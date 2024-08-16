Orman Yangınlarına Karşı Uyarı: 10 Gün Boyunca Açık Alanda Ateş Yakmayın - Son Dakika
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Orman Yangınlarına Karşı Uyarı: 10 Gün Boyunca Açık Alanda Ateş Yakmayın

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların orman yangınlarının oluşmasına ve yayılmasına yol açabileceğini belirterek, vatandaşlara 10 gün boyunca açık alanda ateş yakmamaları uyarısında bulundu.

16.08.2024 11:46
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların orman yangınlarının oluşmasına ve yayılmasına yol açabileceğini belirterek, vatandaşlara 10 gün boyunca açık alanda ateş yakmamaları uyarısında bulundu.

AA muhabirinin OGM yetkililerinden edindiği bilgiye göre, orman teşkilatı, 7 gün 24 saat esasına göre, orman yangınlarının önlenmesi ve müdahalenin zamanında yapılması için çalışıyor.

Yangınlarla mücadelenin ilk adımı olan "önleme" aşamasında teşkilat, kendi teknolojik altyapısının dışında ilgili kurum ve kurumlarla da veri alışverişinde bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, geliştirilen orman yangını tehlikesine karşı önceden önlem alınmasını sağlayan "Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi (MEUS)" tedbir alma konusunda etkin rol üstleniyor.

MEUS'un temelinde sıcaklık, rüzgar, yağış, nem ve sabit bakı haritalarını içeren algoritma bulunuyor. Sistemle orman yangını çıkma riski bulunan bölgeler anlık olarak haritalandırılıyor, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanıyor.

OGM yetkililerince de günlük olarak hazırlanan ve olası orman yangın riskini gösteren MEUS haritası verileri günün ilk saatlerinde değerlendirmeye alınıyor. Haritadan çıkan sonuçlar göz önünde bulundurularak, orman bölge müdürlüklerindeki yangın yönetim merkezlerine gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılıyor.

Antalya çevreleri ile Ege'de yangın riski arttı

Bu kapsamda OGM yetkilileri, hava sıcaklıklarının gelecek 10 günde orman yangınları açısından risk oluşturacak şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Orman yangınlarının yüzde 90'lara varan oranda insan kaynaklı olduğunu vurgulayan yetkililer, vatandaşları, rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları yol kenarları ile orman alanlarına atmamaları, biçerdöver ve balya makinesi gibi tarımsal hasat makinelerini gerekli önlemleri almadan çalıştırmamaları, anız yakmamaları, bahçe temizliğinden çıkan atıkları ateşe vermemeleri konusunda uyardı.

Ayrıca çobanlara, arıcılara, avcılara, doğa yürüyüşçülerine, ormanda yaptıkları aktiviteler esnasında yaktıkları ateşleri söndürmeleri, ateş ya da duman gördüklerinde hiç zaman kaybetmeden 7/24 hizmet veren 112 acil çağrı merkezlerini aramaları çağrısında da bulunuldu.

Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların orman yangınlarının oluşması ve yayılmasına yol açabileceği öngörülüyor.

MEUS'a göre, özellikle bugün ve yarın Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, İzmir, Muğla, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Uşak, Manisa, Bursa, Eskişehir ile Balıkesir ve Ankara'nın batısında yüzde 60 ila 70 arasında yangın riski bulunuyor. Özellikle Antalya merkezinin çevreleri ile Ege'nin iç kesimlerinde ise yer yer risk yüzdesi 70 ila 80 düzeylerine çıkıyor.

OGM'nin bu değerlendirmeleri ışığında da AFAD, vatandaşlara SMS aracılığıyla "10 gün boyunca meteorolojik nedenlerle vatandaşların açık alanda ateş yakmamaları, yakanları uyarmaları ve 112'ye bilgi vermesi rica olunur." paylaşımı yaptı.

Kaynak: AA

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