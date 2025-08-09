Polis, Palestine Action Destekçilerini Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polis, Palestine Action Destekçilerini Gözaltına Aldı

09.08.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de 'Palestine Action' grubuna destek eylemine polis müdahale etti, birçok kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla düzenlenen eyleme müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Geçen ay yasaklanan ve terör örgütü ilan edilen "Palestine Action"a destek için Londra'daki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

Eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, pankartlarına "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadesini yazdı.

İngiltere'de, İsrail ile iş yapan firmalara yönelik eylemleriyle tanınan ve geçen ay İngiliz askeri uçaklarına boya püskürterek gerçekleştirdiği eylem sonrası yasaklanan gruba destek veren göstericilere Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

Polis, "Palestine Action"ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, eyleme katılan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Gösteri, daha önce benzer eylemleri organize eden "Defend Our Juries" grubu tarafından düzenlendi.

Londra Metropolitan Polisi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Palestine Action" grubuna destek verecek kişilerin düzenleyeceği eylemde göstericilerin "kitlesel şekilde gözaltına alınabileceği" uyarısında bulunmuştu.

"Palestine Action", İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action", 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başladı.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ile binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçen sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksatmıştı.

"Thales" adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğü girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmak dahil 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, ingiltere, Güvenlik, Politika, Londra, Güncel, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis, Palestine Action Destekçilerini Gözaltına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 16:28:24. #7.12#
SON DAKİKA: Polis, Palestine Action Destekçilerini Gözaltına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.