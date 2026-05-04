Özgür Özel: "En İyi Savunma Hücumdur. CHP Hücuma Çıkıyor"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ilde tüm kadrolarıyla sahaya çıkacaklarını, seçim çalışmalarının yeni bir evreye girdiğini belirterek, "En iyi savunma hücumdur. Bugünden itibaren CHP, bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı onları değiştirmek, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu, işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratları nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir. Bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan ve yılmadan çalışacaklar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Saat 09.30 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık üç buçuk saat sürdü. Özel, toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Bugün toplantımızın ana gündemi, parti içindeki kapsamlı değerlendirmelerimizin ardından ilan ettiğimiz 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı başlayacak ve bir ay boyunca yoğun bir şekilde sürecek ve bundan sonra seçime kadar da sürekli titiz bir şekilde takvimlendirilecek çalışmalarımızın ilk günü bugün. Bu çalışma takvimimizi değerlendirdik. Şimdi bu konudaki bazı detayları paylaşmak üzere karşınızdayız. Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde, yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz. Hiç şüphe yok ki CHP'ye 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan tüm saldırılar, bir sonraki cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimi, bir sonraki iktidarı, iktidardan etmek için bugün iktidar eliyle ve yargı yetkisi kullandırılarak yapılan her türlü saldırı, bizi kamuoyu önünde sürekli 'Bundan sonraki aşama ne olacak ve siz buna nasıl direneceksiniz' sorusuyla karşı karşıya getirdi. Haklı olarak bizleri takip eden siz basın mensupları da bu soruyu sordunuz."

"En iyi savunma hücumdur. CHP hücuma çıkıyor"

Geçtiğimiz haftalarda peşi sıra yaptığımız Olağanüstü İl Başkanları Toplantısı, Parti Meclisi toplantısı, MYK toplantısı ve CAO toplantılarımız ve belediye başkanlarımızla yapılan altı toplantıdan oluşan tam günlük bir çalışmanın sonunda sormaya devam ediyorsunuz; 'Bundan sonra ne olacak, nasıl mücadele vereceksiniz, nasıl direneceksiniz?' Buna kurumsal ama halk arasında çokça kullanılan ve futbolda da bütün dünyada çok beğenilen bir yanıtımız var. En iyi savunma hücumdur. Bugünden itibaren CHP, bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı onları değiştirmek, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor ve orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu, işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratları nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor. Bunun için tüm kadrolarıyla birlikte sahaya çıkıyor seçim gününe kadar. Bugün Türkiye'de CHP örgütü, milletvekilleri, CAO Politika Kurulu Başkanları, PM üyeleri, YDK üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar, sahaya çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geriye dönmeyecekler. Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir. Bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan ve yılmadan çalışacaklar.

"Bugün itibarıyla 106 bin olan sandık görevlimiz, seçim gününe kadar sürecek bir çalışmaya başlıyor"

Merkezi düzeyde, dört koldan sahadayız. MYK'mız, PM üyelerimiz, CAO Yürütme Kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz; ayrıca illerde ve ilçelerde il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız hep birlikte sahada olacaklar. Sandık görevlilerimize özel bir vurgumuz var. Bugün itibarıyla 106 bin sandık görevlimiz, seçim günü sandıklarında görev yapacak 106 bin arkadaşımız o gün sandıklarında oy kullanacak kimi köyündeki 40 kişi, kimi büyükşehir ilçesindeki 300-320 kişiyle birebir görüşmeye, yüz yüze görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, kendini tanıtmaya, onları tanımaya ve bundan sonra her fırsatta onlarla birlikte olmaya başlıyor. Geçmişte seçime iki ay kala 'Sandıklar sağlam mı' sorusuna iki buçuk yıl önceden verdiğimiz cevap 'Sandık görevlileri tamamdır, irademiz sağlamdır' ve oy kullanmaya geldiklerinde o güne kadar en az beş-altı kez görüşmüş oldukları, tanışmış oldukları, belki artık birbirlerinin ismini öğrenmiş oldukları sandık görevlilerimiz bugünden itibaren çalışmaya başlıyor. Rakam, 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bindir. Ellerindeki 'Benim Sandığım' uygulama programlarıyla ve saha ziyaretlerine bu sabah çıkmaya hazır olduklarını bizlere yaptıkları bildirimlerle. Bu rakam en nihayetinde 186 bin hedef sayısına ulaşacaktır. Bunun için önümüzdeki iki ayı hedefliyoruz. İki ayın sonunda tüm sandık görevlileri kapıları çalmaya, kendilerini tanıtmaya, tanışmaya ve bundan sonra sürekli bir iletişim halinde olmaya devam edecekler. 'Bugünden itibaren çarşıda, pazarda, caddede, sokakta, çalmadık kapı ve sıkılmadık el bırakmadan çalışmaya başlıyoruz' diyemem, örgütümüzün halen çalışmakta olan neferlerine haksızlık olur. Ama tam kadro bu çalışmalara katılıyoruz.

"2023 kurultayından bu yana seferberlik içindeyiz"

2023 kurultayından bu yana bir seferberlik hali için örgütümüzü, üyelerimizi sokaktan hiç çekmeden onları sürekli hareketlilik halinde, mobilizasyon halinde ve günü geldiğinde alışık oldukları, çağrıldıklarında koştukları, üzerine düşeni yapacakları aktivasyon halinde, tam hazırlık halinde hem zihnen hem fiziken tutmayı öncelemiştik. Bu konuda şahidimiz sizlersiniz. İlk başta yerel seçim kampanyasında tam 105 miting yaptık. Bu 105 mitingin sonucunda yüzde 38 oyla, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bu başarıdan sonra 'Başarıyı kutlayalım, oturalım, tadını çıkaralım' demedik. Hemen ardından 21 büyük halk buluşması, dokuz tematik mitingle; Rize'deki çay mitinginden tutun da atanmayan öğretmenlerin Taksim mitingine, Kocaeli'ndeki emek mitingine, Gaziantep'teki fıstık mitingine, Manisa'daki tarım mitingine kadar dokuz tematik mitingle toplam 30 saha çalışmasını, halk buluşmasını gerçekleştirdik. Üçüncü evre, milletimizin hem yerel seçimlerde hem ardından yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında iktidar değişimi isteğini göstermesi ve bizim cumhurbaşkanı adayını yine sahada, yine milletin arasında ön seçimle belirleme kararımızla oldu.

"Darbecilerin zorbalığına demokratik cevabı 15,5 milyon vatandaşımız bir pazar günü verdi"

Biz 23 Mart günü ön seçim yapacağımızı, ön seçimde cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğimizi ilan etmiştik. Bu ilanla birlikte geçen yıl şubat ayı boyunca, kısa şubatta, aramıza katılanların da oy verebileceğini, yani o ana kadar üye olmayanların kısa şubat boyunca geldiklerinde oy kullanabileceklerini ifade etmiştik. Bu çağrımıza 700 binin üzerinde yeni üye katılımıyla milletimiz bu heyecanı ortak oldu ve üye sayımız bir anda 1 milyon 200 binden 2 milyona yaklaşan bir rakama ulaştı. Tam 2 milyon üyemizle ön seçim yapmayı hedeflediğimiz gün, cumhurbaşkanı adayımızı gözaltına aldılar. Biz de milletimizi bu haksızlığa karşı kuracağımız ön seçim sandıklarında dayanışmaya davet ettik. 2 milyon üyemizin oy kullanacağı sandığın yanına, dayanışma sandığı kurduk ve hepiniz 23 Mart tarihinde milletin darbeye karşı cevabını gördünüz. 15 buçuk milyon vatandaşımız sandıklara gelerek, ilçe başkanlıklarının ya da oy kullanma merkezlerinin önünde kilometrelere varan kuyruklar oluşturarak, kimi iki elindeki iki bastonuyla, kimi karnındaki üç aylık bebesiyle o sandıklara koşturdu. Kimi çiçek yapıp, kalp yapıp sandığın içine attı, kimi cumhurbaşkanı adayı noktasında belki de tarihinde ilk kez CHP ile aynı sandıkta buluştu. Ancak darbecilerin zorbalığına demokratik cevabı 15,5 milyon vatandaşımız bir pazar günü verdi. Geldi, seçti ve tarihe geçtiler.

"107 mitingin 107'sinde meydanları dolduran milletin adalete duyduğu özlemdir"

Ardından tutuklamanın yapılmasıyla yani 15 buçuk milyon kişinin aday gösterdiği cumhurbaşkanı adayının tutuklanıp hapse konmasıyla tarihin en büyük imza kampanyasını başlattık. Türkiye'de 25 buçuk milyon vatandaşımızın 'Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' diyen bir metne imza atıklarını gördük. O metni zaman zaman 25 buçuk milyon kişinin imzaladığı, bir TIR büyüklüğündeki 25 buçuk milyon imzayı hala daha İrade Milletindir mitinglerimize taşıyoruz ve milletimizle buluşturuyoruz. Bu beş aktif saha çalışmasının ardından 19 Mart darbesine Saraçhane'de direndiğimiz yedi gün, köprüyü geçip Anadolu'ya ayak bastığımız Maltepe mitinginden sonra durmayacağımızı ilan etmiş, her hafta sonu bir ilde ve her çarşamba akşamı İstanbul'un bir ilçesinde sesimizi yükselteceğimizi söylemiştik. İstanbul'un tüm ilçelerinde, 39 ilçede mitinglerimizi yaptık. Üç büyük bölge mitingi yaptık. Birinci yıl mitingimizi yaptık. Şu ana kadar da dün 107'ncisini yaptığımız, Anadolu'da da 55 ile ulaşarak mitinglerimizi yaptığımız İrade Milletindir mitingleriyle sokakta, sahada, meydanda ve eylemdeyiz. Dün Karabük'teydik. Karabük'te meydana sığılmamış olması bütün basın yayın organlarında ve sosyal medyada gündemdeydi. 107 mitingin 107'sinde daha önce hiç gidemediğimiz meydanları, kimsenin dolduramadığı bir kalabalıkla doldurmamız, orada yapılanın bir siyasi faaliyet, bir siyasi partinin daveti, bir siyasetçinin hitabeti değil; oraları dolduran milletin adalete duyduğu özlemin olduğunun altını çizmek isteriz. O yüzden bir siyasi partiyi değil, Cumhuriyet'in en büyük kazanımı sandığı savunmaya gelen, istendiğinde vergi veren, istediğinde askere giden, istendiğinde askere gönderdiği evladının bayrağı sarılı tabutu gelince 'Vatan sağ olsun' diyenlerin sandığa el uzatıldığında verecek tavizi olmadığını görünmesini isteriz. Bugüne kadar yapılan ve dün de Karabük'te yapılanın milli iradeye sahip çıkmak, tek adam yerine sözü milletin söyleyeceğine inanç ve bunun yolunun sandık olduğunun bilincindeki milletin iradesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

"Kasım 2023'ten beri 242 kez meydanlarda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz"

Kasım 2023'ten beri 242 kez meydanlarda olan milletimize demokrasiyi kurtarmadan eve dönmemeleri çağrısını yapıyoruz. Bunun için herkes çağrıldığında meydanlarda, sokaklarda, eylemlerde ve sözünü söylemesi gereken neresiyse orada buluşmalı, son sözü de sandıkta söylemeli, milleti kurtarmalıdır. Onlar evlerine döndüklerinde bizleri de kapılarında bulacaklar. Bugünden itibaren hep beraber yeni bir aşamaya geçiyoruz. Milletimiz yıllardır her alanda adaletsizlik yaşıyor. Gelirde adalet yok, vergide adalet yok, mahkemelerde adalet yok, sosyal hayatta adalet yok. Bitmeyen bir ekonomi krizin ortasındayız, iktidar değişmediği takdirde krizin biteceğine yönelik en ufak bir inanç, en ufak bir gösterge de yoktur. Bugün açıklanan rakamlarla dört aylık enflasyon yüzde 14,6'ya ulaşmıştır. Bu iktidarın bu yıl başlarken yıllık enflasyon hedefi yüzde 16'ydı. Bir yılda ulaşılacak noktaya enflasyon rakamları -ki TÜİK'in rakamlarının ne kadar tartışmalı olduğunu sadece hatırlatmak isterim- TÜİK rakamlarına göre bir yıllık hedefe, dört ayda ulaşılmıştır. Yani memura, emekliye, emekçiye verilen zamlar bu yüzde 16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bu hedefe neredeyse dört ayın sonunda ulaşılmıştır. Bu yüzden mutlaka bütün maaşlarda bir ara zam, devletin vatandaşa yapacağı bütün ödemelerinde bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır. Aylık yüzde 4,18'lik oran, 100 ülkenin yıllık enflasyondan fazladır. Dünyada 100 ülkede bizde bir ayda yaşanan enflasyon bir yılda yaşanmıyor. Bizim vatandaşlarımız böyle bir kötü yönetime mecbur bırakılmış durumda.

"Artık bizim verdiğimiz mücadele bir kararlılık değil, bir müjde içermektedir"

Her gün iğneden ipliğe zam haberlerine uyanıyoruz. Her gün hukuksuz bir operasyona uyanıyoruz. Her gün derinleşen eşitsizlikle yüzleşiyoruz. Güvende tutulmayan yurttaşlarımızın acı haberlerine uyanıyoruz her gün. İşte tüm bu adaletsizliklere karşı sokaktayız. Türkiye'yi bu hale getirenler bu millete umut olamadılar, asla da olamayacaklar. Türkiye'nin umudu tüm demokratların özgür, bağımsız, adil ve refah içinde bir ülke kurma mücadelesini birlikte vermesindedir. Bunun için mücadeleyi ülkemizin her bir mahallesinde, her caddesinde, her sokağında, her evin kapısında, her köyün mezranın kahvesinde, yani vatandaşımız neredeyse orada sürdürmeye kararlıyız. Bundan sonraki süreçte artık bizim verdiğimiz mücadele kararlılık değil, müjde içermektedir. Bizim müjdemiz, seçim kazanma müjdesi değildir. O sandığa vardığımızda o seçimi kazanacağımızdan zaten eminiz. Bizim müjdemiz; yönetimde yozlaşmanın bittiği, güçlü kurumların, güçlü kuralların yani sarsılmaz bir sistemin hayat bulduğu Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz; faize, israfa, lükse, şatafata giden kaynakların son bulduğu, verginin adil toplandığı ve hakça bölüşüldüğü bir Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz; düşmanlığın, kutuplaşmanın, ötekileştirmenin bittiği, milletimizin huzur, barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz; devleti güçlü, milleti huzurlu, vatandaşları eşit ve özgür kılma müjdesidir. Söz veriyoruz: Hiçbir operasyon, hiçbir kumpas bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Yolumuza kurulan hiçbir pusu, yürüyüşümüzü durduramayacak.

"Bir dönemi kapatacağımız, yeni bir dönemi açacağımız başlangıcın önemli bir başlangıç günündeyiz"

Bu CAO, bir yıllık çalışmanın sonunda ortaya çıkan ve değişen programlarımızla, 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' hedefiyle yola çıkanların bugünden itibaren Parti Programı'nı hükümet programına, hükümet programını seçim vaatlerine çeviren ve bunu gerçek muhatabına; milletimize ileten yürüyüşün başlangıcındayız. 81 ilde il başkanlarımız güne il yönetimleriyle, ilçe başkanlarımız ilçe yönetimleriyle birlikte yaptıkları toplantılarla başladılar. Milletvekillerimiz tüm illerdeler, PM üyelerimiz, MYK üyelerimiz tüm illerdeler. Ben de CAO'nun pazartesi toplantısını, günün erken saatlerine alarak bugün yani 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, saat 12.00 itibarıyla CHP CAO'daki Politika Kurulu Başkanlarımızı, gelecekteki iktidarımızın bakanlarını ve onların çalışma arkadaşlarını bugün Ankara'nın tüm ilçelerine, daha sonra da tüm Türkiye'ye uğurluyoruz. Elbette program çalışmalarına, hükümet programı çalışmalarına burada devam edecekler ancak bir ayakları buradayken, bir ayakları, tüm bedenleri, gönülleri Anadolu'da, 81 ilde, 973 ilçede olacak. Ben, arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Milletimize seçime kadar direnç, metanet ve kararlılık diliyorum. Eninde sonunda bir kabusu bitireceğimiz, bir dönemi kapatacağımız, yeni bir dönemi açacağımız başlangıcın kritik bir evresinde, önemli bir başlangıç günündeyiz. Milletimiz için hayırlı olsun, hepimiz için hayırlı olsun. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."

CHP Lideri Özel'in açıklamalarının ardından CAO'nun 19 Politika Kurulu Başkanı, Ankara'nın 19 ilçesine dağılarak saha çalışmalarına başladı.