZİL
|% 2,08
|147
|BTP
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,28
|20
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIŞLA
|% 0,27
|19
|SAADET
|RÜMEYSA KOÇAN
|% 0,2
|14
|HKP
|DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ
|% 0,11
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|SAİT KORGAN
|% 37,39
|6.119
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|% 36,48
|5.970
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|% 22,2
|3.634
|CHP
|HAKAN BAYIR
|% 1,33
|218
|SAADET
|HASAN SUBAŞI
|% 0,83
|135
|BÜYÜK BİRLİK
|SAMET BAYRAK
|% 0,7
|115
|MEMLEKET
|CENGİZ BÖLEK
|% 0,64
|105
|BTP
|HÜSEYİN YILMAZLI
|% 0,26
|42
|HKP
|MAHMUT EREN OKUR
|% 0,17
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,81
|Katılım Oranı
|:
|% 82,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF YALÇUVA
|% 73,99
|12.773
|CHP
|ŞENOL ÖZDEN
|% 13,45
|2.322
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ERŞARU
|% 6,69
|1.155
|SAADET
|EKREM ÖNEŞ
|% 2,91
|503
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÖZKAN
|% 1,44
|248
|BTP
|BARIŞ AV
|% 1,03
|178
|HKP
|BEKİR KÖSEOĞLU
|% 0,45
|78
|DİĞER
|% 0,04
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,80
|Katılım Oranı
|:
|% 70,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|% 44,45
|4.017
|CHP
|OLGAY ÜNALAN
|% 30,32
|2.740
|YENİDEN REFAH
|AHMET YILMAZ
|% 13,47
|1.217
|İYİ PARTİ
|SALİH YAMAN
|% 7,93
|717
|SAADET
|VELİ BAL
|% 1,46
|132
|BÜYÜK BİRLİK
|BENGİSU ŞAHİN
|% 0,93
|84
|DİĞER
|% 0,77
|70
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AKİF AYDOĞAN
|% 0,35
|32
|BTP
|ORHAN KOÇ
|% 0,32
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CİHAT ALBAYRAK
|% 39,78
|8.092
|CHP
|FARUK PİROĞLU
|% 38,44
|7.819
|İYİ PARTİ
|EROL BATUK
|% 18,63
|3.790
|YENİDEN REFAH
|FAHRİ GÜMÜŞ
|% 1,24
|253
|ZAFER PARTİSİ
|BAHAR YILMAZ
|% 0,61
|124
|SAADET
|ÜMİT AKDENİZ
|% 0,38
|77
|BTP
|TAYLAN İSKENDER
|% 0,35
|70
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|% 0,17
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|% 0,15
|30
|DSP
|BAYRAM BAŞTÜRK
|% 0,13
|27
|HKP
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|% 0,12
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|% 35,75
|5.574
|CHP
|BÜLENT AKSOY
|% 33,23
|5.181
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH KILIÇ
|% 26,94
|4.200
|YENİDEN REFAH
|AHMET BAKİ
|% 1,69
|263
|SAADET
|AHMET YILDIRIM
|% 0,79
|123
|DİĞER
|% 0,79
|123
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAHRAMAN
|% 0,41
|64
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER DANACI
|% 0,19
|29
|BTP
|REYHAN AY
|% 0,14
|22
|HKP
|ALİ YILMAZ
|% 0,07
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,13
|Katılım Oranı
|:
|% 77,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TAVLI
|% 40,33
|28.537
|İYİ PARTİ
|AHMET ARPACIOĞLU
|% 37,39
|26.459
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ BALCI
|% 10,45
|7.398
|CHP
|CUMHUR ÖZTÜRK
|% 8,27
|5.855
|SAADET
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|% 1,28
|908
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKİ FİDAN
|% 0,61
|432
|ZAFER PARTİSİ
|AVŞİN KAŞIK
|% 0,55
|390
|DİĞER
|% 0,25
|179
|GELECEK PARTİSİ
|TEVRAT KORKMAZ
|% 0,22
|155
|DEM PARTİ
|REŞİT GÜNEÇ
|% 0,13
|95
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM İŞÇİ
|% 0,13
|88
|BTP
|FAHRİ ÖZGEN
|% 0,11
|77
|MİLLET
|ABDÜLVAHAP ÇINAR
|% 0,1
|70
|HKP
|EROL KISABACAK
|% 0,1
|67
|DSP
|AYNUR ÇAKMAK
|% 0,08
|58
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AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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