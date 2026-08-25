Özgür Özel\'den Maden İşçilerine Destek: \'Kayyum Atayın, Borçları Ödesin\'

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi işçileri ziyaret etti. Özel, burada, "Burada somut bir gerçek var. Kul hakkı yemek var, alın teri sömürüsü var, apaçık emek hırsızlığı var. Öyle zırt pırt her şeye kayyum atayanlar; haydi, bu holdinge de atayın bir tane kayyum, işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gerekiyorsa kamulaştırın. Öyle mahkemeye düşenlerin malına çöküp, iftira atınca geri verenler gücünüz herkese yetiyor da bu Yıldızlar SSS Holding'e niye yetmiyor sizin" dedi.

Bağımsız Maden-İş üyesi maden işçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemi, 16'ncı gününde devam ediyor. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, işçilerin eylemine destek ziyaretinde bulundu. Özel'e; YENİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Utku Çakırözer ve Yunus Emre, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin eşlik etti.

BAŞARAN AKSU: "HUKUK DIŞI SERVET BİRİKTİRME PRATİĞİ"

Eylemin son durumuna ilişkin bilgi veren Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunları söyledi:

"Nisan ayında üç bakan yardımcısının huzurunda, bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmada da İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Bey, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan Bey ve Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Bey vardı. Burada en itilaflı konu holding ve işçi temsilcileri arasında, işçiler 15 ayı, 13 ayı, 10 ayı bulan yasa dışı, süresiz ücretsiz izinlere yollanmışlardı. Hem Doruk'ta hem Elazığ Eti Gümüş'te hem de bu şahsın tüm işletmelerinde bir sistematik sermaye biriktirme yöntemi olarak maaşları geç ödeme, emeklilik tazminatlarını geç ödeme, kıdem tazminatlarını geç ödeme; yani yedi-sekiz yıl mahkeme süreçleri sonrasında, kendi şirketlerine kendi icra koydurarak, işçilerin icra haklarını da gasp ederek silsile halinde dört-beş bakanlığı kendine koruma yapıp hukuk dışı bir şekilde servet biriktirme pratiğini yapmış oldu.

Burada yapılan tartışmada denildi ki 'O zaman Çalışma Bakanlığı iş müfettişi bir rapor hazırlasın. Bu raporun sonuçlarına herkes katlansın. Şeriatın kestiği parmak acımaz' gibi cümleler kurdular. 'Devletin üç bakanlığı da garantör olsun' denildi. Haziran ayının ortasında, Çalışma Bakanlığının müfettişi, sendikanın ve işçi arkadaşların tezlerini onaylayan bir rapor çıkarttı. Holding de zaten masada bunu tanıyacağını, harfiyen uyacağını beyan etmişti.

"BEŞ DAKİKA ŞEKLEN DE OLSA BİZİMLE GÖRÜŞÜLMEDİ"

Şimdi geldiğimiz noktada, 16 gündür buradayız. Altı kez gözaltına alındı madenciler. Başkent Millet Bahçesi'nde 'Türkiye Geleceğe Hazır' etkinliği yapacaktı Cumhurbaşkanı. Madenciler de kendilerinin hazır olmadığını anlatmak üzere oraya gitmek istediler. İki gün mevcutlu gözaltında tutuldular. Sonra tekrar iki kez üst üste gözaltı oldu. O gece oraya gitmek isteyen, son dışarıda kalan 13 madenci tekrar gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gündür bu bakanlığın önündeyiz. Bu kapılar kapalıydı bu sabaha kadar. Bizimle beş dakika şeklen de olsa, prosedürel de olsa görüşmelerini talep ettik masada olan Enerji Bakan Yardımcısından. Bu görüşmeye bugüne kadar yanaşmadılar. Şimdi içeride beş arkadaşımız var. Prosedürel bir görüşme mi, yoksa bir çözüm görüşmesi mi bilemiyoruz. Bugüne kadar bir çözüm yaklaşımı göremedik. İçişleri Bakan Yardımcısı, Çalışma Bakan Yardımcısı orada verdikleri sözün arkasında olduklarını, şirkete bu yönde baskı yaptıklarını ama şirketin bundan kaçındığını söylüyorlar telefonda Genel Başkanımızla yaptıkları görüşmede.

"BUGÜN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ"

İşçilerin süresiz ücretsiz izinlerinin paralarını yatırılması ve bunların sigorta pirimlerinin işlenmesi ki altı ay, sekiz ay, iki ay emeklilik süresine gelmiş; 62, 65, 67 yaşında madenciler var aramızda emekli olamamış. Onlar için çok kritik bu. Bunların işlenmesi, bu arkadaşların emekliliklerini sağlanması, ihbar tazminatların ödenmesi, sendikal nedenle atılmış olan altı arkadaşa da sendikal haklarının rapor doğrultusunda ödenmesi gibi bir talebimiz var. Döne döne bunu anlatıyoruz ve bunun dayağını yiyoruz. Dolayısıyla bugün bir çözüm bekliyoruz.

"BUGÜN ÇÖZÜM OLMAZSA YARIN CUMHURBAŞKANLIĞINA YÜRÜYECEĞİZ"

Şayet burada bir çözüm çıkmazsa yarın yine 11.00'de buradan çıkıp işçi arkadaşlarım... Zaten Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Bey'e yazılı olarak AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı üzerinden bir not ilettik. Üç maden işçisinin görüşmek istediğini. Çünkü Cumhurbaşkanı, 1 Mayıs'ta 'Maden işçilerinin hakları ödendi' gibi bir beyanda bulundu. Biz bu beyanın da bu holdingin etrafındaki, bürokrasi içindeki ve siyasetteki güç ilişkileri üzerinden bir manipülatif beyan olduğunu, onların aktarımıyla, yönlendirmesiyle yapılmış beyan olduğunu iddia ediyoruz. Dolayısıyla yarın çözüm için ısrarımız Cumhurbaşkanlığı ile görüşmek doğrultusunda bir irade göstereceğiz. Eğer üç işçi arkadaşımızı temsilen görüşmeye yanaşırlarsa, bunu uygun görürlerse o zaman bekleyeceğiz. Durum kabaca bu."

ÖZGÜR ÖZEL: "VERİLEN SÖZLER TUTULMUYOR"

YENİ Parti Genel Başkanı Özel ise şunları söyledi:

"Bugün, Yıldızlar SSS Holding'den alacaklı olan maden işçilerinin mücadelesine bir kez daha destek olmak için veya bir başka deyişle onlara verilen sözler tutulmadığı için, bir kez daha haklarını aramak üzere buraya geldiklerinde onlarla dayanışma içinde olmak için buradayız. Eylem iki haftayı geçen bir süredir devam ediyor. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, PM üyelerimiz, yerel yönetimlerden arkadaşlarımız sürekli arkadaşlarımızla iletişim halindeler. Bugün bir kez daha aileler, eşler, çocuklar buraya geldiler. Aynı 23 Nisan gününde olduğu gibi, temmuz ayı içerisinde olduğu gibi bir kez daha davet ettiler, biz de buraya geldik. Bakanlığın önünde onlara destek olmaya geldik.

Geçen sefer olduğu gibi siyasetin ilgisinin yoğunlaştığı, basının ilgisinin yoğunlaştığı günlerde bir görüşme kapısı aralanıyor. Artık bu gelenekselleşti. Ama daha sonra tam sözler veriliyor. Bu insanlar ne yapsın? Günlerce burada yalın ayak, başı kabak, tek başına parklarda, taşların üstünde yatmak, üç günde bir nezarethaneye atılmak, iki gece nezarethanede kalmak karşılığında devlet bir söz verince inanıp dönüyorlar. Sonra o söz de tutulmuyor. Bu defalarca böyle sürdü.

"MÜCADELE DİĞER İŞÇİLERE İLHAM OLUYOR"

Geçen sefer Bağımsız Maden-İş'in mücadelesi, madenci arkadaşların, ailelerin mücadelesi sonucunda bu Yıldızlar SSS Holding'den geçmişe dönük alacakların tahsil edilmesi bir gerçekliktir ve büyük bir başarıdır. Şunu herkes görsün: Bu mücadelelerin sonucunda çoktan hak edilmiş olan alacakların bir şekilde önemli bir miktarı tahsil edildi. Ama ne zaman kameralar buradan uzaklaşıyor, bizler uzaklaşıyoruz; o gün mutabakata varılıyor 'Bakanlık müfettişlerinin belirlediği alacaklar da ödenecek' diye. Aylarca ücretsiz izne çıkarılmış, fazla mesailer ödenmemiş, birtakım tazminatlar ödenmemiş birçok hak var. 'Nasılsa gitti bunlar, bir daha toplanamazlar' diye bu kötü akıl, kötü zihniyet, haramzade zihniyet yine madencinin alın terinin, evladının lokmasının peşine düşüyor, onu ödememeye gayret ediyor. Onlar da ısrarla ve inatla haklarını almak için bir kez daha geldiler.

Bugünkü durum, mayıs ve temmuz ayında yapılan mücadelenin başarısız olmasından değil, başarıya ulaşmasından ama devamında verilen sözler gereği bütün alacakların tam olarak ödenmemesinden. Ayrıca bu mücadele, Doruk Madencilik'teki başarı, bu şirketin diğer hakkını yediği işçilere de ilham oluyor. Onlar da diyorlar ki 'Doğru bir sendikal örgütlenme ve mücadeleyle biz de hakkımızı alabiliriz.' Onlar da burada bu mücadeleyi veriyorlar.

"GÜCÜNÜZ HERKESE YETİYOR DA BU HOLDİNGE NEDEN YETMİYOR"

Görüyorsunuz bir anda bir sektörün tamamına kayyum atıyorlar, bir anda bir sektörün tamamına el koyuyorlar, bir anda bir şirkete gidiyorlar, el koyuyorlar, kamulaştırıyorlar. 'Şöyle, şöyle, şöyle iddialar var.' Burada iddia yok, burada somut bir gerçek var. Kul hakkı yemek var, alın teri sömürüsü var, apaçık emek hırsızlığı var. Öyle zırt pırt her şeye kayyum atayanlar, şirkete el koyanlar, 'Şirketi kamulaştırırız' diye hamle yapıp bir haftaya anlaşıp geri adım atanlar; haydi, bu Yıldızlar SSS Holding'e de atayın bir tane kayyum, işçilerin bütün borçlarını ödesin. Gerekiyorsa kamulaştırın. Nasıl ki bunlar Anayasa'ya göre yapmamaları gereken bir işi yapıp madencilik yapıyorlar. Madenler aslında bu insanların. Deyin ki 'Bu parayı bu akşamüstüne kadar ödemezsen yarın öğlen sana işletme kayyumu atıyorum, borçları biz ödeyeceğiz.' Görün bakalım ödüyorlar mı, ödemiyorlar mı? Öyle mahkemeye düşenlerin malına çöküp, iftira atınca geri verip, 'Doğru ifade verince bir daha el koyarız' tehdidini böyle son derece esnek bir şekilde yapanlar; gücünüz herkese yetiyor da gücünüz bu Yıldızlar SSS Holding'e niye yetmiyor sizin?

"EŞLER, ÇOCUKLAR PERİŞAN"

Nedir bu insanların sizden çektiği yazın ortasında? Burada bir sürü çocuk var. Bunların yazın dinlenmeleri, tatil yapmaları gerekirken babalarının peşinde, babalarının hakkını almayı buraya gelmişler. Eşler perişan. O yüzden bir kez daha uyarıyoruz. Umarım içeride sorun çözülür. Beş arkadaşımız; Sayın Bağımsız Maden-İş'in Başkanı Gökay Başkan ve ekibi sonuç alırlar ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen sözler veya o konuda diyalog kanalının açık tutulmasını yönelik gayretler sonuç verir. Arkadaşlar hakkını alsalar ne bu gazetecilerin ne bu siyasetçilerin ne bu emekçilerin; bakanlık önünde, kaldırımda, güneşin altında hiçbirimizin bir işi yok. Hepimiz işimize, gücümüze bakacağız. Milletimiz bu haklı mücadeleye destek veriyor. Ama gözler başka tarafa çevrildiğinde yine sözler tutulmuyor. Bunun için arkadaşlarımızla dayanışma göstermek üzere buradayız.

İŞÇİYE ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Ayrıca Türkiye'deki bütün işçilere, 'Hakkımı alamıyorum, emeğim sömürülüyor, hakkım kadar maaş alamıyorum, eziliyorum' diyen herkese söylüyoruz: En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. Tabii ben böyle dedim diye, en kötü sendikaya da değil iyi ve mücadele eden sendikalara üye olun. İşçinin işçiden başka dostu yoktur. İşçiler gerçek anlamda sendikacılık yapan, bir sendikal mücadele verenlerin etrafında toplanırlarsa önlerinde durabilecek hiçbir güç yoktur. Bunu bir kez daha ifade ediyorum. Burada Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışıp Bağımsız Maden-İş bünyesinde sendikal mücadele veren tüm emekçi kardeşlerimin huzurunda, onların şahsında Türkiye işçi sınıfını saygıyla selamlıyorum."

ÖZEL, BARETİ YERE VURDU

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, eylem alanından ayrılmadan önce, işçilerle birlikte bakanlık önündeki kaldırıma oturarak işçilerin baretleri yere vurma eylemine katıldı. Baretlerini yere vuran işçiler "Hakkımız burada, almaya geldik", "Direne direne kazanacağız", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı. Özel'e eyleme verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden işçiler, "Var olun. Her zaman madencinin yanında, O bizim baş tacımız, babamız" ifadelerini kullandı. İşçiler, Özel'i "Güle güle dostları yine bekleriz" sloganıyla uğurladı.