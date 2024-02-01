Kocaeli\'de fabrikadaki rehine krizi gölgesinde işçiler doğum günü kutladı

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Kocaeli'de bir şirkete ait fabrikanın ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'nin Gebze'de ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firma fabrikasında 7 kişinin silah ve üzerinde bomba düzeneğini andıran düzeneklerle 2 kişi tarafından rehin alındığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

REHİNE KRİZİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu görüldü.

"İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ" İDDİASI

Öte yandan fabrika önüne Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı. Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldığı iddia edildi.

"ÜZERİMDE BOMBA VAR"

Üzerinde bomba olduğunu öne süren şüphelinin, "Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülürken fabrikaya çitlerden atlayarak girdiği öne sürüldü.

Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.

"'İYİYİZ, REHİN ALINDIK' DEDİ, TELEFONU KAPATTI"

Eşinin de rehin alınan işçiler arasında bulunduğunu söyleyen İsmet Zihni, "Saat 14.30 gibi haber aldım. İzmit'ten geldim. O saatten beri bekliyoruz. Eşim finans departmanında çalışıyor. İlk İzmit'ten gelmeden önce aradım, açtı. 'İyiyiz, rehin alındık' dedi, telefonu kapattı. O kadar, başka bir şey demedi. Geldiğimizde de Whatsapp'tan mesaj attı. 'İyiyiz, bize bir şey yapmadı. Yaklaşan birkaç kişi oldu. Bir iki el sağ sola ateş etti' dedi. Başka da bilgi almadık. Hiç bağlantımız olmadı. Telefonu kimse onu bilmiyoruz. Ne emniyetten ne fabrikadan kimse beni aramadı. Saat 15.00'dan beri bekliyoruz. İçeride 7 kişi varmış. Saldırgan da bir kişiymiş." ifadelerini kullandı.