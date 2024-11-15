Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda Ağbaba\'nın, Erdoğan\'ın Kırgızistan\'daki Karşılama Töreni Videosunu Göstermesi Engellendi.

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NİSANUR YILDIRIM - EREN CESUR

(TBMM) - Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan gezisindeki karşılama törenini içeren videoyu göstermesini engelledi. Karşılama töreninin Türkiye'ye maliyetinin 62 milyon dolar olduğunu söyleyen Ağbaba, Ne yapacağım, bunları gündeme getirmeyecek miyim? Milletin durumu perişan. Bunu Mehmet Şimşek de söylüyor. İşsizliğe bak. Memlekette gençlerin üçte 1'i işsiz, 6 milyon 300 bin genç işsiz var. Ama şatafatınızı gündeme getirince rahatsız oluyorsunuz" diye tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, KKM'nin maliyeti 1,3 trilyon olduğunu belirterek, "KKM 'Yüzyılın, AKP'nin buluşu' olarak yansıdı. Dolar düştü 18'den 12'ye. Bunun anlamı ne? Parası olan faize yatırdı. Faizi, fakir fukara ödedi. 1,3 trilyon fakirden alındı, zengine verildi. Ülke, tefeciye düştü. 6 Şubat depreminden sonra tüm konutların maliyeti 1,1 trilyon arttı. KKM, büyük depremden daha çok ekonomiye zarar verdi. Sayın Bakan, 'EYT'nin bütçe açığını önümüzdeki dönem artıracağını' söylüyor. Bütçe açığını EYT mi KKM mi arttıracak. Türkiye'de hukuk olmadığı için KKM'yi Türkiye'ye getiren hiç kimse cezalandırılmadı. Maalesef fakir fukara battı" dedi.

Ağbaba, Erdoğan'ın Bakan Şimşek hakkında konuştuğu eski bir videoyu izletti

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Mayıs 2019'da yaptığı bir konuşmayı sinevizyondan milletvekillerine izletti. Erdoğan'ın konuşmasında; "Bu nasıl doğruluk? Ali Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim var? Mehmet Şimşek var. Hani bunlar dürüsttü? Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin diye. Bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar" dediği görüldü. AK Parti sıralarının tepki göstermesi üzerine Ağbaba, "Arkadaşlar itiraz etmeyin. Reis konuşuyor. Reis laf söylediğinizi duyar. Sizi pişman eder" dedi.

Ağbaba'nın altın hesabına "Türk lirasına hakaret etme" cevabı

Bir ülkenin değerinin bayrak, pasaport ve parası olduğunu belirten Ağbaba, "Ülke zor durumda. Bulgarlar, Romenler bile alışveriş yapmaya Türkiye'ye geliyor. 1 Bulgar levası 19 TL. 200 TL 1 Ocak 2009'da piyasaya çıktığı zaman üç çeyrek altın ediyordu. Şu an üç çeyrek altın 14 bin 580 TL yapıyor. 200 TL pul oldu. 2009'da üç çeyrekle üç düğün geçirirken, şimdi 200 TL'yi bir geline taksanız gelin bir şey demez utanır. Ama kaynanası sizi terlikle kovalar" diye konuştu. Ağbaba'nın bu sözleri üzerine AK Parti sıralarında "Türk lirasına hakaret etme", "Niye kaynanaları kötü gösteriyorsun sen" sesleri yükseldi.

"Demek ki siz irrasyonel ekonomi uyguluyordunuz"

Ağbaba, 200 TL'nin değerini kaybettiğini vurgulayarak Bakan Şimşek'e; "Yeni banknot basacak mısınız? 500-5000 TL gibi banknotlar olacak mı? Paradan sıfır atacak mısınız" diye sordu. Ağbaba, Bakan Şimşek'in "Rasyonel ekonomiye geçiyoruz" sözlerini eleştirerek, "Demek ki siz irrasyonel ekonomi uyguluyordunuz. AK Partili arkadaşlarımız bunla da övünüyor. Nebati'yle de övünüyorlardı, Şimşek'le de övünüyorlar. Bir acayip siyasetiniz var" diye tepki gösterdi.

Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir Robin Hood vardı ya, siz tersine Robin Hood'sunuz"

"Sayın Osman Aşkın Bak, bize olimpiyatlarda altın kazandıramadı ama Şimşek sayesinde ekonomide birçok birinciliğimiz var. Hakkını yemeyelim. Avrupa'da enflasyonda, faizde birinciyiz. Dünyanın en yüksek faizini veren ülkelerin başında geliyoruz. En yüksek gıda enflasyonuna sahibiz. Bir Robin Hood vardı ya, siz tersine Robin Hood'sunuz.

2025 yılı bütçe hedefinde beklenen toplam ÖTV 2 trilyon 145 milyar TL. 2024'e göre yüzde 52 artış gösteriyor. En çok artış tütünde. Tütünde yüzde 81'lik ÖTV tahsilatı artışı hedeflenmekte. Bunun anlamı şu. Bir sigara paketindeki 4 sigarayı alan kişi, 16'sını devlet içiyor. Burada bir bağımlılık var. Maalesef devlet bağımlı. Bağımlı olmuş durumdasınız. Alkolde de aynı şey geçerli. Bir rakının dört bardağını alan, üç bardağını vergiyi alan içiyor. Bu devleti alkolik yaptınız.

"Parayı kim buldu? Lidyalılar. Vergiyi kim buldu? Sümerler. Vergiden vergi almayı kim buldu? AK Partililer"

Parayı kim buldu? Lidyalılar. Vergiyi kim buldu? Sümerler. Vergiden vergi almayı kim buldu? AK Partililer. İnsanlar sabah musluğu açıyor, beş çeşit vergi geliyor. KDV, çevre temizliği, atık su vs. Bir kalemde getirdiğiniz vergi nedir biliyor musunuz? Üniversite okuyan öğrenci için otobüs biletindeki KDV'dir. Bir çocuğun oyun oynamak için girdiği internetteki özel iletişim vergisidir. Bir arkadaşınızla sinemaya gittiğinizde eğlence vergisidir.

"Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor, giderken özel bir kargo uçağıyla Mercedesini götürüyor"

Yata, kata binen insanla asgari ücret alan, hatta hiç almayan insanlar aynı vergileri ödüyor. Türkiye'de yüzde 65 oranında dolaylı vergi var. Dolaylı vergi, fakir fukaranın belini büküyor. Buradaki çalışan da milletvekili de suya aynı vergiyi ödüyor. Bir fabrikası olan da askıda ekmek alan insan da ekmeğe aynı vergiyi ödüyor. Türkiye'de en büyük adaletsizliklerden birisi vergide adaletsizlik. Düşünün ki bir Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor, Amerika'ya giderken özel bir kargo uçağıyla Mercedesini götürüyor. Allah'tan korkun. Kıbrıs'a gidiyorsunuz, 8 uçak. Kırgızistan'a gidiyorsunuz, bilmem kaç uçak."

Bütçede Erdoğan videosunun gösterilmesi engellendi

Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan gezisindeki uçaktan inerken karşılama görüntülerini milletvekillerine izletmek istedi. Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Ağbaba'nın videosunu izletemeyeceğini belirterek, "Biraz önce arkadaşlarınız bir video yüklemiş burada slayt ve sunumunuza ek materyaller için imkan var. Ona müsaade edemeyiz çünkü böyle bir usul yok" diyerek videoyu kapattırdı. Erdem, Ağbaba'ya; "Veli Bey, bunun önünü açarsak CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konvoylarını da görürsünüz" diye tepki gösterdi. Ağbaba, Erdem'e "Siz de onu gösterin" diye yanıt verdi.

Ağbaba'nın izletmek istediği videoda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'da uçaktan inerken yapılan karşılama töreninin görüntüleri yer aldı. Ağbaba, bu karşılamanın maliyetinin Türkiye'ye 62 milyon dolar olduğunu söyledi.

"Şatafatınızı gündeme getirince rahatsız oluyorsunuz"

Veli Ağbaba, "Millet aç, millet perişan. Ne yapacağım, bunları gündeme getirmeyecek miyim? Milletin durumu perişan. Bunu Mehmet Şimşek de söylüyor. İşsizliğe bak. Memlekette gençlerin üçte 1'i işsiz, 6 milyon 300 bin genç işsiz var. Derin bir çocuk yoksulluğu var. 0-3 yaş arası 2 milyon çocuk derin yoksulluk çekiyor. Bunları ben ifade etmeyecek miyim? Ama şatafatınızı gündeme getirince rahatsız oluyorsunuz. Siz günlerdir neler söylüyorsunuz" diye tepki gösterdi.