Özgür Özel CHP Grup Başkan Vekili Seçildi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan CHP'li Gürsel Tekin, "Bugün de Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte grup başkan vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu" dedi. Kararın ardından Kılıçdaroğlu ve Özel ile telefonda konuşmadıklarını söyleyen Tekin, "İnşallah yarın Genel Başkanımız görevine devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin, Sarıyer'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Tekin, açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKAN VEKİLİ OLARAK SEÇİLDİ, KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUM'

CHP'li Gürsel Tekin, "Geldiğimiz günden itibaren de söyledik; hiçbir yetkimizi kullanmayacağız. Sürekli 'kayyum' dediniz. Kayyum dediğiniz şey, asla buraya kimse giremez. Üstte eski genel başkanımızın çalışma ofisi var; onun dışında bütün yöneticilerimizin oturacağı, toplantılarını yapabileceği bütün imkanları, olanakları seferber ettik. İcra yoluyla çeşitli araç gereçleri, hesapları alın dedik, hayır dedik, biz almayız dedik. Kendi yağımızda kavrulmasını biliriz. Çünkü bizim için söz konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi. Çok kötülükler gördüm, çok hakaretler gördüm, çok iftiralar gördüm ama öyle şeylerle karşılaştık ki. Bir gün geldik maalesef Zeki Şen ve Erkan Narsap'ın odaları... Kapılar kırılmış, dışkılar atılmış. Bütün çabalarımıza rağmen bir kamera sisteminin kayıtlarını alamadık. Çünkü ben biliyorum ki, neden onu istedim? Bu kadar haysiyetsizce davranabilecek bir Cumhuriyet Halk Partili olamaz. 'Kim bu çakal, nereden bize daha sonra dahil olmuş?', onu bilmek istiyordum. Maalesef onu bulamadık, verilmedi. Çünkü eski genel başkanımızın çalışma ofisi olduğu için. Bugün de Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki süreçte grup başkan vekili olarak seçildi. Kendisine başarılar diliyorum. Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel beraber çalışacaklar ve Türkiye'nin beklediği tablo da buydu" diye konuştu.

'BU AYMAZLIĞI KİMLER YAPMIŞSA CEZASINI ÇEKMESİ KONUSUNDA DA SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ'

CHP İl binasına verilen zarar hakkında konuşan Tekin, "Dün ve maalesef ondan bir gün önce arkadaşlarımızın elbette demokratik hakları olacak. Bu konuda bize, 'Bina da açık olacak, her şey açık olacak, arkadaşlarımız rahatlıkla gelecek' dedik. Ama sabah geldiğimizde gerçekten içim acıdı. Çünkü bu bir milli servettir. Burada her kuruş devletin bize tahsis ettiği kuruşlardır, vatandaşın vergilerinden alınan kuruşlardır. Masaların kırılması, odalarımızın dağıtılması, benim çalışma ofisimdeki evrakların alınması... Bizim çalışma ofisimizdeki evrakların size hiçbir faydası olmaz. Orada dert var, gözyaşı var, insanların işsizliği, sefaleti, CV'leri var, başka bir şey yok. Bütününü almış, götürmüşler. Kapılarımızı kırmışlar, mutfağımızı dağıtmışlar. Eski Genel Başkanımızın bütün oradaki ofislerdeki resimlerini kırmışlar. İşte bir tanesi de bak buradaydı. Görüyorsunuz. Öfkemize hakim olmak için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Ağzımızdan bugüne kadar parti yöneticilerimizle ilgili, partililerimizle ilgili en kötü bir cümle çıkmadı. Çünkü biz farkındaydık, biliyorduk; günün sonunda hak yerini bulacaktır. Kameralar kapatılmış ve bu kamera kapatma hikayesi de gerçekten insanların içini acıtan bir meseledir. Ciddi bir maddi kayıp var. Bu maddi kayıp elbette ne benim, ne Erkan'ın, ne Zeki Bey'in mal varlığıdır; bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığıdır. ve bu konuda da gereken başvuruları yaptık. İnşallah bu aymazlığı kimler yapmışsa cezasını çekmesi konusunda da sonuna kadar takipçisi olacağızö diye konuştu.

'NE ÖZGÜR ÖZEL'LE NE DE GENEL BAŞKAN KILIÇDAROĞLU İLE TELEFONDA GÖRÜŞMEDİM'

Mutlak butlan kararının açıklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel'le bir telefon görüşmesi olup olmadığı sorusuna cevap veren Tekin, "Ne Kılıçdaroğlu'yla görüştüm ne de Grup Başkanımız Özgür Özel'le. Kaldı ki geldiğimiz ilk günden itibaren çok çaba sarf ettim Özel'le görüşmeyi. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni benim kadar bilemez. İnşallah yarın Genel Başkanımız görevine devam edecek ve Türkiye'nin gerçek gündemine döneceğiz" dedi.

'BABA OCAĞINDA HERKESİN ÜYELİKLERİ DEVAM EDECEK'

Eylül 2025 tarihinde kendisi ve beraberindeki bazı isimlerin partiden ihraç edilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönüşüyle birlikte söz konusu ihraç sürecinin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorusu üzerine konuşan CHP'li Tekin, "Butlan şu demektir; bugüne kadar uygulamaların tamamı geçersiz demektir. Biz Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelişiyle beraber, eski yönetim olarak bizim üyeliklerimiz fiilen devam ediyor. Bin 800 arkadaşımız çeşitli, gerekçesiz, lüzumsuz gerekçelerle partiden atılmışlardı. Onların da gözleri aydın olsun, yuvalarına döndüler. Baba ocağında herkesin üyelikleri devam edecek, bir sıkıntı yok" dedi.

'BİZİM ŞU ANDAKİ GÖREVİMİZ DEVAM EDİYOR'

CHP'li Tekin, "Kimsenin kafası karışmasın. Bizim şu andaki görevimiz devam ediyor. Ne zamana kadar? Ne zaman ki yeni yönetim, Kılıçdaroğlu ve MYK yeni bir karar alır ve yeni il ve ilçeler konusunda bir tasarruf kullanırsa, o güne kadar bizim görevimiz devam ediyor" diye konuştu.

'MAHKEMELERİ DEVAM EDEN ARKADAŞLARIMIZLA İLGİLİ BENİM BİR YORUM YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Tutuklu belediye başkanlarının kendisine sorulması üzerine konuşan Tekin, "Arkadaşlarımızın şu anda mahkemeleri devam ediyor. Mahkemeleri devam eden arkadaşlarımızla ilgili benim bir yorum yapmam mümkün değil. Çoğunu tanıyorum, bildiğimiz insanlar. Aileleri var, anneleri, babaları var. Allah hepsine kolaylıklar versin. Ama benim takıldığım bir nokta var ki ömrüm yeterse bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğim. Bu iftiracı ve itirafçılar konusunda elbette kudretim ne kadar yetiyorsa... Çünkü yaşadığımız bütün bu sorunlar, bu itirafçı ve iftiracılardan kaynaklı. Ama ne gariptir, Türk medyamız özellikle bu iftiracı ve itirafçılar konusunda olağanüstü bir hassas davranıyor. Kim bunlar? Neden bu siyasi partilerin içindeler? Kimler bunlara kılavuz olmuş? Yani çeşitli isimleri, çok isimleri zikrettim. Bu isimler nasıl olmuş da buralara yuvalanmış? Bu konuda tabii ki Genel Merkez, Genel Başkanımız da bu araştırmaları yapacaktır. Bir daha sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türk siyaseti arınmadığı sürece, Türk siyasetinde temizlik olmadığı sürece ne yoksulluktan kurtulabilirsiniz ne de bu yaşadığınız hikayelerden. Cumhuriyet Halk Partisi'ne odaklanmış çeşitli itirafçılarla ilgili önemli çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde onu sizlerle paylaşacağız. Tabii ki belediye başkanları ve çeşitli yöneticilerle ilgili Genel Başkanımızın tasarrufu" dedi.

'KAMERALARDAN FAİLİN KİM OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu tabloya zarar verilmesiyle ilgili konuşan CHP'li Tekin, "İçimizi acıtan bir meseledir. Bugüne kadar 43 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sorunlar yaşandı. Ayrılıklar oldu, birleşmeler oldu, kongre salonları oldu. Ama hiçbirinin ağzından saygısız bir cümle çıkmamıştı. Şimdi şu tabloya bakın ya. Şu tabloya bakın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi mi? Bu lümpenliği kabul etmemiz mümkün mü? Failin kim olduğunu bilmiyoruz. Kameralardan failin kim olduğunu göreceğiz. Şu anda arkadaşlarımız kırılan, dökülen bizim evraklarımız, orada bir sürü eşyalarımızı alıp götürenler konusunda herhalde bir çalışma yapacaklar. MOBESE sistemleri var, kamera sistemleri var, yapan kişiyi bulurlar. Görmedik biz. Gece yapılmış. Kimlerin yaptığını biz bilmiyoruz" diye konuştu.

CHP Sarıyer İl Başkanlık binasına verilen hasar nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.