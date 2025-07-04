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Otel Yangını Davası Başlıyor

Otel Yangını Davası Başlıyor
04.07.2025 13:10
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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının davası 7 Temmuz'da başlayacak.

BOLU'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili davanın ilk duruşması, 7 Temmuz Pazartesi günü görülecek. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonu haline çevrilirken; polis ekipleri okulun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78 kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

BAZI SANIKLAR İÇİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması, 7 Temmuz Pazartesi günü görülecek.

OKUL ÇEVRESİNE POLİS BARİKATI

Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden alt yapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Öğrenci pansiyonu olarak kullanılan alandaki yemekhane de avukatların duruşma aralarında kullanabileceği 150 kişilik dinlenme alanı haline getirildi. Okulda ayrıca kadın ve erkek tutuklular için ayrı bölümler hazırlandı. Mahkemenin yapılacağı okulun çevresi, polis ekipleri tarafından barikatlarla tamamen kapatıldı. Yeni otopark alanları oluşturulurken, polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi alacak.

1000 POLİS GÖREV YAPACAK

Okula giden ana yol, mahkeme günlerinde iki yönlü olarak ulaşıma kapatılacak. Gazeteciler ve görevlilerin cep telefonu ile mahkeme salonuna girmesine izin verilmeyeceği öğrenildi. Mahkeme salonuna girecek kişilerin, polis ekiplerinin oluşturacağı kontrol noktalarından listedeki isimlerine bakılarak girişlerine izin verilecek. Mahkeme boyunca okul içerisinde ve dışında çevre illerden gelecek takviye ekiplerle birlikte yaklaşık 1000 polis görev yapacak. Mahkeme salonunun önüne AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından görevliler için çadırlar kurulmaya başlandı.

ÖZEL VE ÖZDAĞ İLK DURUŞMAYA KATILACAK

78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciasının ilk duruşmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da katılması bekleniyor.

Diğer yandan 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel görüntülendi. Jandarma ekipleri, otele kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

Kaynak: DHA

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