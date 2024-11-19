Rize Çayeli\'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

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Son 11 yılda hiç bu kadar olmamıştı

Rize'nin Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Heyelanda zarar gören binada oturan vatandaşlar ise İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Alınan bilgiye göre, Eskipazar Mahallesi'nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 05.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte yaşayan Yakup Bayraktar'ın (35) bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralandı.

Heyelandan zarar gören binada oturan vatandaşlar için tahliye işlemi başlatılırken, dairelerde yaşayan şu ana kadar 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binadaki tahliye işlemleri sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceğini belirterek, "Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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