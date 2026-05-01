Rabia Naz'ın babası: Önemli gelişmelere dair bazı belirtiler var

GİRESUN'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verilen Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, 'delil karartıldığı' iddiasıyla dönemin savcıları ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin konuştu. Vatan, "Makam, mevki hiç sorun değil. Ucu kime dokunursa dokunsun, Sayın Bakan Beyin de belirttiği gibi hak edenler hak ettiği cezayı en ağır şekilde almalıdır. Rabia Naz'la ilgili de önemli gelişmeleri bekliyoruz. Güzel haberler olacağına dair bazı belirtiler var; inşallah kısa zamanda dedi.

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Rabia Naz Vatan'ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rabia Naz'ın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediğine yer verildi. 130 kişinin tanık olarak dinlendiği kaydedilen açıklamada, "Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

BABA VATAN'DAN SUÇ DUYURUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, 'Sadece Gülistan Doku dosyası değil, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor' açıklamasıyla gözlerin çevrildiği Rabia Naz soruşturması kapsamında savcılıktan teslim aldığı dijital verilerin yer aldığı flaş bellekte incelemelerde bulunan Şaban Vatan, kızının olay günü kendisine bulunamadığı söylenen okul çantasının, teras katında olduğuna dair fotoğraf fark etti. Okul çantasına dair video çekimi olmadığını belirten Vatan, olay günü bulunmadığını belirttiği kızının okul çantasının saatler sonra ortaya çıktığını, delil karartıldığını ve yer değiştirildiğini öne sürerek, dönemin savcıları ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kendisine teslim edilen dijital delilleri yeniden inceleyerek olay gününe dair dikkat çekici bulgulara ulaştığını iddia edip, kızının faillerinin bulunmasını isteyen Şaban Vatan, suç duyurusunda, okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğunu, bu şüpheli durumun ise görmezden gelindiğini öne sürdü.

'ÖNEMLİ GELİŞMELERİ BEKLİYORUZ, BAZI BELİRTİLER VAR'

Suç duyurusuna ilişkin konuşan Şaban Vatan, "Bu süreç, Sayın Bakanımızın bizlere bir kapı, hukuk anlamında yeni bir umut kapısı açtığı süreçti. Bundan sonraki süreçlerde adaletin yerini bulmasını umutla bekliyoruz. Makam, mevki hiç sorun değil. Ucu kime dokunursa dokunsun, Sayın Bakan Bey'in de belirttiği gibi hak edenler hak ettiği cezayı en ağır şekilde almalıdır. Bu tür durumlarda içinde olanlara en ağır cezalar verilmeli ki bu ülkede bu tip suçları işleyen katillere ve tecavüzcülere artık cesaret verilmesin. Sayın Bakanımız bu anlamda, bir hukukçu olarak gerekeni yapacağına inanıyoruz. Rabia Naz'la ilgili de önemli gelişmeleri bekliyoruz. Güzel haberler olacağına dair bazı belirtiler var; inşallah kısa zamanda. Kızımın okul çantasının terasa olaydan 5 saat sonra bırakıldı. Bulunması beklenip de tutanağa öyle geçirilmesi için planlanan organize bir durum olduğu ortaya çıktı. Bu olayın içinde polis memurları var, inceleme polisi var ve dosyanın sürecindeki ilgili makamlar var. Gerekli suç duyurusunda bulundum" dedi.

'RABİA, AYAĞI TEMİZLENMİŞ ŞEKİLDE BULUNDUĞU YERE BIRAKILMIŞTIR'

Hastanede kızını muayene eden doktorun ifadesinde yer alan bir ayrıntının kendi iddialarını desteklediğini söyleyen Vatan, "Bu arada yeni öğrendiğimiz bir durum oldu. Hastanede çocuğumuzu muayene eden ortopedi uzmanının ifadesinde, ön pansumanı ayağa yapılmış olduğunu belirtmiş. Biz de zaten hep bunu belirtiyorduk. Rabia Naz, ayağı temizlenmiş şekilde bulunduğu yere bırakılmıştır. 8 yıldır bu durumu söylüyorum. Zaten doktor da araç çarpması hasarını belirtmiş. Biz katillerin yargılanıp hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Rabia Naz o haliyle, can çekişir halde yolun kenarına bırakıldı. Yaşıyordu, hastanede vefat etti. Bu çok ağır bir insanlık suçudur. Bunun bedeli çok ağır ceza olmalıdır diye konuştu.

'EĞER KAYIT SİLİNMİŞSE GEREKLİ YAPTIRIMLAR YAPILMALIDIR'

Hastane kamera kayıtlarının dosyaya girmediğini öne süren Vatan, "Gülistan Doku sürecinde olduğu gibi hastanedeki kamera olayı çok önemli. Görele Hastanesi'nin kamerası morg girişini net gösterir durumdayken hiçbir kaydı soruşturmaya girmedi. Koridor kısmındaki müdahale odasına girişleri gösteren kameralar da soruşturmaya dahil edilmedi. Bundan sonra umarım hızlı şekilde bunlar da ele alınır. Eğer kayıt silinmişse gerekli yaptırımlar yapılmalıdır ifadelerini kullandı.

'BAKAN GÜRLEK'TEN RANDEVU TALEP ETTİK'

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten görüşme talep ettiklerini ifade eden Vatan, "Artık bundan sonraki süreçlerde adli tıplarda durumlar ele alınması lazım. Çünkü bu Türkiye'de çok önemli bir şey. Bakın Şaban Vatan, bir adli tıpçı değildi, Şaban Vatan müfettiş değildi. Şaban Vatan çocuğunun otopsi videosunu izlemek zorunda değildi. Ben bunları izleyerek, delilleri toplayarak okul çantasının oraya bırakıldığını, ne şekilde olduğunu görseliyle beraber ispatladım. Bundan sonra da düşünüyorum ki inşallah Görele Cumhuriyet Başsavcımız da Faili Meçhul Cinayetler Daire Başkanlığı'nın da görüşleri, talimatları doğrultusunda bir çalışmaları vardır. Bu anlamda biz de onlardan gelişmeleri bekliyoruz. Adalet Bakanlığı özel kalemini aradım; Rojin Kabaiş'in babasıyla birlikte görüşmeye alınmamızı, elimizdeki tüm verileri ve taleplerimizi Sayın Bakana sunarak bu sürecin bir an önce başlatılmasını istiyoruz. Biz adaletin sağlanmasını istiyoruz. Ardında kim varsa ortaya çıkarılsın" dedi.

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,