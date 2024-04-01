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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:42  Güncelleme: 01:45
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 2.153
Açılan Sandık Oranı : % 96,59
Kullanılan Oy : 465.901
Geçerli Oy : 440.198
Katılım Oranı : % 79,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 39,85175.430
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,15159.130
CHPZEKAİ SANA% 16,6273.156
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,8116.774
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,713.126
DİĞER% 0,73.092
SAADETHALİT DUYAR% 0,652.869
DSPADEM BAŞ% 0,18786
BTPMUAMMER BELEN% 0,17740
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,15649
TİPSEMİH YILDIZ% 0,14626
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,12505
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,11490
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,1458
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,09405
YTPENGİN AKDAL% 0,09393
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,08347
HKPNECATİ KALENDER% 0,07322
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,07282
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,06268
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,05218
TKHALEV DOĞAN% 0,03132
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 50,856.834
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 35,594.783
CHPBAYRAM GÖRÜR% 8,231.106
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 2,87386
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,97130
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,4763
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,4257
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,3344
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,2737
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 87,97
Katılım Oranı : % 77,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 50,2555.448
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 36,2439.990
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,619.496
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,711.890
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,85932
DİĞER% 0,81892
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,5550
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,31347
BTPMUSTAFA CAN% 0,2222
DEM PARTİAYDIN ER% 0,15161
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,13145
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0888
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0671
HKPYAKUP EFE% 0,0556
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0551
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,236.458
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,492.083
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 14,311.704
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,851.292
BTPMUHARREM İLHAN% 1,22145
SAADETOSMAN SESLİ% 1,03123
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,5768
HKPNAZAN ATAV% 0,335
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 32,392.449
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 23,541.780
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 15,581.178
DİĞER% 12,25926
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 6,56496
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 4,54343
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 2,05155
DEVA PARTİSİBERAT AY% 1,1990
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,7456
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,5340
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,4937
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,1411
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 48,844.442
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 46,144.196
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,33212
SAADETKEMAL GÖNÜL% 1,12102
CHPEMİN EKİN% 1,11101
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1917
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,1312
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,098
DSPADEM ABAK% 0,055
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 51,354.275
AK PARTİİSMET YANIK% 45,653.801
CHPİSA YURT% 1,98165
SAADETMUSA AŞCI% 0,6554
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,3731
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,7634.999
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 31,5521.335
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,136.171
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,182.149
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,89605
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,82555
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,61412
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,52351
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,35239
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,27181
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,25168
DİĞER% 0,19132
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,17115
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,1176
HKPHAKAN ARSLAN% 0,1172
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0961
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,127.900
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,15.382
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,563.111
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 1,09183
HKPABBAS ULUCAN% 0,3152
SAADETAHMET TEPE% 0,350
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,2746
BTPKENAN EKİM% 0,2542
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 52,443.444
CHPUĞUR CÖRÜT% 36,222.379
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,79446
DİĞER% 1,87123
SAADETHALİL CEBECİ% 0,8153
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,4932
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,4127
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,3724
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,2718
DSPADİLE ASLAN% 0,1812
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,1510
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 51,445.634
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 41,494.544
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 4,21461
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 2,19240
SAADETBEKİR KAYA% 0,2729
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,2224
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,1820
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 40,93.754
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 31,772.916
CHPHASAN ÇALIK% 18,461.694
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 3,9358
DPTANER SARI% 2,19201
SAADETEROL KIŞLA% 1,56143
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 0,8982
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,3330
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 42,42.270
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 35,281.889
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,65838
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 4,63248
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,8445
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,5228
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,4122
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,137
DSPFAZIL UZUN% 0,15
BTPEMRAH KARAKOÇ% 0,042
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 36,352.655
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 30,992.264
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 29,582.161
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 2,12155
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,322
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,322
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,2518
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,118
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,396.119
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,485.970
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,23.634
CHPHAKAN BAYIR% 1,33218
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,83135
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,7115
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,64105
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,2642
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,1728
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 73,8812.924
CHPŞENOL ÖZDEN% 13,532.367
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,721.176
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,92510
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,43250
BTPBARIŞ AV% 1,06185
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,4681
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 70,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,454.017
CHPOLGAY ÜNALAN% 30,322.740
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,471.217
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 7,93717
SAADETVELİ BAL% 1,46132
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,9384
DİĞER% 0,7770
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,3532
BTPORHAN KOÇ% 0,3229
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 39,688.091
CHPFARUK PİROĞLU% 38,37.810
İYİ PARTİEROL BATUK% 18,563.784
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 1,32269
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,65132
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,4285
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,482
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,2143
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,1734
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,1633
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,1326
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,485.576
CHPBÜLENT AKSOY% 33,655.289
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 26,74.197
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,75275
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,79124
DİĞER% 0,78123
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,4368
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,1930
BTPREYHAN AY% 0,1523
HKPALİ YILMAZ% 0,0812
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 95,92
Katılım Oranı : % 77,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,2228.879
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,4126.859
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,417.476
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 8,416.039
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,28920
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,61438
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,55391
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,22161
DİĞER% 0,22161
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,1396
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1393
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,1180
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,1176
HKPEROL KISABACAK% 0,170
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0961

Kaynak: AA

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