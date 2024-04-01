BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.229
|Toplam Seçmen
|:
|604.851
|Açılan Sandık
|:
|2.153
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,59
|Kullanılan Oy
|:
|465.901
|Geçerli Oy
|:
|440.198
|Katılım Oranı
|:
|% 79,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 39,85
|175.430
|İYİ PARTİ
|ENVER YILMAZ
|% 36,15
|159.130
|CHP
|ZEKAİ SANA
|% 16,62
|73.156
|YENİDEN REFAH
|ADEM AĞCA
|% 3,81
|16.774
|ZAFER PARTİSİ
|SEVİNÇ BAŞARAN
|% 0,71
|3.126
|DİĞER
|% 0,7
|3.092
|SAADET
|HALİT DUYAR
|% 0,65
|2.869
|DSP
|ADEM BAŞ
|% 0,18
|786
|BTP
|MUAMMER BELEN
|% 0,17
|740
|DP
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|% 0,15
|649
|TİP
|SEMİH YILDIZ
|% 0,14
|626
|HÜDA PAR
|BÜLENT DİNÇ
|% 0,12
|505
|DEM PARTİ
|NECMETTİN DURMUŞ
|% 0,11
|490
|VATAN PARTİSİ
|SEDAT KUTLU
|% 0,1
|458
|DEVA PARTİSİ
|SEZER YETGİN
|% 0,09
|405
|YTP
|ENGİN AKDAL
|% 0,09
|393
|TKP
|DAMLA BAYTEKİN
|% 0,08
|347
|HKP
|NECATİ KALENDER
|% 0,07
|322
|HAK-PAR
|SEVDA KOKUM
|% 0,07
|282
|BAĞIMSIZ
|SEYFİ DİZEK
|% 0,06
|268
|MİLLET
|RIFAT YILMAZ
|% 0,05
|218
|TKH
|ALEV DOĞAN
|% 0,03
|132
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|% 50,85
|6.834
|İYİ PARTİ
|ALPAY KOCAGÖZ
|% 35,59
|4.783
|CHP
|BAYRAM GÖRÜR
|% 8,23
|1.106
|YENİDEN REFAH
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|% 2,87
|386
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ VARLI
|% 0,97
|130
|SAADET
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|% 0,47
|63
|DSP
|İSLAM TÜREDİ
|% 0,42
|57
|BTP
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|% 0,33
|44
|HKP
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|% 0,27
|37
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,97
|Katılım Oranı
|:
|% 77,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ULAŞ TEPE
|% 50,25
|55.448
|AK PARTİ
|AŞKIN TÖREN
|% 36,24
|39.990
|İYİ PARTİ
|ÇAĞATAY DENİZ
|% 8,61
|9.496
|YENİDEN REFAH
|ORHAN GÜNDOĞDU
|% 1,71
|1.890
|ZAFER PARTİSİ
|YENER TURAN
|% 0,85
|932
|DİĞER
|% 0,81
|892
|SAADET
|HALUK ŞENSOY
|% 0,5
|550
|DP
|ERTUĞRUL KOÇ
|% 0,31
|347
|BTP
|MUSTAFA CAN
|% 0,2
|222
|DEM PARTİ
|AYDIN ER
|% 0,15
|161
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN ANGIN
|% 0,13
|145
|OCAK
|ŞEREF TÜRKMEN
|% 0,08
|88
|VATAN PARTİSİ
|ATIF GÜRSOY
|% 0,06
|71
|HKP
|YAKUP EFE
|% 0,05
|56
|MİLLET
|MAHMUT EROL
|% 0,05
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|% 54,23
|6.458
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|% 17,49
|2.083
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|% 14,31
|1.704
|CHP
|TEYFİK GÜLEY
|% 10,85
|1.292
|BTP
|MUHARREM İLHAN
|% 1,22
|145
|SAADET
|OSMAN SESLİ
|% 1,03
|123
|BÜYÜK BİRLİK
|ENGİN SUNMA
|% 0,57
|68
|HKP
|NAZAN ATAV
|% 0,3
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEYLA ÇITIR
|% 32,39
|2.449
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|% 23,54
|1.780
|MHP
|MAHMUT AYPARÇASI
|% 15,58
|1.178
|DİĞER
|% 12,25
|926
|BAĞIMSIZ
|ALAHİTDİN GİDEN
|% 6,56
|496
|İYİ PARTİ
|SEZER UÇAMAZ
|% 4,54
|343
|SAADET
|MUSA ÖZTÜRK
|% 2,05
|155
|DEVA PARTİSİ
|BERAT AY
|% 1,19
|90
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET ÖZCAN
|% 0,74
|56
|BTP
|TURGUT ÇAMAŞ
|% 0,53
|40
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARTAL
|% 0,49
|37
|DSP
|YUNUS ÖZTÜRK
|% 0,14
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÖZAY
|% 48,84
|4.442
|İYİ PARTİ
|AHMET ALİ İBAÇ
|% 46,14
|4.196
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZDEN
|% 2,33
|212
|SAADET
|KEMAL GÖNÜL
|% 1,12
|102
|CHP
|EMİN EKİN
|% 1,11
|101
|BÜYÜK BİRLİK
|DAVUT KAYADA
|% 0,19
|17
|BTP
|NURİTTİN AKBAŞLI
|% 0,13
|12
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR ŞENYURT
|% 0,09
|8
|DSP
|ADEM ABAK
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT KARAYİĞİT
|% 51,35
|4.275
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|% 45,65
|3.801
|CHP
|İSA YURT
|% 1,98
|165
|SAADET
|MUSA AŞCI
|% 0,65
|54
|BTP
|OSMAN AKBAŞ
|% 0,37
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|% 51,76
|34.999
|CHP
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|% 31,55
|21.335
|İYİ PARTİ
|BURAK EROĞLU
|% 9,13
|6.171
|YENİDEN REFAH
|FERHAT AKSU
|% 3,18
|2.149
|ZAFER PARTİSİ
|CEM ASLANTAŞ
|% 0,89
|605
|SAADET
|İSMAİL KOÇAN
|% 0,82
|555
|BAĞIMSIZ
|ONUR GÜNGÖR
|% 0,61
|412
|BTP
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,52
|351
|SOL PARTİ
|RASUL ŞAHİN
|% 0,35
|239
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT DEMİR
|% 0,27
|181
|BAĞIMSIZ
|MURAT KARAÇUHA
|% 0,25
|168
|DİĞER
|% 0,19
|132
|DSP
|MEHMET BAŞTÜRK
|% 0,17
|115
|DEM PARTİ
|KENAN KIRKAYA
|% 0,11
|76
|HKP
|HAKAN ARSLAN
|% 0,11
|72
|MİLLET
|RIDVAN ÇETİN
|% 0,09
|61
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRİ ULUDAĞ
|% 47,12
|7.900
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YILMAZ
|% 32,1
|5.382
|CHP
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|% 18,56
|3.111
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ŞAHİN
|% 1,09
|183
|HKP
|ABBAS ULUCAN
|% 0,31
|52
|SAADET
|AHMET TEPE
|% 0,3
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET SIDDIK ZOR
|% 0,27
|46
|BTP
|KENAN EKİM
|% 0,25
|42
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEDET SİPAHİ
|% 52,44
|3.444
|CHP
|UĞUR CÖRÜT
|% 36,22
|2.379
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZTÜRK
|% 6,79
|446
|DİĞER
|% 1,87
|123
|SAADET
|HALİL CEBECİ
|% 0,81
|53
|VATAN PARTİSİ
|OSMAN ERDAŞ
|% 0,49
|32
|GELECEK PARTİSİ
|ADEM ALBAYRAK
|% 0,41
|27
|ZAFER PARTİSİ
|LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
|% 0,37
|24
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKAYİ BEKCİ
|% 0,27
|18
|DSP
|ADİLE ASLAN
|% 0,18
|12
|BTP
|YEKDA ÖZTÜRK
|% 0,15
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL ÇOŞKUN
|% 51,44
|5.634
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|% 41,49
|4.544
|İYİ PARTİ
|EKREM YILMAZ
|% 4,21
|461
|YENİDEN REFAH
|OKTAY KAYA
|% 2,19
|240
|SAADET
|BEKİR KAYA
|% 0,27
|29
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ZOR
|% 0,22
|24
|BTP
|HÜSEYİN PALAVAR
|% 0,18
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN KAYGI
|% 40,9
|3.754
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHRİ SÖĞÜT
|% 31,77
|2.916
|CHP
|HASAN ÇALIK
|% 18,46
|1.694
|YENİDEN REFAH
|ERDAL KALYONCU
|% 3,9
|358
|DP
|TANER SARI
|% 2,19
|201
|SAADET
|EROL KIŞLA
|% 1,56
|143
|BTP
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|% 0,89
|82
|DSP
|NÜTFULLAH GÜL
|% 0,33
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|% 42,4
|2.270
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|% 35,28
|1.889
|CHP
|MUSTAFA OKUTAN
|% 15,65
|838
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DEMİREL
|% 4,63
|248
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER ALTINEL
|% 0,84
|45
|DP
|YASEMİN ŞAHİN
|% 0,52
|28
|SAADET
|ETHEM EYİGÜN
|% 0,41
|22
|ZAFER PARTİSİ
|OLGUN POYRAZ
|% 0,13
|7
|DSP
|FAZIL UZUN
|% 0,1
|5
|BTP
|EMRAH KARAKOÇ
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT GÜNEY
|% 36,35
|2.655
|İYİ PARTİ
|CEMALETTİN TÜRK
|% 30,99
|2.264
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|% 29,58
|2.161
|YENİDEN REFAH
|YAKUP ZİL
|% 2,12
|155
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIŞLA
|% 0,3
|22
|BTP
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,3
|22
|SAADET
|RÜMEYSA KOÇAN
|% 0,25
|18
|HKP
|DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ
|% 0,11
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|SAİT KORGAN
|% 37,39
|6.119
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|% 36,48
|5.970
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|% 22,2
|3.634
|CHP
|HAKAN BAYIR
|% 1,33
|218
|SAADET
|HASAN SUBAŞI
|% 0,83
|135
|BÜYÜK BİRLİK
|SAMET BAYRAK
|% 0,7
|115
|MEMLEKET
|CENGİZ BÖLEK
|% 0,64
|105
|BTP
|HÜSEYİN YILMAZLI
|% 0,26
|42
|HKP
|MAHMUT EREN OKUR
|% 0,17
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF YALÇUVA
|% 73,88
|12.924
|CHP
|ŞENOL ÖZDEN
|% 13,53
|2.367
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ERŞARU
|% 6,72
|1.176
|SAADET
|EKREM ÖNEŞ
|% 2,92
|510
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÖZKAN
|% 1,43
|250
|BTP
|BARIŞ AV
|% 1,06
|185
|HKP
|BEKİR KÖSEOĞLU
|% 0,46
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,80
|Katılım Oranı
|:
|% 70,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|% 44,45
|4.017
|CHP
|OLGAY ÜNALAN
|% 30,32
|2.740
|YENİDEN REFAH
|AHMET YILMAZ
|% 13,47
|1.217
|İYİ PARTİ
|SALİH YAMAN
|% 7,93
|717
|SAADET
|VELİ BAL
|% 1,46
|132
|BÜYÜK BİRLİK
|BENGİSU ŞAHİN
|% 0,93
|84
|DİĞER
|% 0,77
|70
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AKİF AYDOĞAN
|% 0,35
|32
|BTP
|ORHAN KOÇ
|% 0,32
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CİHAT ALBAYRAK
|% 39,68
|8.091
|CHP
|FARUK PİROĞLU
|% 38,3
|7.810
|İYİ PARTİ
|EROL BATUK
|% 18,56
|3.784
|YENİDEN REFAH
|FAHRİ GÜMÜŞ
|% 1,32
|269
|ZAFER PARTİSİ
|BAHAR YILMAZ
|% 0,65
|132
|BTP
|TAYLAN İSKENDER
|% 0,42
|85
|SAADET
|ÜMİT AKDENİZ
|% 0,4
|82
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|% 0,21
|43
|DSP
|BAYRAM BAŞTÜRK
|% 0,17
|34
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|% 0,16
|33
|HKP
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|% 0,13
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|% 35,48
|5.576
|CHP
|BÜLENT AKSOY
|% 33,65
|5.289
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH KILIÇ
|% 26,7
|4.197
|YENİDEN REFAH
|AHMET BAKİ
|% 1,75
|275
|SAADET
|AHMET YILDIRIM
|% 0,79
|124
|DİĞER
|% 0,78
|123
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAHRAMAN
|% 0,43
|68
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER DANACI
|% 0,19
|30
|BTP
|REYHAN AY
|% 0,15
|23
|HKP
|ALİ YILMAZ
|% 0,08
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,92
|Katılım Oranı
|:
|% 77,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TAVLI
|% 40,22
|28.879
|İYİ PARTİ
|AHMET ARPACIOĞLU
|% 37,41
|26.859
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ BALCI
|% 10,41
|7.476
|CHP
|CUMHUR ÖZTÜRK
|% 8,41
|6.039
|SAADET
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|% 1,28
|920
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKİ FİDAN
|% 0,61
|438
|ZAFER PARTİSİ
|AVŞİN KAŞIK
|% 0,55
|391
|GELECEK PARTİSİ
|TEVRAT KORKMAZ
|% 0,22
|161
|DİĞER
|% 0,22
|161
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM İŞÇİ
|% 0,13
|96
|DEM PARTİ
|REŞİT GÜNEÇ
|% 0,13
|93
|BTP
|FAHRİ ÖZGEN
|% 0,11
|80
|MİLLET
|ABDÜLVAHAP ÇINAR
|% 0,11
|76
|HKP
|EROL KISABACAK
|% 0,1
|70
|DSP
|AYNUR ÇAKMAK
|% 0,09
|61
Son Dakika › Güncel › ORDU SON - Son Dakika
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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