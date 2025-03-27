Özgür Özel: "Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Belirlenmiş ve Aday Gösterilmesi Kararlaştırılmıştır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünkü Parti Meclisi toplantısında oy birliği ile gruba ismi bildirilen Ekrem İmamoğlu'nun, TBMM'deki kapalı grup toplantısında, 1'i tedbirli olarak disiplinde bulunan, diğeri hasta olduğu için gelemeyen 2 milletvekili hariç, toplam 132 milletvekilinin tamamının kapalı oylamada verdiği oylarla CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiğini ve aday gösterilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

TBMM'de CHP milletvekillerinin katılımıyla kapalı grup toplantısı yapıldı. 1 saat 20 dakika süren toplantının ardından Özgür Özel, gazetecilere toplantıda yapılan oylama sonucuna ilişkin bilgi verdi, değerlendirmelerde bulundu. Özel, şunları söyledi:

"9 Ekim 2024 günü Sayın Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandığı günden itibaren CHPli ilçe belediyelerine ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yapmış olduğu ve yargı bağımsızlığıyla bağdaşmayacak bir talimatla bir siyasi operasyon yürüterek ilerlettiği sürece CHP kendi cumhurbaşkanı adayını belirlemek ve erken seçim talebini yükseltmek, kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı bu süreçte hızla hem iktidarın değişmesi hem Meclis'in yenilenmesi için milletin hakemliğine başvurmak üzere kendi sürecini başlatmıştı.

"Değerli Başkanımız Mansur Yavaş cumhurbaşkanlığı adayının ön seçimle belirlenme sürecine katkı sağladı"

Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için kendi kurultay sürecimizde taahüt ettiğimiz gibi tüm üyelerimizle üyelerin katılımıyla bir ön seçim kararı almıştık. Bunun için kararı aldığımız gün 1 milyon 500 bin olan üyemizin şubat ayı boyunca 1 milyon 600 bini geçmesini hedeflemiş ve 1 milyon 600 bin kişiyle bir ön seçim hedeflemiştik. Şubat ayı boyunca üye sayımız 1 milyon 750 bine ulaştı ve o 1 milyon 750 bin kişinin 23 Mart günü kalkıp sokağa çıkıp sandıklaırn başına koşup cumhurbaşkanı adayımızı belirlemesini bekliyorduk. Aday adaylığı için grubumuzdan 20 milletvekilinin imza vermesi gerekiyordu. Çok sayıda arkadaşımızın imzasını alan Ekrem İmamoğlu aday adayı olmuştu ve bir başka aday birden çok adaya imza verilebileceği halde grubumuz tarafından 20 milletvekili imzasıyla gerekli olan adaylık desteğini bir başka aday bulamadı. İsmi geçen değerli Başkanımız Mansur Yavaş da ön seçime girmeyip süreci destekleyeceğini söyledi, kendisi de oy kullandı ve cumhurbaşkanlığı adayının ön seçimle belirlenme sürecine katkı sağladı. Tabii biz bunu parti içinde bir büyük motivasyon, coşkuyla, katılımla gerçekleştirmek için ilerlerken o süreçten rahatsız olanlar, adayımızı belirlemekten rahatsız olanlar, adayımızın kendileri ile yarıştığı her seçimi kazanmış olmasından, adayımızın namağlup kendilerinin de Ekrem İmamoğlu'nu hiç yenememiş olmanın verdiği psikolojiyle olmayacak bir işe giriştiler.

" Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına, gelecek iktidar partisine darbe yapıyorlar"

Bu arkamdaki salonda haftalar önce konuşmuştum. Bu koridordan çıkıp gitmiştim. Demiştim ki, 'Bir darbe mekaniği işliyor. Bir darbe girişimi hazırlığı seziyorum.' Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanına, gelecek iktidar partisine darbe yapıyorlar. Darbeler yürütmenin başına, iktidara yapılır. Bugünün iktidarı, ele geçirdiği iktidar gücüyle kendi rakibine darbe yapıyor iktidarı vermemek için. Sandığa darbe yapılıyor. 18 Mart günü 31 yıl önce verilmiş bir üniversite diploması, sırf cumhurbaşkanı adayı olamasın diye iptal edilirken yanında profesörleri, dünyada doktora, master yapmış akademisyenleri de lise mezununa çevirerek, 31 yıl önce verilen diplomayı iptal ettiler. Ertesi sabah Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ve arkadaşlarımızı, 106 kişiyi evlerinden alarak, gözaltına aldılar, nezarethaneye koydular. Dört gün boyunca tutup, ön seçim günü tutukladılar. Biz bu darbe girişimini önceden seziyorduk, sizinle paylaşmıştım. O gün buna itiraz ettik. Darbenin sembol mekanı Saraçhane'ye koştuk. Bir hafta boyunca orada bir mücadele verdik. Ama bir hafta boyunca oraya çağırdığımız vatandaşlarımız, ilk gün 150 bin kişi, ikinci gün 220 bin kişi, üçüncü gün 500 bin kişi, 1 milyon kişi, 1 milyon 200 bin kişi orada büyük bir direniş gösterdiler.

"19 Mart darbe girişimi püskürtüldü ve bastırıldı"

Ve 19 Mart darbe girişimi, 23 Mart günü milletimiz tarafından 81 ilde, 973 ilçede püskürtüldü ve bastırıldı. Darbenin başındakinin, daha önce kendisi darbeye muhatap olduğunda hepimizin sahip çıktığı birinin olmasından büyük bir üzüntü, kendisi adına da tarihi bir çelişki ve talihsizlik olarak ifade ediyorum. Tayyip Erdoğan 15 Temmuz akşamı bilinmez bir yerdeyken, ben bildiğim bütün AK Partili siyasi muhataplarımızı arayıp 'Kapalı Meclis'i açalım, bu darbeye direnelim. Biz darbecilerin karşısında ve darbecilerin karşısında seçilmişlerin arkasında, Meclisimizin arkasındayız' demiştim. Biz bu Meclis'te hep beraber darbeye direnip, Fetullahçıların darbesinden demokrasimizi ve Erdoğan'ı kurtarmıştık. Ama maalesef ve maalesef, şu anda o Erdoğan bir darbe girişiminin başına geçti, yönetti ve milletimiz tarafından püskürtüldü. Maalesef bu Erdoğan yıllar önce Siirt'te okuduğu bir şiirden siyasi yasaklı olup Saraçhane'den hapishaneye oradan da demokratik bir mücadeleye girşimiş ve bugünlere gelmişken geçmiş dönem Saraçhane'nin mağduru, bugün Saraçhane'nin zalimi, 15 Temmuz akşamının darbe muhattabı bugün darbe girişiminin başı olmuştur. 15 Milyon 500 bin vatandaşımızın 23 Mart günü yaşattığı demokrasi devrimiyle, sokağa çıkmalarıyla, Türkiye'de demokrasinin baharını getirmeleriyle Türkiye baharını hayata geçirmişler, darbe girişimini püskürtmüşlerdir.

"Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır"

İşte bu sürecin sonunda biliyorsunuz, hem Cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ilgili kanun, hem grup iç yönetmeliğimiz, hem partimizin tüzüğünün birbirini tamamlayan ve takip eden süreçlerinin son noktası için buradaydık ve biraz önce alkışlarla ilan edilen sonucu şimdi sizlere ilan etmek üzere buradayım. Partimizin tüzüğü gereğince milltevekili grubumuz en az 20 milletvekili önerebiliyordu. Çok sayıda milletvekilimizin önerisiyle aday adayı unvanı kazanmış olan Ekrem İmamoğlu, 23 Mart günü yapılan seçimlerde 1 milyon 750 bin üyemizden, 1 milyon 653 bin 887'sinin oylarını aldığı CHP sandıklarında ve 13 milyon 844 bin 70 vatandaşımızın oyunu aldığı dayanışma sandıklarıyla toplam 15 milyon 497 bin 957 oy olarak ön seçimin galibi olmuş, kullanılan neredeyse geçerli oyların tamamıyla aday olarak grubumuza bildirilmek üzere Parti Meclisi'mizde bugün oylanmış, Parti Meclisi'mizdeki tüm üyelerin oybirliği ile milletvekili grubumuza önerilmiş, biraz önce milletvekili grubumuzda üç kişilik Tasnif Komisyonu'nun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda 134 milletvekilinden biri tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir ve bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi görüyordur, burada değildir. 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak Ekrem İmamoğlu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

" Maltepe'deki tarihi mitinge tüm vatandaşlarımızı bekliyorum"

Bundan sonra biz CHP olarak, Cumartesi günü Maltepe'de bir parti mitingi yaparak değil, çünkü 23 Mart demokrasi devrimi CHP'yi aşan, Türkiye İttifakı'nı temsil eden ve aşan ve artık bir sonraki bu cumhurbaşkanının karşısındaki rakibi milletin belirlediği bir sürecin içindeyiz. ve bu yüzden Cumartesi günü bir parti mitingi yerine cumhurbaşkanı adayımıza özgürlük talep ettiğimiz, tutuksuz yargılanmasını talep ettiğimiz ve cumhurbaşkanı adayımıza milletin ilan ettiği bir mitingi Maltepe'de saat 12.00'de tertip ediyoruz. O mitinge başta gençleri, 19 Mart başarısız darbe girişimini 23 Mart'ta püskürtmüş olan herkesi, o gün o coşkuya yetişememiş, erişmemiş, gönlü orada olan herkesi, bundan sonra artık baskılar değil, tutuklamalar değil, gerginlikler değil, umut olsun diyen herkesi Maltepe'deki büyük mitinge davet ediyoruz. Anadolu'yu davet ediyoruz, İstanbul'u davet ediyoruz. Trakya'yı davet ediyoruz. Bayram arifesinde, bir büyük demokrasi bayramının arifesinde olduğumuzu birlikte yaşamak istiyoruz. Tatile gideceklere 'Bir gün geç gidin, arife günü demokrasi bayramının da arifesini hep birlikte yaşayalım' diyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı Türkiye'de sadece iktidarı değiştirmeyecek, bugüne kadar bu iktidarın zulmettiği herkese bir rahat nefes aldıracak. Bütün öğrenciler fişleniyor diyorlar. Bütün fişlemeleri yırtıp atacak. Hukuksuz, haksız yargılamaların yerine adil yargılamanın önünü açacak. Yargılanıp da beraat edip görevine gelmeyenlerin görevine dönmesini sağlayacak. Ekrem İmamoğlu kim haksızlığa uğradıysa onun haksızlığının önüne adaletle ve dirayetle geçecek. O yüzden bayram arifesinde demokrasi bayramının arifesini aday göstermemizi ve bir büyük başlangıcı tüm vatandaşlarımızın, tüm siyasi partilerin, tüm sendikaların, tüm meslek kuruluşlarının, tüm sivil toplum örgütlerinin şereflendirmesini bekliyoruz. CHP'ye değil, millete ait bir büyük mitingte bu milletin temsilcisi olan herkesi ve bizatihi bu milletin kendisini bekliyoruz. Bu çağrımız isim vermeden tüm Türkiye'yedir. İsim vermeden tüm partilere, isim vermeden tüm derneklere, tüm vakıflara, tüm kuruluşlara, tüm sivil toplumadır. Çağrımız geçen Pazar ayağa kalkan Türkiye'nin, bu Cumartesi adayının arkasına geçmesi, onun tutukluluğun sona ermesinin talep edilmesini beklediği bir büyük ayağa kalkış, bir tarihi mitinge tüm vatandaşlarımızı bekliyorum."

"CHP Grubuna tüm süreç boyunca gösterdikleri dayanışma için teşekkür ediyorum"

CHP Grubuna tüm süreç boyunca gösterdikleri dayanışma için ve bugün milletin sesini hep beraber duyup, bu kararı oybirliği ile verdikleri için, hem de kapalı oylamada. Perdenin arkasında kendi vicdanlarıyla baş başa kaldıkları bir kapalı oylamada oy birliği ile bu kararı verip, Gazi'nin Partisi'nin gerektiğinde 100 yıl önce nasıl hep birlikte davrandılar ve bu ülkeyi hep birlikte kurtardılarsa ve bütün Anadolu'nun sesini duyup bütün Anadolu'nun sesi oldularsa, bu sorumluluğu bugün hep birlikte hayata geçiren, firesiz hayata geçiren bütün arkadaşlarıma da hem Grubun Başkanı olarak hem Partinin Genel Başkanı olarak bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."

"Halen 'Bu darbe girişimi başarılı olabilir mi?' diye RTÜK binasından demokrasiye ateş ediyor"

Özel, ardından basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Özel, RTÜK'ün, Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye ceza vermesinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Biliyorsunuz darbeciler 15 Temmuz'da da darbe girişiminde bulundular, daha sonra püskürtüldüler. Ama sonra gördük ki bu darbenin bütün ayakları varmış. Hatta 'Niye siyasi ayağı konuşulmuyor?' tartışmaları oldu. Darbenin yargı ayağı var, basın ayağı var. Örneğin şunu hatırlayalım arkadaşlar; bir MASAK raporunu kaç aydır tartışıyoruz. MASAK raporu 10 Mart'ta istenmiş, 17 Mart'ta gelmiş. Olmayan MASAK raporunu bize tartıştırıyorlar. Algı operasyonu ayağı var. Operasyon başladığında atılan yalanlar. Mesela şirketin kasasından çıkan nakit parayı, evde yatak odasından çıkmış gibi servis eden bir akıl var mesela, değil mi? Bu yargının her ayağı var, bir ayağı da tweet atıyordu; 'Şunu yaparsan lisansını iptal ederim, şu görüntüyü verirsen lisansını iptal ederim.' Sanki onun öyle bir görevi varmış gibi.

Darbenin RTÜK ayağı, radyo televizyonları bastırma, susturma ayağı da bugün çıkmış bu hukuksuz kararı almış. Ben bunu şuna benzetiyorum. Her kötülüğü yapabilirler. 15 Temmuz'da darbe bastırıldı ama ertesi gün hala ilerilerde bir yerlerde küçük küçük çatışmalar oluyordu. Direnen darbeci birlikler. Halen darbe yapmaya çalışıyorlardı. Örneğin Sahil Güvenlik'in önünde üç tane darbeci 'Başarabilir miyiz?' diye hala sıkıyordu. RTÜK Başkanı'nı da böyle görüyorum. Bastırılmış, millet tarafından püskürtmüş darbe girişimine rağmen, halen 'Bu darbe girişimi başarılı olabilir mi?' diye RTÜK binasından demokrasiye ateş ediyor. Bu darbe bastırıldı arkadaşlar, millet püskürttü. Ekrem İmamoğlu küçücük hücresinde demokrasi sarayında oturuyor. Recep Tayyip Erdoğan bir sarayda yerin yedi kat dibinde zindanmış gibi stres altında yaşıyor. Çünkü birinin arkasında 15,5 milyon insan var, birisi bir avuç muhterisle, iktidarı bırakmak istemeyen ihtiras sahibinin yalnızlığı içinde.

"Ekrem İmamoğlu'nun hiç telaşı yok, acelesi yok"

Ekrem İmamoğlu'nun bir telaşı yok, 'Güzel günler gelecek, her şey çok güzel olacak' diyen kardeşiyle bir demokrasi kalesinde oturuyor şu anda, Silivri'de. Hiç acelesi yok ve son derece kararlı. Ama Tayyip Bey ve talimatlandırdıkları suçluluğun telaşı içinde. Suçluluğun telaşını yaşıyorlar. O yüzden milletimizin püskürttüğü, bastırdığı 19 Mart başarısız darbe girişiminin bazı unsurlarının, memleketin çeşitli yerlerinde halen daha demokrasiye kurşun atıyor olmaları, bu darbenin başarılı olabileceğini göstermiyor. Bitti o iş.

"Tayyip'in uydurduğu rezil palavralara turp diyoruz"

Ayrıca defalarca söyledi, buradan artık doğrusunu söyleyelim. 'Turpun büyüğü heybede' demişti. Aylarca bunu konuştunuz, bunu sordunuz. 'Turpun büyüğü heybede' dediği gün, gizli tanık ifade vermiş. İtalyan mafya filmi gibi. Arıyorlar, 'Reis ifade tamam.' O da çıkıyor 'Turpun büyüğü heybede.' Herkes bunu konuşuyor, 'Turpun büyüğü ne?' diye. MASAK raporu nasıl boş çıktı biliyorsunuz. Sorgu, nasıl boş çıktı. Terör iddiaları, hırsızlık, hepsi bomboş çıktı. Zaten MASAK'tan neler neler bulmayı umuyorlardı, o MASAK raporunu anlattılar. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi milletin önünde mahcup oldular. Ellerinde bir şey olsa koymaması mümkün mü? Milletin önünde rezil oldular. Dün çıkmış, yine yeni turplardan, turpun büyüklerinden bahsediyor. Dün söyledim, turp murp yok. Daha doğrusu turp var ama o turp ne delil ne operasyon, ne bilgi ne bizi mahcup edecek bir şey. Turp ne biliyor musunuz? Tayyip'in uydurduğu rezil palavralar. Bu kelimelerin baş harfleri turp. Tayyip'in uydurduğu rezilce palavralar. ya da Tayyip Bey'in uydurduğu rezil palavra. O iddianame işte, o tutuklamaya sevk yazıları. 'Akın sana ihtiyacım var", "Ne yapacağım?' 'Büyük turp bulacaksın.' 'Turp ne?' Uydurma palavralar, arkadaşlar. Tayyip'in uydurduğu rezil palavralara turp diyoruz. Bundan sonra yeni turp gelecekmiş, daha büyük, daha büyük yalan atacakmış. O atsın yalanı, biz dönüp sayalım bakalım inanan kaç tane var? Millet inanmıyor. Bunun ne olduğunu biliyorlar."

"Bugün akşam Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz RTÜK'ün önünde size bir açıklama yapacaklar"

Özgür Özel RTÜK'ün bazı televizyon kuruluşlarına yayın ve program durdurma ile para cezası uygulamasına ilişkin soru üzerine, "Sözcü TV ile en yürekten dayanışmalarımızı gösteriyoruz. Halk TV'ye aynı maddeden verilen cezanın, üçüncüde lisans iptali Demokles'in kılıcı gibi başının üzerinde sallanmaya çalışıldığının farkındayız. Bugün akşam Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz RTÜK'ün önünde size bir açıklama yapacaklar. Belki orada biraz kalabalık da olabilirler. Bugün akşam RTÜK'ün önünde RTÜK'te bu başarısız darbe girişimini sürdürmeye çalışan arkadaşlara bir gidip orada bakacağız. Hani bakıyorduk ya 15 Temmuz'da hala çatışma var mı, direnen var mı diye. Millet orada hala direnenler varsa onları demokratik çerçeve içinde, sesiyle, sözüyle bir bastırsın bakalım."