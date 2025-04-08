Politik ve Ekonomik Gelişmeler Bugün - Son Dakika
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Politik ve Ekonomik Gelişmeler Bugün

CHP, sağlık, ekonomi ve spor alanlarında önemli etkinlikler ve toplantılar gerçekleştirilecek.

08.04.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ? Almanya Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Felix Banaszak ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde ayrı ayrı görüşecek.

(Ankara/11.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Oturumu'na katılacak, 2025-2026 eylem planlarının onaylanması, Ortak Bakanlar Deklarasyonu ve mutabakat zaptlarının imzalanmasının ardından basın toplantısında konuşacak.

(Astana)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'na katılacak.

(İslamabad)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında Slovenya'yı konuk edecek.

(Sivas/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 33. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler müsabakalarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/Iğdır/17.00/Manisa/20.00)

3- Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik serisi ikinci maçında Kuzeyboru, Aydın Büyükşehir Belediyesporu ağırlayacak.

(Aksaray/18.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ikinci maçları oynanacak. Altekma-Spor Toto ve ON Hotels Alanya Belediyespor- Halkbank müsabakaları yapılacak.

(İzmir/14.30/Antalya/17.00)

5- Avrupa Güreş Şampiyonası'na Slovakya'da devam edilecek.

(Bratislava)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları başlayacak. Arsenal- Real Madrid ve Bayern Münih-Inter müsabakaları oynanacak.

(Londra/Münih/22.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Politik ve Ekonomik Gelişmeler Bugün - Son Dakika

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