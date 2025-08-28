Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti

Haberin Videosunu İzleyin
Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti
28.08.2025 10:31  Güncelleme: 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti
Haber Videosu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan polis memuru Süleyman Ay, yerel mahkeme tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, mağdur Büşra K.'yi ise kendini savunma amacıyla hareket ettiği gerekçesiyle beraat ettirdi. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onayarak cezayı kesinleştirdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ifade işleminin ardından Büşra K.'yi (32) evine bırakıp, cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla polis memuru Süleyman'a Ay'a (50) yerel mahkemede verilen 'Cinsel saldırı' ve 'Konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından indirimsiz 10 yıl 6 ay hapis cezası, istinafta onandı.

Olay, 31 Ocak 2024'te saat 23.00 sıralarında Uzundere Mahallesi 6002 Sokak TOKİ Konutları'ndaki bir apartmanda meydana geldi. İlk eşinden 4 çocuğu olan ve 2'nci kez evlendiği Cenk K. ile aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan ve boşanma davası 2 Şubat'ta görülecek Büşra K., eşinin evine gelmesi üzerine 'KADES' uygulamasına basarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen polis ekipleri, Büşra K'yi alarak Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'ne götürdü.

POLİS MEMURU AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında Büşra K., ifadesinde, yaşananları anlattı. Büşra K.'nin iddiasına göre, emniyette polis memuru Süleyman Ay, "Buraya böyle güzel kadınlar gelmiyor" diyerek şeker verdi, ardından yanağına dokundu. İfade işlemi bittikten sonra Büşra K., ekip aracına bindi. Büşra K., Süleyman Ay ile aracı kullanan diğer polis Ş.M. ile evine götürüldü. Araçtan inen Ay, "Kapıyı kontrol edeyim" diyerek Büşra K.'nin evine girdi. Tabancasını ve ceketini çıkararak evdeki aynanın önüne koyan Ay, Büşra K.'yi köşeye sıkıştırıp, cinsel tacizde bulundu. Büşra K., Ay'ı engellemeye çalışıp, eline geçirdiği aynanın önündeki tabancayı ateşledi. Polis memuru Ay, karnından yaralandı. Balkona çıkan Büşra K. de "Polis bana saldırdı. İmdat. Polisi vurdum" diye bağırarak yardım istedi. Polis memuru Ay, adrese gelen ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi sonrası taburcu edildi. Olay sonrası Büşra K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis memuru Ay, açığa alındı. Büşra K. ise daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis Memuruna Cinsel Saldırıdan 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede; Süleyman Ay'ın 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla, 'Cebir tehdit hile kullanarak cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 3 yıldan 10,5 yıla, 'Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, 'Zincirleme cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla, 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere 14 yıldan 36,5 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ay, yargılama süresince üzerine atılı iddiaları reddetti. Geçen şubat ayında İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Ay; 'cinsel saldırı' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kamu görevlisi olması nedeniyle cezası 9 yıla çıkarıldı. 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Süleyman Ay'a toplam indirimsiz olarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Heyet, Büşra K.'nin üzerine atılı suçları ise kendisine yönelik saldırıdan kurtulma amacıyla işlediğine hükmedip, beraatine karar verdi.

Polis Memuruna Cinsel Saldırıdan 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

Avukatların itirazları üzerine dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, sanık Ay'a verilen cezalarda ve Büşra K.'ye verilen beraat kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına kanaat getirdi. Daire, ispat bakımından yerel mahkemenin değerlendirmesinin yerinde olduğu ve istinaf nedenleri yerinde görülmediği için yerel mahkemenin kararını onadı.

Kaynak: DHA

Karabağlar, Politika, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, Polis, İzmir, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler
Morgda inanılmaz hata “Annemiz“ dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler Morgda inanılmaz hata! "Annemiz" dediler, başka cenazeyi alıp gömdüler
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu 5’i aynı fakülteyi seçti 6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti
Edirne’deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış Edirne'deki aile vahşetinde katil cinayetlerden sonra mektup bırakmış
Kanarya yıllar sonra bir ilk peşinde İşte Benfica-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Kanarya yıllar sonra bir ilk peşinde! İşte Benfica-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Doktorun “çıplak“ diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ’’Bilmeden kullandım’’ devri bitiyor Vergi kaçakçılığıyla mücadelede yeni dönem: ''Bilmeden kullandım'' devri bitiyor
Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı Saadet Işıl Aksoy, çocukluk yıllarında yaşadığı travmayı anlattı
Üzerinde durulan bir ihtimal var İstanbul Boğazı’nda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme Üzerinde durulan bir ihtimal var! İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücü hakkında yeni gelişme
Netanyahu “1915 olayları soykırımdır“ dedi, Türkiye’nin tepkisi sert oldu Netanyahu "1915 olayları soykırımdır" dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

10:37
AK Parti’ye katılan Çerçioğlu’na soğuk duş İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı
AK Parti'ye katılan Çerçioğlu'na soğuk duş! İlk anketten çarpıcı sonuçlar çıktı
10:37
Türkiye’nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözünü manşete taşıdılar
Türkiye'nin son hamlesi İsrail basınında: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözünü manşete taşıdılar
09:42
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
09:10
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2025 11:07:46. #7.13#
SON DAKİKA: Genç kıza cinsel saldırıda bulunan polis memurunun cezası kesinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.