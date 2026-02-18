Özgür Özel, Ataşehir'de Miting Düzenledi - Son Dakika
Özgür Özel, Ataşehir'de Miting Düzenledi

Özgür Özel, Ataşehir\'de Miting Düzenledi
18.02.2026 22:20
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, köprü ve otoyol satışlarına karşı mitingde eleştirilerde bulundu.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ataşehir'de düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Ataşehir'de düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuştu.

'KENDİ DEYİMİYLE VATAN HAİNLİĞİNİ İKİYE KATLIYOR'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün İstanbul'da iki köprü arasında bir yürüyüş vardı. İşin özü şu, iki köprüyü satacaklar. 7 tane de otobanı satacaklar, otoyolu. Bunlar AK Parti'den önce yapılmış, rahmetli Demirel'in, Özal'ın, Ecevit'in emekleri olan, onların dönemlerinde başlamış, inşaatı yapılmış, hizmete açılmış yerler. Örneğin Özal'ın yaptığı İzmir - Çeşme Otobanı 103 kilometre. 59 liraya gidiyorsun o mesafeyi. Ama aynı mesafeyi İzmir'den Akhisar'a kadar 100 kilometre gittiğinde ödediğin para 390 liraya çıkıyor. Şimdi 59 liralık İstanbul Köprüsü'nü satacak, köprü geçişi 350 - 400 lira olacak. Bu köprüleri bundan 10 yıl önce satmaya çalıştı, itirazlar oldu. 5,5 milyar dolar teklif verildi bu köprülere ve otoyollara. Erdoğan o zaman dedi ki '7 milyarın altında satmak vatan hainliği' olur. Bugün kaça satıyor biliyor musunuz orayı? 3,5 milyar dolara satıyor. Ben demiyorum kendi deyimiyle vatan hainliğini ikiye katlıyor. Vatan hainliğine tur bindiriyor" dedi.

'ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU SATIYORLAR'

Özel, "Buradan, bu yağmurun altında, karın altında bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu köprülerin yıllık getirisi 600 milyon dolar. Bu köprünün beş yıllık gelirini istiyor. Ne yapacak? O parayla kendince seçim ekonomisi yapacak. Aç bıraktığı emekliyi, süründürdüğü asgari ücretliyi, perişan ettiği köylüyü, çiftçiyi güya kandıracak. ve karşılığında 25 yıl o köprülerin parasını başkaları alacak. Bakın değerli İstanbullular, beş yıllık kirasına 25 yıllığına verilecek bir yer olamaz. Düşünün 50 bin liraya kiraya verdiğin bir yere 250 bin lira verseler 25 ay kira almamayı kabul eder misin? Herhangi birisi bir şeyin bir aylık kirasını beş ay aldı diye 25 ay, bir yıllık kirasını beş yıllık peşin aldı diye 25 yıl asla vermez. Babasının malını vermeyen, milletin malını veremez. Daha da kötüsü, bugünkü fiyatlarla 600 milyon getiriyor. Adamlar yedi katı paraya köprüden geçirtecekler. Yani bugünkü fiyatla değil, onların fiyatıyla bir yılda kazanacakları parayı verecekler, 25 yıl bizim cebimizden onlar yiyecekler. Altın yumurtlayan tavuğu satıyorlar. Altın yumurtlayan tavuğu bugünkü fiyatla beş yumurta parasına, yarınki fiyatla bir yumurta parasına satıyorlar. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. Türkiye'yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım" dedi.

'TUTUKSUZ YARGILAMA İSTİYORUZ'

Özel, "Bütün şimdi buradan yeni hazırlanan bir kötülüğe dikkat çekerek bir uyarıda ve bir çağrıda bulunmak isteriz. Aylarca bekledik nihayet iddianame çıktı. Dedik ki 'Yargılanmak değil, yargılamak için bekliyoruz.' Çıktı, boş çıktı, fos çıktı, bir anda perişan oldular. O iddianameyi bekleyenler arkasından çekildiler. Savunmadılar. 'Savunamayacak' diyen bizler dimdik durduk, haklı çıktık. 'İddianame çıksın rezil olacaklar' diyenler insanın içine çıkamaz, iddianameyi savunamaz hale geldiler. Şimdi bu iddianame ile yargılama 9 Mart'ta başlayacak. Bugüne kadar büyük zulüm, büyük haksızlık gördük ama nihayet hakim karşısına çıkacağız, iftiralara yanıtı vereceğiz, kanıtları koyacağız, milletimizin gönlünde ve gözünün önünde aklanacağız. Şimdi kumpasa bak. 'Dünyanın en büyük mahkeme salonunu yapıyoruz.' Yap, yap. Her kötülüğü yaptın, en büyük hapishaneyi yaptın, o salonu da yap, gelelim orada yapalım. Şimdi 'Yapamadım, yetişmedi, aç kapa yapacağım mahkemeyi Hazirana atacağım.' Bakın buna niyetlenene söylüyorum. 9 Mart günü hakimin karşısında o yargılama başlayacak. Yok üç ay ileri. Herkesi bırakacaksın, en azından ev hapsi vereceksin. Senin beceriksizliğin yüzünden kimse ilave üç ay hapiste yatmayacak. Bunu yapmayıp yargılamayı başlatmayıp üç ay daha masum insanları adalet karşısından kaçırırsanız, aha da buradan söylüyorum. O gök kubbeyi tepenize yıkacağız, tepenize. Daha fazla beklemeye, daha fazla suçsuz yere içeride yatmaya, evlatları analarından, eşleri birbirinden ayırmaya, anneleri gözü yaşlı bırakmaya, yaşlı babalara daha fazla zulmetmenize izin vermeyeceğiz. Derhal yargılama istiyoruz, tutuksuz yargılama istiyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, televizyondan canlı yayın istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Ataşehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Ataşehir'de Miting Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

SON DAKİKA: Özgür Özel, Ataşehir'de Miting Düzenledi - Son Dakika
