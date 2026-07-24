Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı - Son Dakika
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Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı

24.07.2026 11:18
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CHP'den 90 milletvekiliyle birlikte istifa ederek Yeni Parti'yi kurduğunu resmen duyuran Özgür Özel, sosyal medya hesabında da dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünün de yer aldığı görsel büyük dikkat çekerken Yeni Parti'nin logosu da ilk kez görücüye çıktı.

CHP'den istifa ederek "Yeni Parti"yi kurduğunu duyuran Özgür Özel, sosyal medya hesabında da yeni döneme işaret eden değişiklikler yaptı.

Özel'in X hesabındaki kapak fotoğrafı tamamen yenilenirken, görselde kırmızı zemin üzerine "YENİ Parti" ve "Özgür Özel" ifadeleri yer aldı.

ATATÜRK, TRAKTÖR KONVOYU VE SLOGAN DİKKAT ÇEKTİ

Kapak görselinin sol bölümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yürürken çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafı kullanıldı. Atatürk'ün hemen yanında "Köylü milletin efendisidir" sözü yer aldı.

Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı

Görselin orta kısmında Türk bayrakları taşıyan çok sayıda traktörden oluşan uzun bir konvoy bulunurken, sağ tarafta ise Özgür Özel'in traktör direksiyonunda vatandaşlarla birlikte yer aldığı fotoğraf tercih edildi.

PROFİL FOTOĞRAFINI DA DEĞİŞTİRDİ

Özel, yalnızca kapak görselini değil profil fotoğrafını da yeniledi. Yeni profil fotoğrafında takım elbiseli şekilde el salladığı bir kareyi kullanan Özel'in hesabındaki bu değişiklik, "Yeni Parti" açıklamasının hemen ardından geldi. 

LOGO İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Öte yandan Özgür Özel'in liderliğini üstlendiği YENİ Parti'nin logosu da ortaya çıktı.

Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı

GÜNLERDİR BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP’de aylardır süren çalkantılı süreç kitlesel kopuşla sonuçlandı. Özgür Özel, yayımladığı veda videosuyla CHP’den istifa ettiğini açıklayarak kurdukları yeni siyasi hareketin adını "Yeni Parti" olarak duyurdu. 91 milletvekilinin istifasıyla güç gösterisi yapan oluşumun kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuluyor.

"VATANA, MİLLETE HAYIRLI OLSUN"

Gözlerin çevrildiği Özgür Özel, CHP’ye veda ettiği beklenen resmi açıklamasını yayımladığı bir video mesajla yaptı. Partiden ayrıldığını kamuoyuna resmen duyuran Özel, merakla beklenen yeni siyasi hareketin adının "Yeni Parti" olduğunu ilan etti. Yeni dönemin kapılarını araladıklarını belirten Özel, veda ve kuruluş mesajında şu ifadeleri kullandı: "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun."

MECLİS'TEKİ DENGELER ALTÜST OLDU

Özgür Özel ile hareket eden 91 milletvekilinin CHP’den toplu istifası ile Meclis'teki dengeler altüst oldu. Özel tarafından imzalanan Yeni Parti’nin resmi kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan, parti yönetimi ve kurucular kurulunun olası her türlü hukuki ve idari engellemeye karşı yedek bir parti seçeneğini ve ismini de hazırda tuttuğu öğrenildi.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'İN İLK DURAĞI

Resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından Özgür Özel’in gün içindeki ilk adresi Ankara'nın sembol mekanlarından Hacı Bayram-ı Veli Camii olacak. Cuma namazını burada kılacak olan Özel, ardından TBMM'de yeni grubun ana omurgasını oluşturacak isimlerle buluşacak. Özel, öğleden sonra "Yeni Parti Kurucular Kurulu" ile Anadolu Kulübü’nde bir araya gelerek partinin yönetim organlarını, Meclis grubunu ve önümüzdeki döneme ait siyasi yol haritasını şekillendirecek.

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Son Dakika Güncel Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Fırtınaobüs Fırtınaobüs:
    boş işler… 10 7 Yanıtla
  • Erhan Nas Erhan Nas:
    yeni parti kuralım dedikten sonra düşünmeyi bırakmışlar o yüzden yeni parti 7 5 Yanıtla
  • rnwk9kntmb rnwk9kntmb:
    ciddiye alacam ama gülüyorum 10 2 Yanıtla
  • Yasar Mutlu Aydin Yasar Mutlu Aydin:
    çok uğraşılmış düşünülmüş bir logo adeta bakarken düşündürüyor 7 4 Yanıtla
  • ademlekesiz71@gmail.com [email protected]:
    ilk seçim vadleri belli desene köylülere hemen traktör hediye ederler artık 7 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı - Son Dakika
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