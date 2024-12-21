Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı\'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rabat'taki Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'nda Suriye ve Filistin konularına dikkat çekerek, adil bir düzen kurulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bir sonraki toplantının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

21.12.2024 20:19  Güncelleme: 20:24
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rabat'taki Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'nda, " Suriye'de acilen tüm Suriye vatandaşlarının haklarını anayasal güvenceye kavuşturacak, tüm kimliklere ve dini inançlara saygılı, demokratik bir rejimin inşa edilmesi elzemdir" dedi. Öte yandan Sosyalist Enternasyonal'in bir sonraki Konsey Toplantısı, İstanbul'da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldı. Özel, daha sonra Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda konuştu. Özel, dünyada bir süredir sağ popülizmin, radikal sağın ve seçimli otoriterliğe yaslanan siyasi anlayışların etkisinin arttığını belirterek, "Bu gidişat, demokrasinin temel ilkelerine ve insan haklarına meydan okumaktadır. Bu siyasi anlayış bir yandan da toplumsal kutuplaşmayı artırmakta, toplumsal değişim taleplerinin önünü tıkamakta; kadın, emek, çevre hakkı gibi pek çok temel hakları, geri plana itmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'nın 2023- 2024 İnsani Gelişme Raporu'na göre; bir yandan demokrasinin temel kurallarını ve kurumlarını aşındıran liderler maalesef güçlerini artırıyor, bir yandan da demokrasiye yönelik küresel destek yüzde 90 düzeylerinde. Bunun adı, 'Demokrasi paradoksu'dur. Bu paradoksu aşmak, her alanda adaleti, güvenli ve güvenceli bir düzeni savunan sosyal demokrat anlayışın kararlı siyasi iradesiyle mümkündür. Bu iradenin toplumsal desteğinin dünyanın farklı coğrafyalarında güçlü olduğunu görmek umut vericidir" ifadelerini kullandı.

'YÜKÜ ADİL PAYLAŞALIM'

Tüm dünyanın büyük bir düzensiz göç kriziyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Özel, "Göçmenleri, ekonomik sorunların ve toplumsal gerilimlerin başlıca sebebi olarak gösteren radikal sağ politikalar, yabancı düşmanlığını ve ayrımcılığı körüklemektedir. Bununla beraber göçle ekonomi, güvenlik ve toplumsal sorunlar arasındaki bağ nedeniyle toplumun siyasetten bu soruna çözüm üretmesi beklentisi de yadsınamaz bir gerçektir. Orta Doğu, dünya nüfusunun yüzde 5,5'ini oluşturduğu halde dünyadaki sığınmacı ve göçmenlerin yüzde 58'i bu bölgede bulunmaktadır. Dahası Suriyeli sığınmacılar bu göçmenlerin yüzde 27'sini oluşturmaktadır ve bunun da en büyük kısmı ülkem Türkiye'dedir. Türkiye gibi milyonlarca göçmene ev sahipliği yapan bir ülkede, göçle bağlantılı sorunların görmezden gelinmesi mümkün değildir. Türkiye, göç sorununu en fazla yaşayan, dünyanın ise hakkaniyetli davranmaktan kaçındığı ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye, göç sorunuyla mücadele ederken, göç yükünü adaletli bir şekilde paylaşacak bir dayanışma içinde olunması, temel beklentimiz ve çağrımızdır" diye konuştu.

'FİLİSTİN'DE ADİL VE KALICI ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR'

Bir yanda Gazze, diğer yanda Suriye'de yaşananların dünya gündeminde yer ettiğine işaret eden Özel, "Bizim de öncelikli gündemimiz olmalıdır. Her iki konuda da sosyal demokratlar olarak dayanışma içinde, barışı ve insan haklarını savunmak ahlaki sorumluluğumuzdur. Filistin'de yaşanan insanlık dramına acilen son vermeye, adil ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç vardır. Tüm dünyadaki sosyal demokrat parti ve iktidarlar, Filistin'de kalıcı barışı ve iki devletli çözümü savunma konusunda dayanışma içinde hareket etmelidir. Suriye'de ise acilen tüm Suriye vatandaşlarının haklarını anayasal güvenceye kavuşturacak, tüm kimliklere ve dini inançlara saygılı, demokratik bir rejimin inşa edilmesi elzemdir. Bu yapılırken Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Bu sürece, tüm sosyal demokrat partiler ve iktidarlar da destek vermelidir" açıklamasında bulundu.

Özel, Sosyalist Enternasyonel'in bir sonraki Konsey Toplantısı'nın İstanbul'da yapılması teklifinde bulunarak, "Sözlerimi bitirirken Fas'taki ev sahiplerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki Konsey Toplantısı'nda sizleri İstanbul'da ağırlayacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. O toplantıda; dünyamızın ve ülkelerimizin karşı karşıya kaldığı tüm sorunlara çözüm üretecek, demokrasi paradoksunu aşacak, sosyal adaleti sağlayacak ve hep birlikte zenginleşeceğimiz yeni bir kalkınmacı perspektifi hep birlikte tartışmaya sizleri davet ediyorum" diye konuştu.

Özel'in konuşmasının ardından yapılan oylamada, Sosyalist Enternasyonal'in bir sonraki Konsey Toplantısı'nın İstanbul'da yapılması önerisi, oy birliği kabul edildi.

Haber: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'nda Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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