Putin\'den "Polonya\'yı işgal etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fox News'ün eski sunucularından olan eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a Moskova'da verdiği röportajda, ABD, AB ve NATO'ya seslenerek, Rusya'yı Ukrayna ile yaptığı savaşta yenmenin Batı için " imkansız" olduğunu anlamaları gerektiğini ifade etti.
Rus lider, "Şu ana kadar Rusya'yı savaş alanında stratejik bir yenilgiye uğratma yönünde gürültü ve çığlıklar vardı. Ama şimdi görünüşe bakılırsa bunu başarmanın, eğer mümkünse, çok zor olduğunu anlamaya başlıyorlar. Bana göre öyle, imkansız." dedi.
Putin, Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta haklı olduğunu tarihi gerekçelerle uzun uzun anlatırken, Washington yönetimine, "Eğer gerçekten savaşı durdurmak istiyorsanız, silah tedarikini bırakmanız gerekir." diye seslendi.
Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığı günlere denk gelen röportajda Putin, Rusya ve Ukrayna'nın "er ya da geç" anlaşmaya varacağını söyleyerek, müzakere yolunun açık olduğuna da işaret etti. Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin arabuluculuğu ile İstanbul'da yapılan barış görüşmelerine birçok kez değinen Putin, İstanbul görüşmelerinde mutabakata varılan kararların uygulanması durumunda savaşın çoktan bitmiş olabileceğini, ancak ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin vazgeçirmesiyle Ukrayna'nın geri adım attığını iddia etti. NATO'nun genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Rus lider Vladimir Putin, iki saatten fazla süren röportajda, NATO'nun 1990'ların başından bu yana yürüttüğü genişleme çabalarından duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu. NATO'nun genişlemesine gerek olmadığını savunan Putin, "NATO genişlerse her şey Soğuk Savaş sırasındakiyle aynı olacak, yalnızca Rusya sınırlarına daha yakın olacak. Bu kadar." ifadelerini kullandı. Vladimir Putin, ABD'nin bu konuda verdiği sözü tutmadığını söyleyerek, "NATO'nun, doğuya doğru genişlemeyeceğine dair sözünüz vardı ama bu 5 kez gerçekleşti." dedi.
Carlson'ın sorusu üzerine Putin, Moskova'nın bölgedeki diğer NATO üyesi ülkelerin (Polonya ve Letonya) veya genel olarak Avrupa kıtasının Rusya tarafından işgalinin söz konusu olmadığını belirtti.
ABD'nin Ukrayna'ya silah desteğinde bulunmasından dolayı ABD Başkanı Joe Biden ile "konuşacak hiçbir şeyi olmadığını" söyleyen Putin, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde yeni bir başkanın seçilmesinin de "elitlerin Rusya'ya karşı tutumunu değiştirmeyeceğini" anlattı. Rus lider, küresel güç dengesindeki değişim nedeniyle uluslararası hukukun da değişmesi gereğine değindi. Putin, tutuklu Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich konusunda da "anlaşmaya varılabileceğini" kaydetti. Bu konuyu çözmek istediklerini belirten Putin, "Ancak özel servis kanallarında tartışılan bazı terimler var. Anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum" dedi. Putin, Gershkovich'in, "komplo kurarak gizli şekilde bilgi topladığını" ve yaptığının "tam olarak casusluk" olduğunu, bununla birlikte iki taraf heyetlerinin bu konuyu çözme yolunda ilerlediğini belirtti.
FOX haber kanalından ayrıldıktan sonra gazetecilik faaliyetini sosyal medya platformu X'te devam ettiren Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le röportaj yapacağını duyurması ABD medyasında gündem oldu. Carlson'a konuşmayı kabul eden Putin, 2019'dan bu yana Batı medyasında ilk defa röportaj vermiş oldu. Tucker Carlson'ın söz konusu röportajı hakkında bazı Avrupa ve ABD medyasında eleştiriler yer alırken, Amerikalı gazeteci Putin'in propagandasını yapmakla suçlandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da kıyasıya rekabet yaşanacak. İstanbul için DEM Parti'nin aday çıkarmasının ardından gözler AK Parti ile ittifakta anlaşamayan Yeniden Refah'a çevrildi. İstanbul adayını yarın saat 11'de açıklayacak olan Yeniden Refah partisinde, kulislere düşen son bilgilere göre Elif Erbakan ismi kesinleşti.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Putin'den 'Polonya'yı işgal etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?