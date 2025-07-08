Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te - Son Dakika
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Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Özgür Özel\'in dokunulmazlık dosyası Meclis\'te
08.07.2025 12:12
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti grup Başkanvekili Turan Çömez ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkında fezleke düzenlendi.

TBMM Başkanlığı Anayasa ve Karma Komisyonu'na fezlekeleri iletiyor. Komisyon toplanması halinde fezlekeleri gündemine alabilir veya alt komisyon kurabilir. Alt Komisyon kurulması karar verilirse alt komisyon kararını Komisyona iletecek. Karma Komisyon dokunulmazlıklara ilişkin karar verebilir ve Genel Kurula gönderebilir.

Geçen hafta da 18 Nisan 2025 tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Danıştay önünde yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma başlatılmıştı.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

HAZIRLIK KOMİSYONU KURULUYOR

Karma Komisyon Başkanı, dokunulmazlık dosyalarını incelemek üzere her siyasi partinin Hazırlık Komisyonuna verebileceği üyeleri arasından ad çekme suretiyle 5 üyeli bir Hazırlık Komisyonu teşkil ediyor. Hazırlık Komisyonu, kendine gizli oyla bir başkan ve sözcülük görevini de yapacak bir katip seçiyor. Hazırlık Komisyonu, kurulduğu andan itibaren en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyerek raporunu hazırlıyor. Bu komisyon bütün kağıtları inceleyip gerekirse o milletvekilini dinliyor ancak tanık dinleyemiyor.

Hazırlık Komisyonu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alırsa dosya Karma Komisyona havale ediliyor. Karma Komisyon da 1 ay içinde Hazırlık Komisyonu raporunu ve eklerini görüşerek sonuçlandırıyor.

Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veriyor. Karma Komisyon kovuşturmanın ertelenmesini kararlaştırmışsa bu yöndeki raporu Genel Kurulda okunarak bilgiye sunuluyor. Bu rapora milletvekilleri tarafından 10 gün içinde itiraz edilmezse kesinleşiyor, itiraz edilmesi halinde ise rapor Genel Kurul gündemine alınıyor. İtiraz edilmeyen dosyalar Cumhurbaşkanlığına gönderiliyor.

Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurul, raporu kabul ederek dokunulmazlığın kaldırılmasını kararlaştırabileceği gibi, raporu reddederek yargılamanın dönem sonuna ertelenmesine de karar verebiliyor.

Kovuşturma ertelenmiş ve bu karar Genel Kurulca kaldırılmamış ise dönem yenilenmiş olsa bile milletvekilliği sıfatı devam ettiği sürece ilgili hakkında kovuşturma yapılamıyor.

GENEL KURUL AŞAMASI

Milletvekillerine dağıtılan Karma Komisyon raporu, Genel Kurulda okunarak görüşülüyor. Biri lehte diğeri de aleyhte olmak üzere, iki milletvekili rapor üzerinde konuşma yapıyor. Fezlekesi olan milletvekili isterse Hazırlık Komisyonunda, Karma Komisyonda veya Genel Kurulda kendi savunmasını yapabiliyor ya da başka bir milletvekili arkadaşına savunma yapması için bu hakkını verebiliyor. Söz ve savunma talebi yoksa görüşmeler tamamlanıyor. Daha sonra Karma Komisyonun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor. Genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Genel Kurulda dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor.

HER MİLLETVEKİLİ VE DOSYA İÇİN AYRI OYLAMA YAPILIYOR

Genel Kuruldaki oylamada, her milletvekili ve fezleke için ayrı oylama yapılıyor. Bir milletvekili hakkında iki dosya varsa iki dosya ayrı ayrı oylanıp karara bağlanıyor. Dokunulmazlık hangi dosya hakkında kaldırıldıysa yalnızca o fezleke hakkında yargılama yapılabiliyor. Milletvekilinin dönem sonuna bırakılan dosyası hakkındaki dokunulmazlığı devam ediyor.

Genel Kurul kararından sonra milletvekilinin dokunulmazlığı, söz konusu dosya için kaldırılmış oluyor.

Meclis Başkanlığı, dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığına gönderiyor. Bakanlık da dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili hakkında gereğinin yapılması için dosyası ilgili savcılığa havale ediyor. Savcılık da dosyanın ulaşmasının ardından soruşturmaya kaldığı yerden devam ediyor, söz konusu milletvekilini tutuklanması talebiyle mahkemeye de sevk edebiliyor ya da tutuksuz olarak yargılanmasına da devam edebiliyor.

DOKUNULMAZLIĞI KALKIYOR AMA MİLLETVEKİLLİĞİ DEVAM EDİYOR

Bir milletvekilinin dokunulmazlığının kalkmasıyla milletvekilliği düşmüyor, devam ediyor. Milletvekili maaşını alıyor ve diğer sosyal haklarından yararlanıyor. Tutuklanmamışsa Meclise gelerek yasama çalışmalarına da katılabiliyor. Bir vatandaş tutuksuz olarak nasıl yaşamını sürdürüyorsa milletvekili de o şekilde çalışma hayatına devam edebiliyor.

Ancak milletvekili hakkındaki ceza kesinleştikten sonra Genel Kurulda okunuyor ve o zaman milletvekilliği düşürülüyor.

Milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine karar verilmesi halinde, Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın Anayasaya, kanuna veya İçtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptal için Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlıyor.

Milletvekili, Özgür Özel, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • 124212421:
    türkiye karışır demedi demeyin 55 38 Yanıtla
  • Ali kısaarslan:
    Bu nasıl bi adalet karşısında hiç muhalefet eleştiri istemeyen bi zihniyet.Halkın iradesini hiçe sayan bu zihniyet.Ülkeyi kaosa sürükleyip ayaklanma çıkarıp OHAL ilan edip devletin başına kabus gibi çökmeyi hedefliyorlar. Bence çok korkunç bütün bu olanlar. Allah sonumuzu hayır etsin. Yazık oluyor bu ülkeye birileri bi çare üretmeli Suriyeden beter olacağız.Tüm dünya Türkiye Cumhuriyeti devletinin çöküşünü izliyor ve seviniyorlar bence. Yazıklar olsun 60 31 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    iyice yoldan çıktılar bunlar 60 17 Yanıtla
  • Diyego Can:
    ortalık karışır sakın bunu yapmayın seçimi iyice kaybetmeniz garantilesir 39 35 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    Çok kaşınmıştı. halkı kin ve tahriğe sürükleme bölmeye çalışıyordu iyi oldu 20 29 Yanıtla
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