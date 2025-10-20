Özgür Özel, Toplantılara Katılacak - Son Dakika
Özgür Özel, Toplantılara Katılacak

20.10.2025 00:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde ?Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek ve daha sonra Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Açılışı'na katılacak.

(Ankara/(13.30/18.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Bartın/12.00)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir otelde düzenlenecek Huzur ve Güvenlik Toplantısı'na katılacak ve daha sonra basın açıklaması yapacak.

(Diyarbakır/09.30/12.30)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ı ziyaret edecek.

(Tiflis)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valiliği, Muhtarlar Derneğini, esnafı ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde "Dünya Düzeni ve Türkiye" başlıklı programa katılacak.

(Kastamonu/10.30-16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kent Üniversitesi Üretim, AR-GE ve Dikey Tarım Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Portekiz İş Forumu'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı tarımsal girdi ve eylül ayı yurt dışı üretici fiyat endekslerini, 2024 yılı "Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" bültenini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık konulu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Lüksemburg'u ziyaret edecek.

(Lüksemburg)

2- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Adli ve İdari Yargıda Bireysel Başvuru İhlal Kararları ve İhlalin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması" konulu 7. bölge toplantısına katılacak.

(Diyarbakır/09.00)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Türkiye Üniversitesi'nde Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Bakü/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftası ikas Eyüpspor- Kasımpaşa maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 10. haftası, Serikspor-Amed Sportif Faaliyetler ve İstanbulspor-Bandırmaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Karşıyaka- Anadolu Efes maçıyla sona erecek.

(İzmir/19.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası 3 maçla tamamlanacak.

5- Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları başlayacak. 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor- Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1. Grup'ta Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor maçları oynanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.30)

6- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından Ankara Hentbol- Beşiktaş karşılaşması oynanacak.

(Ankara/19.00)

***

Kaynak: AA

