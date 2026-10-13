Özgür Özel, fon krizinde belgesi olan milletvekillerine \'Kaya gibi arkanızdayız\' dedi

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine ilişkin milletvekillerine seslenerek, "Eline belge gelen, bilgisi olan koyacaksınız ortaya. Kaya gibi arkanızdayız. Doğru mu, yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar, görelim. Kendileri açıklasın haramzadeler. Birbirinize iftirayı birbiriniz atıyorsunuz, attırıyorsunuz, parti içinde birbirinizi yiyorsunuz. Bir santim geri adım atan sizden beter olsun" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gıda enflasyonu verilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, geçen hafta açıklanan verilere göre, AB'de gıda enflasyonu ortalamasının yüzde 0,3'e düştüğünü, Türkiye'de yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Özel, aradaki 90 katlık fark nedeniyle en büyük sıkıntıyı en düşük gelirlilerin, emeklilerin ve emekçilerin çektiğini kaydetti.

"EMEKLİLER TARİH BOYUNCA UĞRADIKLARI EN BÜYÜK İHANETE UĞRADI"

Toplantıda Birleşik Emekliler Sendikası'nın beş şube başkanı ve emeklilerin yer aldığını belirten Özel, "Emekliler tarih boyunca uğradıkları en büyük ihanetle ve vefasızlıkla karşı karşıya kalıyorlar" dedi. Özel, Özel, "Her sokağa çıktığımızda, her otobüs üstüne çıktığımızda, elimize her mikrofon aldığımızda emeklilerin hakkını savunuyoruz. Bundan sonra da savunmaya, yetmez, hep birlikte seçimlere ulaşmaya, bu iktidarı değiştirmeye, bu vefasızlığı sona erdirip bütün emeklilerin yüzünü güldürmeye söz veriyoruz" dedi.

"ÜRÜNLER GEÇEN SENEKİ FİYATININ YARISINA DÜŞTÜ"

Çiftçilerin isyan noktasında olduğunu kaydeden Özel, "Geçen seneki fiyatların yarı fiyatında bütün ürünler. Toplama maliyetleri, ulaşım maliyetleri arttı. Üreticiyi koruyacak yasalar yok. Rize'de çay, Ordu, Giresun ve Karadeniz'de fındık, Gaziantep'te fıstık üreticisinin, Ege'de başta üzüm ve pamuk üreticileri olmak üzere bütün üreticiler ağlıyor. Hafta sonu Bursa'daydık. Çağrışan karası diye dünya güzeli üzümleri var. Geçen sene 60 liraya satmışlar ve geçen sene mazot 50 lira. Yani 1 kilo üzüm satıp 1 litre mazot alırken bu sene Çağrışan karası 25 lira. Toplama maliyeti 13 lira ve topladığında 25 liraya sattığında toplamda zarar ediyorlar. Öyle olunca dallarda kalmış. 4 kilo üzüm satıp 1 litre mazot alamaz duruma gelmişler. Geçen sene 130 liraya satılan siyah incire bu sene 40-45 liranın dahi teklif edildiği bir yılı yaşamışlar ve perişan durumdalar" ifadesini kullandı.

"AKHİSAR'DA ZEYTİN ÜRETİCİLERİ 1 HAFTA SÜREYLE ELEK KAPATTI"

Mersin'in limon üreticileri açısından felaketi yaşadığını belirten Özel, Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik üreticilerinin traktörleriyle eylem yaptığını ifade ederek, "Devlet halen çeltik fiyatını ilan etmedi. Geçen yılın altındaki fiyata çeltik almaya çalışıyorlar" dedi. Zeytin üreticilerinin ise tarihlerinin en zor günlerini yaşadığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en çok zeytin ağacına sahip olan ilçesi Akhisar'da zeytin üreticileri bir hafta süreyle elek kapattılar. Yani toplayıp eleklere zeytin götürüp dökmüyorlar. Çünkü bu fiyatlara bu işin yapılamayacağını, hepsinin iflas edeceğini, kredi borçlarını ödeyemeyeceklerini ve maalesef tarım kredisi çekebilmek, zirai kredi çekebilmek için ya verdikleri iki devlet memuru kefili yakacaklarını ya tarlalarını ipotek ettirdilerse mallarından olacaklarını biliyorlar. Geçen sene 75 lira olan zeytin bu sene 35 lira. Geçen sene mazot 50 liraydı. Zeytinde de çeltikte de limonda da üzümde de tüm ürünlerde büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Türkiye'yi bu hale getiren AK Parti'nin kara düzenidir. Bir tarafta fonlarda milletin parasını vurup kaçanlar. Bir tarafta bütün yaz, bütün kış elleri nasırlı, alınları yanmış, perişan olmuş şekilde çalışıp emeğinin karşılığını alamayanlar. And olsun ki AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız. Sizin için adil, hakkaniyetli bir düzen kuracağız."

ÖZEL, ERDOĞAN'A SESLENDİ: "BİZ BU İŞİN HİÇBİR TARAFINDA YOKUZ"

Özel, "Dış politikada ilkesiz, ekonomide basiretsiz, yönetimde liyakatsiz, hukukta adaletsiz bir iktidarla karşı karşıyayız. Fon krizinin yarattığı ağır kriz ortamı sürüyor. Milletimiz geçim derdiyle kıvranırken, iktidar partisi mensuplarının içinde olduğu asrın soygunu gerçekleşti. Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına çöktüler. 455 bin yatırımcıyı mağdur ettiler, iki milyon kişi mağdur, borsa mağdurları var. Bu işten etkilenen kişi sayısı beş milyonu, ailelerle birlikte 10 milyonu buluyor" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

"Peki bu işin içinde kimler var? Erdoğan'ın atadıkları vurgun yapan fon şirketlerinin yönetiminde. Her birisinin altında Erdoğan'ın atama imzası var. Fon şirketlerinin yönetiminde büyükelçi ararsan var, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı var, İstişare Kurulu üyesi var, Varlık Fonu yöneticisi var, eski milletvekili var. Aklınıza gelebilecek yönetimdeki herkes AK Partili. Burada fazladan kazanç sağlayanlara baktığınızda Fatma Betül Sayan Kaya'dan başlayın, tutuklanan son tarım bakan yardımcısına kadar aklınıza gelebilecek ne kadar AK Partili varsa bütün isimler teker teker var. Ey Erdoğan, atayan AK Partili, atanan AK Partili, soyan AK Partili, soyulan, dolandırılan AK Partili. Biz bu işin hiçbir tarafında yokuz. Sen tam göbeğindesin.

"SAYIN KERİM ROTA 'BÜYÜK BİR FELAKET GELİYOR' DİYEREK UYARMIŞTI"

Biz bu işin mağdurlar tarafındayız. Biz daha bundan üç hafta önce, fon krizi çıkmadan iki gün önce, Sayın Kerim Rota 35 yıllık finans deneyimiyle 'Büyük bir felaket geliyor' deyip partimizin Ekonomi Eşgüdüm Konseyini toplantıya davet etmişti. Başkanlık ettiğim toplantıda 'Büyük bir felaket geliyor. Yıllardır söylediğimiz eksiklikler vardı. Bir yıl önce Mehmet Şimşek bunu uyardı. Ama birileri gerekli düzenlemeleri yapmaya yapmaya beklettiler. Yapana kadar bu işi suiistimal edenler kaçtılar. Yükü milletin sırtına bıraktılar' demişti. İlk duyulan meşhur isim Fatma Betül Sayan Kaya. Bu çıkana kadar günlerce sustular. Biz isim açıklayana kadar yokmuş gibi davrandılar. Gizlemeye niyetlendiler. Harıl harıl nasıl yaparız da isimler dökülmeden bu işi örteriz dediler. Çünkü biliyor ki genel başkan yardımcıları, mevcut bakanlar, bürokratlar, sarayın tamamı neredeyse orada. İşe aileden bulaşan da var. İsmi açıkladık, yavaş yavaş dökülmeye başladılar.

"FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAVAYA TEMAS ETTİRİLMEDEN İFADE VERİP UZAKLAŞTIRILDI"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ya da muhalif insanlara attığı bir tweetten ya da hakkında açılmış bir soruşturmadan... ya İBB'de 20 bin lira yemek yemişler 7-8 kişi, 7 kişi parayı birinin hesabına atmış. O atılan paraların hesaplarını sormak için bürokratlarımızı topluyorlar. Sabah 6'da basıyorlar. Ters kelepçe icabında yapıyorlar. Yaşam biçimi kendinden değilse, AK Partili değilse, hele hele birazcık muhalifse bas ensesine, ver görüntüleri ekranlara, yap itibar suikastlarını. 2 bin lira, 20 bin lira, 200 bin lira evinde bulunamamış insanlar, haysiyet suikastlarına muhatap oldular. 2,2 milyar lira, 367 ev parası suçüstü yakalanmış kişi Fatma Betül Sayan Kaya ifade verdi, gören yok.

Gizlilik olan soruşturmalarda kişinin sabah evinden çıkışını üstündeki gece kıyafetine kadar servis edenler, sabah evinden çıkıp verdiği ifadeyi dakika dakika servis edenler, cep telefonunun içindeki soruşturmayla ilgisiz konuşmaları, yazışmaları, fotoğrafları servis edenler; Fatma Betül Sayan Kaya'yı havaya temas ettirmeden ifade verip uzaklaştırdılar. Geçmişin bir kirlisi sakız çiğneye çiğneye geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydan okuya okuya... Fatma Betül Sayan Kaya fotosentez yaparak ifade verdi. Nasıl oldu, nasıl bitti kimsenin haberi yok. İşte AK Parti'nin ikili hukuk sistemi budur. Soygunu bizzat yapanlar 'Biz bu işi çözeceğiz' diyor.

"MECLİS ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE RET OYU VERDİLER"

Şimdi milletin parasını fonda çalmışlar, ilk başta böyle bir gaflete düşüp 'Komisyon kursak mı?' sorularına 'Kurulur' demişler. Şimdi geçen hafta hep birlikte ret oyunu vermişler. Neden? 'Eğer isimleri gizli tutabilirsek AK Parti'yi mümkün mertebe bu işten hasarsız kurtarmaya çalışacağız, siz kenarda durun'. Milletvekillerinin bu meselenin ortaya çıkması için sorumluluğu var. GRECO kriterlerinde dahi der ki: Kamu adına denetim yükümlülüğü olan birisi kendine gelen bilgiyi saklamaz. Bunu araştırır, araştırtır, ilan eder, ifşa eder, ortaya çıkmasını sağlar.

"BABANIZIN 7 DAKİKA UĞRADIĞI MAĞDURİYETE 1,5 YILDIR MUHATAP OLAN AİLELER VAR"

Birtakım bilgiler, bir takım listeler geliyor Fatma Betül Sayan Kaya'nın geldiği gibi. MKK numarası belli, işlem belli, isim soyad belli. Bir bakanın da babasının adı soyadı var. Ümit Özlale soru soruyor: 'Bir bakanın babası böyle bir işlem yapmış mıdır?'. 10 dakika sonra Sayın Bakan: 'Benim babamın T.C.'si bu. Aynı isim soyadındakinin T.C.'si bu.' Eyvallah. 'Özür dileyin benden. Mağdurum da mağdurum. Babama haysiyet cellatlığı...' Allah Allah ya, ne güzel memleket. İlk kez biri mağdur oldu, 'Mahinur Hanım'dan özür dilensin'. Partinin genel başkanı olarak 'Mahinur Hanım'ın babasının ellerinden öpüyorum' dedim. Mahinur Hanım'a önemli bir sorumluluk yükledim. O kadar iyi oldu ki bu iş. Bir hafta önce Ümit Özlale isimli birinin adını bütün AK Partililer servis etti, paylaştı. T.C.'si farklı çıktı. Özür dileyen yok. 'Özür dilensin' diyen yok. 'Babam karalandı', yedi dakika sürdü babanın karalanması. Ekrem İmamoğlu'nun babasına 18 ay 'Senin oğlun hırsız' diyorlar. Gidip babasının köydeki evinin bahçesini üç farklı kez dozerle kazıyorlar, 'Buraya para sakladı mı?' diye.

Altı yaşında küçücük Gizem'in kulağındaki küpeye sabahın 6'sında dedektör tutuyorlar, 'Altın mı? Babası aldı da altına çevirdi rüşvet parasını da kızın kulağına mı taktı?' diye. Altın diye öterse çıkartıp kulağından altı yaşındaki kızın küpesini alıyorlar. Bütün gece babaların, annelerin görüntüsü fır fır A Haber'de, TRT'de dönüyor. Mahinur Hanım, Aile Dayanışma Ağı... Babanızın yedi dakika uğradığı mağduriyete yedi ay, bir yıl yedi ay, 1,5 yıldır muhatap olan ailelerin dayanışma ağı... Oraya gidin, haysiyet suikastı nasıl yapılıyor, onlardan öğrenin. Okuduğunuz, sizi savunan gazeteler yıllardır bu insanlara ne yaptı, görün. Deyin ki: 'Yedi dakika başıma geldi, doğrusunu söyledim. Özgür Bey bile babama selam yolladı, özür diledi. Ama ben de bir şeyi öğrendim; bu memlekette böyle oluyormuş bunlar' deyin. O zaman Aile Bakanı'sınız. O ailelere sahip çıkarsanız Aile Bakanı'sınız.

ÖZEL'DEN VEKİLLERİNE ÇAĞRI

Buradan şunu söyleyeyim: Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum: Eline belge gelen, bilgisi olan, bu bilgiyi 'Aman ha öyle mi olur, böyle mi olur?'... Kaya gibi arkanızdayız. Koyacaksınız ortaya. Doğru mu, yanlış mı onlar söyleyecek. Eğer yanılgı olsun istemiyorlarsa o lanet listeyi kendileri açıklasınlar, görelim. Kendileri açıklasın haramzadeler. Sen listeyi açıklama, TC'si yanlış, sanki iftira atmış. İftirayı birbiriniz atıyorsunuz, attırıyorsunuz, parti içinde birbirinizi yiyorsunuz. Sonra bize ahkam kesiyorsunuz. Hadi oradan. Bütün arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Bir santim geri adım atan sizden beter olsun."

(SÜRECEK)