Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı - Son Dakika
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Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı

Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı
19.06.2026 11:56  Güncelleme: 11:58
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Zonguldak'ta bir kadın doğum uzmanı, yasal kürtaj için 10-80 bin lira, yasal süre dışı kürtaj için 100 bin lira talep etti. Operasyonda 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yapan Ferhat T.'nin kürtaj için gelen kadınlardan para talep ettiği ve parayı veren kadınlara kürtaj yaptığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. 

4 AY TAKİP EDİLDİ, DOKTOR DAHİL 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak merkezli Bartın, Düzce ve Karabük'te başlatılan soruşturmada 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. 16 Haziran'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde görevli Kadın Doğum Uzmanı doktor Ferhat T. ile aralarında sekreterinin de olduğu 11'i kadın 20 kişi gözaltına alındı.

Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı

YASAL SÜRENİN DIŞINDA KÜRTAJ YAPMIŞ

Ferhat T.'nin para talep edip kürtaj yaptığı iddia edilirken, bazı kadınlara ise yasal sürenin dışında kürtaj yaptığı öne sürüldü. Gözaltına alınan 6 erkeğin ise kürtaj için talep edilen parayı ödeyip, 'Rüşvet verme' suçunu işledikleri ifade edildi. Ferhat T.'nin rüşvet alıp kürtaj işlemlerini çalıştığı hastanede yaptığı belirtildi. Soruşturmada, 17 Haziran'da adliyeye sevk edilen 8 kadın ve 1 erkek şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı

HASTANEDE PARAYLA YAKALANMIŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 11 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. 16 Haziran'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda, Ferhat T.'nin görev yaptığı hastanede, yüklü miktarda parayla yakalandığı ifade edildi. Ferhat T.'nin hastalarından para talep ederek tıbbi işlemler yapıp, sahte hasta kaydı oluşturup hastalara kullanmayacakları 'düşük önleyici hap' reçete ederek ve evlilik dışı ilişkilerde başka teşhislerle çok sayıda kadının hamileliğini sonlandırarak çalıştığı kurumu zarara uğrattığı belirtildi. Yasal süre dışında 4 ve 5,5 aylık hamile kadınlara 100 bin lira karşılığında kürtaj yaptığı öne sürülen Ferhat T.'nin, yasal sürede kürtaj olmak isteyen kişilerden de 10 ila 80 bin lira arasında para talep ettiği öne sürüldü.

Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Yasal sürenin dışında para karşılığı kürtaj yaptırdığı iddia edilen A.S. (28) ve K.S. (30) ile doktor Ferhat T. (60), sekreteri F.U. (53) ile kürtaj için rüşvet verdiği öne sürülen A.E.A, (21), C.A. (51), S.K. (28), S.T. (24), O.E. (33), H.E. (63), Ö.F.U. (26), bugün sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı
Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı
Kaynak: DHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktordan kürtaj için 10-100 bin lira rüşvet skandalı - Son Dakika

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