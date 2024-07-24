Özel: Belediyeleri maaş ödeyemez hale getirmeye çalışıyor

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Fırat ALKIZ/ İSTANBUL CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi'ni ziyaret ederek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalar'da 'Azmanbüs' protestosuyla karşılaşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 411 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Şimdi ne yapacakmış? Hangi AKP'li belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş. Şimdi diyor ki 'Belediyelerin alacaklarını parasından keseceğim'. Bu şu, belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, efendim CHP belediyesi bu diye göstermeye çalışıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Büyükada'da, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından ada halkının protestosuyla karşılaşan Özel, "Bu boyutta bir araç adada doğru değil, daha ufak daha düzgün bir şey için çalışıyorlar arkadaşlar, önümüzdeki süreçte olacak. Biraz önce adanın dört temsilcisi ile geldiler yukarıda konuştuk ben düşüncelerimi aktardım. Basın mensuplarına da aktardım. Adanın istemediği hiçbir şeyin yapılmayacağını söyledik. Bugünkü yoğunluk ortadan kalkana kadar, bu beğenmediğiniz boyuttaki araçlar, adadaki yaya yoğunluğu azaldıkça çekilecek" dedi. Protestocuların sözünü kesmesi üzerine Özel, "Yukarıda basın mensupları soruları burada soralım dediler. Bakın hepsinin yüzü burada, hayır aşağıda sorun dedim. Çünkü bu hakkın kullanılmasını istiyorum. Beltur'da konaklıyoruz onun iskelesinden karşıya İnönü Evi'ne gidebilirdim buraya geldim. Çünkü sizin de görünür olmanız önemli. Başkaları gibi arka kapıdan çıkıp arabaya binip gidebiliriz böyle bir şey olmayacak. Bana da sorarsanız bu boyutta bir araç adada doğru değil. Daha ufak ve düzgün bir şey çalışıyor arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte olacakö ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİ MAAŞ ÖDEYEMEZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere zam için CHP'li belediyelere 'SGK'ya olan borçları ödesinler' sözleri üzerine, "Birincisi Sayın Erdoğan hangi AKP'li belediye SGK'ya borcunu ödemiş söylesin. Ellerinden aldığımız belediyeler en az son 5 yıl boyunca hiç borç ödememişler. Şimdi SGK'ya yatırılacak para ile AKP'li belediye zamanında hizmet yapacak. Sonra onun SGK'ya ödemeyip kendisine kullandığı parayı bugün biz ödeyeceğiz AKP'liler için. Millet zaten bu zihniyetten yıldığı için 411 belediyeyi bize verdi. Böyle bir çifte standart olur mu? Şimdi ne yapacakmış? Hangi AKP'li belediye bugüne kadar SGK borcunu ödemiş. Şimdi diyor ki 'Belediyelerin alacaklarını parasından keseceğim'. Bu şu, belediyeleri hizmet yapamaz hale getirip, efendim CHP belediyesi bu diye göstermeye çalışıyor. Bunlar ucuz oyunlar. O bunu yapsın, hizmet edecekken, bizim hizmet edeceğimiz parayı AKP'li belediyenin borcunu gelsin kessin ya da daha önceden olan SGK borçlarını kessin, hizmet etmeye engel olsun. Ben de çıkayım meydan meydan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sırf kendi beceriksiz yönetimi değişecek diye korkusundan, CHP'lilerin yönetim yetkinliğini elinden almak için bu oyuna nasıl başvurduğunu anlatayım. Deyim ki 'Bu enflasyonu düşüremiyor. Biz geliyoruz iktidara, gelmeyelim diye belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya, yoksullaştırmaya, maaş ödeyemez hale getirmeye, çöp toplayamaz hale getirmeye çalışıyor'. Vallahi Sayın Erdoğan şunu bilsin. Kendi ellerimizle toplarız o çöpleri bütün CHP'liler. Yine de onun bu oyunlarına, şantajlarına teslim olmayız" diye konuştu.

"MALİ DARBE YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mali darbe yapmaya çalıştığını öne süren Özel, "Vallahi çok net bir şey söylüyorum. Her geçen gün millet gün sayıyor. Birazcık seçim sonuçlarından akıl alıp, öğrenip, vatandaşın isteklerini yerine getirmek yerine inatlaşıyor. Bizim hizmet etmemizi engelliyor. Vatandaş bunları görür. Bu iş geçen sefer İstanbul'da vatandaşın kararıyla seçilen Ekrem İmamoğlu'nun zorla mazbatasını elinden almak neyse, seçilmiş belediye başkanının parasına el koyup, hizmet etmesine engel olmak da aynı şeydir. Bu sefer mali darbe yapmaya çalışıyor. Geçen sefer YSK eliyle adli darbe yaptı. 'Osmanlı tokadı vuracağım' dedi bize, demokrasi tokadını yedi. Şimdi mali darbe yapacak, yeni bir demokrasi tokadı yer. Meydan meydan, sokak sokak anlatırım. Sakın böyle bir şeye kalkışmasınö ifadelerini kullandı.

"MİLLİ PİYANGODAN KESİLİP HAYVAN HAKLARI FONU KURULSUN"

Özel, sokak hayvanları konusunda Erdoğan'ın 'Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın' açıklamasına karşılık olarak, "Merhamet dersi değil. Ben sokak hayvanları sorunu olduğunu ilk günden beri söylüyorum. Bunun sınıfsal bir soruna evrilmesinden son derece tedirginim. Zenginlerin çocukları okula servisle gidenlerin, korunaklı yerde oturanların görmediği, diğer vatandaşların rahatsız olduğu bir sorun var. Buna birileri duyarsız, birileri duyarlı gibi bir mesele toplumsal fay hattıdır. Bu sorunun çözümü asla ve asla cinayet ve katliam olamaz. Yapılacak iş bellidir. Barınak yapacağız. Kısırlaştırma, sahiplendirme yapacağız. Nokta. Cinayet işlemeyeceğiz. Bunun için yapılması gereken tek iş bütçedir. Bütçenin yolunu Meclis'in ilgili komisyonu belirlemiş. Hayvan hakları fonu. At yarışlarından, spor toto, lotodan, milli piyangodan kesilecek. Hayvan hakları fonu kurulacak. Bu sorun bitecek. 'Şimdi yükü belediyelere atayım, parayı vermeyim. Ben kanunu çıkardım. CHP'li belediyeler yapmıyor'. Vallahi bir haftalığına belediye anahtarlarını koyarız masasına 'Hadi sen yap' deriz. Nasıl yapacaksın? O yüzden akıllarını başlarına toplasınlar. Barınak, kısırlaştırma, sahiplendirme. Onun için ne lazım? Maddi kaynak lazım. Maddi kaynak için de devletten istemiyoruz. At yarışı gibi, milli piyango gibi şans oyunlarından kesilecek paralarla bu yapılacak. Fonun kurulmasıyla ilgili öneri raporunun altında AKP ve MHP'nin imzası var. Sözlerinin arkasında dursunlar. Sorunu çözelim. Yarın bir köpek bir suçsuz çocuğa saldırdığı takdirde sorumlusu, sorunu çözermiş gibi yapıp çözdürmeyen bu iktidar olur. Sorun vardır. Çözüm vardır. Çözüm insancıl olmak zorundadır. Hayvan haklarına saygılı olmak zorundadır" şeklinde konuştu.

"REFERANS LİSTESİNDEN HABERİM YOK"

Türkiye Belediyeler Birliği'nde atamalar için referans listesi oluşturdukları iddialarını yanıtlayan Özel, "Birincisi referans listesinden haberim yok ama bana başvuran kimse ben onu sadece Türkiye Belediyeler Birliği'ne değil tüm yöneticilerimize, bu kişi başvurdu, bu kişi başvurdu diye bildiriyorum. Bundan daha doğal bir şey yok. Benim kardeşim 6 sene boyunca işsiz kalmış. Allah'ın bir belediyesine tenezzül etmemişim. Milletvekillerimin, işsiz kardeşleri, eşleri var. Tenezzül etmemişiz. Ondan sonra bize AKP tipi yakıştırmalar yakışmaz. Biz bu konuda teflonuz teflon" dedi.

"KILIÇDAROĞLU HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI OLMADI"

Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı açıklamayı üzerine alınmadığını belirten Özel, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini niye üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Çünkü ben konuşmamım ilk başında şöyle söyledim. Şeyh Edebali'nin vasiyeti muhalefete değil iktidaradır. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından, konuşmamasından birinci parti sorumludur. 22 yıl boyunca bunu yapmadı, Anıtkabir'de bile el sıkmadı. Bu laf Erdoğan'a değil mi? Bunu söyleyin. 31 Mart'ta ben birinci parti oldum, o yüzden adımı ben attım dedim. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde. Birinci partiye yakışacak işleri biz yapacağız. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi. Çok istedi ama olmadı. Çok çalıştık ama olmadı. Olsaydı o da benim dediğimi yapardı. Tayyip Erdoğan gibi birinci parti olup ikinci partinin elini sıkmayanlardan olmadık. Kemal Bey de hiçbir zaman zaten birinci partinin genel başkanı olmadı. 10 saniyelik bir görüntü üzerinden bir şeyler. Kemal Bey dışında, Kemal Bey adına bir şeyler söyleyen, yazan ve paylaşan, eleştiren birkaç arkadaş var. O konuda CHP Genel Başkanı'nın ne yapacağı belli. Nereye gidiyoruz? İnönü Evi'ne. Ne yapıyoruz? CHP Genel Başkanı olarak her söyleneni duymuyoruz. İsmet Paşa gibiö açıklamasında bulundu.

"AKP İLE SEÇİMLERDEN ÖNCE KOALİSYON İHTİMALİ YOKTUR"

Özel, Erdoğan ile görüşmenin ardından 'CHP-AKP koalisyonu' değerlendirmelerine ilişkin soruya ise "Görüşmelerde de gelmedi. Milletten muhalefet görevi alıp, iktidara soyunan MHP değil bu parti. Millet bize gelecek seçime kadar muhalefet görevi verdi. Verilmeyen bir göreve talip olmak seçmenin mesajını almamaktır. Benim verilmeyen bir göreve talip olmam söz konusu değil. Yapılacak ilk serbest seçimlere kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz, seçimlerden sonra iktidar partisiyiz. AKP ile seçimlerden önce bir ittifak, koalisyon, birliktelik ihtimali yoktur. Milli meselelerde, önemli meselelerde, vatandaşın sorununu çözmede, müzakere de ederiz, münakaşa da ederiz. Ama kimse ile milletin vermediği vazifeyi üstümde görmem. O MHP'nin işi. Düştükleri hal ortada. Yüzde 18'lik parti yüzde 4-5'e düştüyse, milletin verdiği vazifeyi yapmayıp, iktidara eklenmenin sonucudur. Bunu ne vicdanen, ne ahlaken, ne siyaseten yaparım" dedi.