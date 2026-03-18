ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da ve CHP Genel Başkanı Özel Manisa'da bayramı karşılayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ankara'da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan Nevruz Bayramı programları sebebiyle İstanbul, Diyarbakır ve Van'da olacak

(Alper Şaşmaz/Ankara)

2- 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı Gaziantep'te düzenlenecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu:

"21 Mart'ta bu kez Gaziantep'te yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir Nevruz Anma Günü ve büyük bir şenlik hazırlığı içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız bu törene video mesajıyla katılacak"

"Güneydoğu'muzun bu güzide ilinde barışın, huzurun, birliğin, kardeşliğin mesajını hep birlikte vereceğiz. Başta Türk Dünyası'ndan olmak üzere yurt dışından konuklarımız olacak ve Nevruz ateşini inşallah orada yakmayı planlıyoruz"

"(Nevruz) Ülkemizde de resmi bir gün olarak kutlanması bağlamında çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önümüzdeki günlerde bu çalışmayı da sonuçlandıracağız. ve milletimiz için güzel, anlamlı bir resmi bayram, anma günü de Cumhurbaşkanımız hediye etmiş olacak"

(Aynur Ekiz/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yayımlanan gayrimenkul ve taşıt ilanlarını mercek altına aldı

Bu doğrultuda, emlak ve galeri işletmelerinin, idari yaptırımla karşılaşmamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne entegre olan bir ilan platformunda doğrulaması yapılmış ilanların linkini paylaşması önem taşıyor

Tüketicilerin de gerçekte var olmayan taşınmaz ve taşıtların pazarlanması ile kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmamak için sosyal medyada yer alan doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar etmemesi gerekiyor

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü geçen yıl 10 binin üzerinde uçuş izni verdi

Türk hava sahası ve havalimanlarının kullanımına yönelik bu izinlerin 2 bin 938'ini tarifeli, 2 bin 830'unu özel ve 1672'sini charter uçuşlar oluşturdu

Hava yollarına ait 27 bin 226 tescil başvurusu yapıldı, bunların 19 bin 39'u onaylandı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- Fethiye'de kara yolunda ölen kurt Türkiye için genetik bir pencere açıyor

Fethiye-Antalya kara yolundaki kazada ölen genç erkek kurttan alınan doku örnekleri TÜBİTAK destekli bir araştırma projesine dahil edildi, genetik analizler için kritik bir veri kaynağı sağlandı

Utah ile Koç üniversitelerinde öğretim üyesi ve KuzeyDoğa Derneği kurucusu Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu:

"Türkiye'de acilen kapsamlı bir ulusal kurt ekolojisi ve genetiği programı kurulması gerekiyor"

(Zeynep Özturhan-Selçuk Uysal/Ankara)

6- GRAFİKLİ - GIDA GÜVENLİĞİ - 2030'da dünyada 512 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor

BM Gıda ve Tarım Örgütünün raporunda, 2024'te 638 ila 720 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya kaldığı, bu sayıların küresel nüfusun yaklaşık yüzde 7,8 ila 8,8'ine karşılık geldiği görülüyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü Tarım ve Gıda Ekonomisi Bölümü Direktörü David Laborde:

"Gıda güvenliği, ulusal güvenlik, su güvenliği ve enerji güvenliği birbiriyle bağlantılı. Gıdanız yoksa savaşa girebilirsiniz, suyunuz yoksa savaşa girebilirsiniz. Gıda yetiştirmek için suya ihtiyacınız var, enerji üretmek için de potansiyel olarak suya ihtiyacınız var"

(Elif Gültekin Karahacıoğlu-Aybüke İnal Kamacı/Ankara)

7- ABD'li Müslüman Carrillo: "İslam'ı seçmek, hayatımda verdiğim en isabetli karar oldu"

"İslam hakkında bilgi edinmeye başladığımda, hakikatin bu olduğunu idrak ettim ve hiç vakit kaybetmeden hemen şehadet getirmek istedim"

"Sanırım artık daha iyi bir evlat, daha iyi bir kız kardeş ve daha iyi bir torun oldum. Sırf Müslüman olmak bile insanı daha iyi bir birey olmaya yöneltiyor; öyle ki annem şu sıralar İspanyolca bir Kur'an-ı Kerim meali okuyup araştırıyor ve 'Belki ben de Müslüman olurum' diyor. İşte ramazan ayına dair en büyük sevincim de tam olarak bu"

(Mücahit Oktay/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Yıllarca dinleri araştırdıktan sonra Müslüman olan Meksikalı Roberto, İslam'ın "kalbe huzur getirdiğini" söyledi:

"Elhamdülillah, birkaç yıl önce Müslüman oldum çünkü yıllarca her dini inceledikten sonra İslam'ın kalbe huzur getiren yol olduğunu gördüm"

"Türkiye'deki camiler birer sanat eseri, onlar birer şaheser. Burada Ayasofya Camisi'ne ya da Sultanahmet Camisi'ne girdiğimizde, bir şaheserin içinde olduğumuzu hissediyoruz"

(Muhammet Tarhan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İngiltere'deki en büyük Türk şehitliği, 112 yıl sonra ayağa kaldırılacağı günü bekliyor

Liverpool'a gelen Geyvanı Bahri fırkateyninde salgın hastalıklardan hayatını kaybeden 29 asker ile daha sonraki yıllarda yaşanan bir kazan dairesi patlamasında ölen askerin yattığı 30 mezarlık Türk şehitliği, "İngiltere'nin en büyük Türk şehitliği" olarak öne çıkıyor

Şehitliği bulan Türk akademisyen Muhammed Hasanov'a göre 1914'te kapatılan ve parka çevrilen mezarlıktaki Türk şehitliğini yeniden ayağa kaldırmak için girişimler 2023'te başlasa da Liverpool Belediyesi, süreci 1,5 yıldır ağırdan alıyor

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - Bir semte adını veren eser: Cihangir Camisi

Kanuni Sultan Süleyman tarafından genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Cihangir adına yaptırılan ve 1890'da 2. Abdülhamit tarafından yeniden inşa ettirilen cami, denize nazır konumuyla İstanbul'un dikkati çeken ibadet yapıları arasında yer alıyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk ve İslam Sanatı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Resul Yelen:

"Tarihi süreç içerisinde 5 defa yangın geçirmiş ve defalarca yenilenmiş. Camiye baktığımızda yine kare planlı, tek kubbeli bir yapı olsa da doğal olarak batılılaşma dönemi veya son dönem Osmanlı mimari özelliklerini göstermektedir"

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- TARIMDA DİJİTAL ÇAĞ - Dron ve tarım robotunu senkronize eden yerli sistem çiftçiye maliyet avantajı sağlıyor

Türk girişimci Maksut İnce:

"İnsansız hava araçları ve kara araçlarını senkronize şekilde çalıştıran yerli bir sistem geliştirdik. Geliştirilen sistem sayesinde dronun izlediği alan, tarım robotu tarafından eş zamanlı olarak ilaçlanabiliyor ve görüntüler anlık olarak analiz edilebiliyor"

"Ürünlerimiz satış aşamasına geldi. Hedefimizde şu an Hollanda, Almanya ve Litvanya pazarları var kısa ve orta vadede. Uzun vadede ise tarım tarafında çok büyük potansiyeli olan Güney Amerika ülkeleri var"

(Kaan Ulu/İstanbul)

12- AB liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ekonomik etkilerini görüşecek

AB liderleri, Brüksel'de yarın düzenlenecek zirvede Orta Doğu'daki gerilim, Ukrayna'ya destek ve enerji güvenliği başlıklarını görüşecek

Avrupa ekonomisinin durumu ve rekabet gücünü artırmaya yönelik adımlar da masaya yatırılacak

(Ata Ufuk Şeker-Şerife Çetin/Brüksel)

13- Petrol fiyatında 100 dolar seviyesi dünya ekonomisinde 500 milyar dolarlık şok yaratabilir

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton:

"Petrol fiyatlarının bir yıl 100 dolar seviyesinde kalması halinde, dört çeyrek sonunda küresel gayrisafi yurt içi hasıla yarım puan daha düşük olabilir"

(Nuran Erkul/Londra)

14- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Aşmalı yahni

Tatlı ve ekşi kuru kayısının kavurmayla buluştuğu coğrafi işaretli Erzurum yemeği, sofralara özgün bir lezzet sunuyor

(Tevhid Furkan Nehri/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İnceelek tatlısı

Aksaray'ın, adını yufkaların çok ince açılmasından alan tescilli tatlısı, bayramlarda ve düğünlerde sıkça tercih edilen lezzetler arasında bulunuyor

(Zekeriya Karadavut/Aksaray) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Samsunspor, Avrupa kupalarında 22. kez sahaya çıkacak

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında çıktığı 21 maçta 11 galibiyet, 8 yenilgi, 2 beraberlik aldı

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır:

"Hayalimiz ilk 8 içine girmek. Bunu gerçekleştirmek için tüm gayreti göstereceğiz"

(İlyas Gün/Samsun)

