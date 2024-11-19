Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

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Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütleleri, apartmanın giriş katlarındaki dairelere doldu. Heyelanda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Binalarda oturanlar ekipler tarafından tahliye edildi. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Geçen olan 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi" dedi.

19.11.2024 08:40
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Rize'nin Çayeli ilçesinde sabaha karşı meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Heyelanda zarar gören binada oturan vatandaşlar ise İtfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Alınan bilgiye göre, Eskipazar Mahallesi'nde yan yana bulunan 7 katlı apartmanların arka kısmındaki istinat duvarı sabah saat 05.30 sıralarında şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı apartmana zarar vererek 1. katta ailesi ile birlikte yaşayan Yakup Bayraktar'ın (35) bulunduğu dairenin içine girdi. Kopan duvar ve toprağın altında kalan Bayraktar evinde hayatını kaybederken, aynı aileden 2 kişi de yaralandı.

Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Heyelandan zarar gören binada oturan vatandaşlar için tahliye işlemi başlatılırken, dairelerde yaşayan şu ana kadar 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Binadaki tahliye işlemleri sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceğini belirterek, "Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. 4.7'lik deprem toprağı hareketlendirdi. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
Rize Çayeli\'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

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Son Dakika Güncel Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kuzeyli baba:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah Rizemize Geçmiş olsun 18 13 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    bu bölgede her sene ama her sene şiddetli yağıştan hep bu tür sorunlar olup can kaybı veriyoruz ama hiç bir şekilde önlem de almıyoruz... 25 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    allahdan chp yonetimlerinde olmadi. ak makarnalar saydirirdi simdi 10 7 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    GALATASARAYA ŞAMPÎYONALAR LÎGÎNDE BAŞARILAR DÎLÎYORUM 6 4 Yanıtla
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