Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe\'yi Hizmete Açtı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe'yi düzenlenen törenle hizmete açtı. Kitapseverler, zengin kitap koleksiyonuna sahip kütüphanenin raflarından aldıkları Türk ve dünya klasiklerini konforlu bir ortamda okurken, gençler de uygun fiyata aldıkları lezzetli kahvelerini yudumlayacak.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin eğitim, kültür ve sosyal yaşamına değer katan iki önemli eseri, tek çatı altında vatandaşlarla buluşturdu. Meydan'da iki kat olarak hayata geçirilen projenin ilk katında yer alan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, zengin kitap koleksiyonu ile kitapseverlerin vazgeçemediği adres olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Milli Eğitim Bakanlarından ve Köy Enstitüleri'nin kurucusu Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan kütüphane, ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sunuyor. Türk klasikleri, dünya klasikleri ve güncel edebiyat kitaplarından oluşan 10 bin kitap kapasitesine sahip kütüphane, Belediye'nin ilçeye kazandırdığı dokuzuncu kütüphane oldu.

Kütüphanenin üst katında yer alan Genç Kafe ise kaliteli ve uygun fiyatlı kahvelerinin yanı sıra lezzetli atıştırmalıkları ile gençler için keyifli bir mola yeri olacak.Kütüphane ve kafe, metro istasyonu çıkışının hemen yanındaki konumu ile kolay ulaşım imkanı da sunuyor.

"Bir sonraki kütüphanemizin ismi İsmail Hakkı Tonguç olacak"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılını kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Kıbrıs'ta 50 yıl önce barışın temelini atan başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Günümüzde Milli Eğitim'in durumunun içler acısı olduğunu görüyoruz. O yüzden Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç gibi isimler çok önemli. Bu değerli eğitim neferlerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum. Hasan Ali Yücel gibi kıymetli bir öğretmen ve eğitim adamının ismini, burada yaşatıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bir sonraki kütüphanemize de İsmail Hakkı Tonguç'un adını vereceğiz" diye konuştu.

"Özlediğimiz, aydınlık güzel günlere ulaşacağız"

Yaşanan fiyat artışlarından ve enflasyondan dolayı gençlerin bir kafeteryaya giderek sosyalleşmesinin çok zor hale geldiğine dikkat çeken Başkan Aydın, şöyle devam etti:

"Genç Kafe'ye gelecek olan gençlerimize ücretsiz kablosuz internet hizmet vereceğiz. Aynı zamanda okullar açıldığında akşamları çorba hizmetimiz olacak. Gençlerimiz kütüphaneden kitaplarını alarak, kafe bölümünde okuyabilecekler. Hasan Ali Yücel, dünya klasiklerini Türkçe'ye çeviren ilk milli eğitim bakanıdır. Bu sebeple de kütüphanemizin adını Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi koyduk. Umarım kitapseverlerimiz ve gençlerimiz bu hizmetimizden faydalanır. Osmangazi Belediye Başkanlığı görevimizde yüz günümüzü doldurduk. Hizmetlerimize devam ediyoruz. İnşallah birkaç hafta sonra kadınlarımıza özel bir jimnastik salonunun açılışını yapacağız. Yeni kreşlerin temellerini atacağız. Temelini attığımız tesislerin ise açılışını gerçekleştireceğiz. Osmangazi'de hep birlikte özlediğimiz, aydınlık güzel günlere ulaşacağız."

"Osmangazi'de çok güzel şeyler oluyor"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk de şunları kaydetti:

"Osmangazi'de çok güzel şeyler oluyor. Bir tarafta çağdaşlığı hedefleyerek, Cumhuriyet değerlerimizi en güzel şekilde yaşatmış olan Hasan Ali Yücel'in adını taşıyan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, diğer tarafta ise geleceğe dair umudumuz olan gençlerimize hizmet verecek olan Genç Kafe. Hasan Ali Yücel, dünyanın önünde bir Türkiye ve Türk milli oluşturmak için çok emek vermiş bir aydınımız. Bu mücadelenin en güzel örneği de Köy Enstitüleri'ni kurmasıdır Hasan Ali Yücel demek, ne çocuklarımızı, ne gençlerimizi ne de ülkemizin bir karış toprağını terk edemeyiz, demektir. Türkiye'nin tek bir çocuğunun dahi kaderine terk edilme lüksü yok. O çocuk, Nobel ödülü alan bir kimya profesörü olabilir. Türkiye, çağdaş, bilimsel ve dünyanın önünde bir ülke olacaktır; diyorum. Bizim amacımız, aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirip, devletin tüm imkanlarından eşit şartlarda faydalanmasını sağlamaktır."

"Bilgiyi üretmek, çoğaltmak ve yaymak zorundayız"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hasan Ali Yücel'in çağdaşlık, bilim, yurttaşlıkve gericiliğe karşı demokrasi demek oluğunu belirterek, herkesin bu değerleri bilmesi gerektiğini söyledi. Sarıbal,"Neden Köy Enstitüleri'nin kapatıldığını ve bunun bizlere ne gibi olumsuzluklar yaşattığını bilmemiz gerekiyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin en temel sorunu, bilgi. Bilgiyi üretmek, çoğaltmak ve o bilgiyi yaymamız gerekiyor. Televizyonlardan veya internetten yapılan biz sizin yerinize düşünürüz algısına yenik düşmemeliyiz. Herkesin bir fikri ve düşüncesi olmalı. Bu fikir ve düşünce de çok okuyarak elde edilmelidir. Birey demek, düşünen, tartışan, konuşan, fikri olan demektir. Ancak tüm bunların altını bilgi ile doldurmalıdır. İşte o zaman millet olarak güçlü olacağız. Nasıl bir Türkiye istiyorsak ve nasıl bir Türkiye hayal ediyorsak, bunu oluşturmamız için mutlaka okumalıyız" dedi.

"Gençlerimizin bu kütüphanede yollarını bulmasını diliyorum"

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise açılan kütüphane ve kafenin hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"Eğitimin ne kadar önemli olduğunu son günlerde fazlaca konuşuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, bir yandan kurtuluş mücadelesi verirken, diğer yanda da geri kalmışlığa karşı da mücadele ortaya koydu. Atatürk'ün eğitim alanında ortaya koyduğu vizyonu devam ettirerek, dünyada eğitim anlamında örnek bir model ortaya çıkaran kişi ise Hasan Ali Yücel oldu. Dünya klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi, üniversitelerin ve bilimin özgürleşmesi adına gerçekleştirdiği adımlar ve çıkardığı kanunlar, bugün Cumhuriyetimizin ayakta kalmasının temel sebeplerinden biri oldu. Bugün buradan saygıyla ve minnetle kendisini anıyoruz. Kütüphaneye, bu değerli aydınımızın isminin verilmesinden dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum. Gençlerimizin burada yollarını bulmasını, cumhuriyetin temel niteliklerini ileriye taşımasını ve aydınlık yarınları oluşturması için bu kütüphaneden faydalanmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."