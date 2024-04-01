MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|250
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|57.385
|Geçerli Oy
|:
|54.541
|Katılım Oranı
|:
|% 71,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 54,64
|29.800
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,72
|9.664
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 12,19
|6.651
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 6,42
|3.503
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,86
|1.559
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 2,17
|1.181
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 2,02
|1.103
|DİĞER
|% 0,4
|219
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,39
|214
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,31
|167
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,18
|97
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,14
|74
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,11
|59
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,1
|54
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,09
|49
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,09
|47
|MİLLET
|AYKUT YALÇINKAYA
|% 0,06
|35
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,05
|30
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,03
|19
|HKP
|DENİZ SARIKAYA
|% 0,03
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 34,52
|5.497
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 31,94
|5.085
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,28
|3.866
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 3,99
|635
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 2,25
|359
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,26
|201
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,52
|82
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,39
|62
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,31
|49
|DİĞER
|% 0,24
|38
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,13
|21
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,09
|15
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,06
|9
|HKP
|MEHRİBAN DAĞ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 54,2
|716
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 32,85
|434
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 9,61
|127
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,91
|12
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,83
|11
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,76
|10
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK
|% 0,46
|6
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 0,38
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 47,61
|5.653
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 44,31
|5.261
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 2,74
|325
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 2,22
|264
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,31
|156
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 1,15
|137
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,26
|31
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN GİRİT
|% 0,17
|20
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA TAFLAN
|% 0,12
|14
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,11
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 42,96
|1.224
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 27,13
|773
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 21,38
|609
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 5,44
|155
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 1,3
|37
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,95
|27
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT SEVİNÇ
|% 0,53
|15
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,31
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 57,42
|4.249
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 35,95
|2.660
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,26
|315
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,76
|130
|BTP
|EMİNE ERGENÇ
|% 0,31
|23
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ PALA
|% 0,3
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 70,67
|3.410
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,26
|543
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 8,06
|389
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,61
|126
|DİĞER
|% 2,2
|106
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 1,43
|69
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 1,24
|60
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 1,08
|52
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,69
|33
|BTP
|CUMALİ AKGENÇ
|% 0,39
|19
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,37
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 60,47
|612
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 34,39
|348
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,78
|18
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,78
|18
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,69
|7
|BTP
|ŞEVKET COŞKUN
|% 0,39
|4
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,3
|3
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 58,14
|832
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 36,9
|528
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİBEROĞLU
|% 2,09
|30
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 1,26
|18
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 1,05
|15
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,28
|4
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,28
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,58
|2.538
|MHP
|OSMAN METE
|% 22,22
|788
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 2,48
|88
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 1,69
|60
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,44
|51
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,59
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 45,2
|1.591
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 40,54
|1.427
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 7,1
|250
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 2,73
|96
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 1,96
|69
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 1,33
|47
|DEVA PARTİSİ
|YAHYA SANDIKÇI
|% 0,57
|20
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,57
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 50,66
|4.902
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 34,77
|3.365
|MHP
|BORA HABERAL
|% 10,71
|1.036
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,55
|150
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 0,93
|90
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,42
|41
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,42
|41
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,23
|22
|DEM PARTİ
|METİN GÖK
|% 0,18
|17
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,09
|9
|YTP
|SEZER ŞEREMET
|% 0,04
|4
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Kesin olmayan sonuçlara göre, Kazım Arslan 16 bin 615, MHP adayı Ömer Açıkel 13 bin 723 oy aldı.
Bayburt Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'li Mete Memiş, partililerle bir araya gelerek Bayburt'u daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını belirtti. Gümüşhane Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP'nin adayı Vedat Soner Başer ise vatandaşlara teşekkür ederek, Gümüşhane için çalışacaklarını söyledi.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
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