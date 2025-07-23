Kremlin duyurdu! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere bu akşam İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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Kremlin duyurdu! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere bu akşam İstanbul'da yapılacak

Kremlin duyurdu! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere bu akşam İstanbul\'da yapılacak
23.07.2025 12:53
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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere bu akşam İstanbul'da gerçekleşecek. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna heyeti ile taslak muhtıra ve esir takası konularının görüşüleceği aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın bitmesi amacıyla İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yeniden müzakereler yapılacak. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, müzakere bu akşam İstanbul'da yapılacak. Ukrayna ve Rusya heyetleri taslak muhtıra ve esir takası ile ilgili konuları görüşecek.

RUS HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK OLMADI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, müzakerelere katılacak Rus heyetinde değişiklik olmadığını bildirdi. Buna göre, Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Ana İstihbarat (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alacak.

Heyetteki uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Elena Podobreyevskaya'nın yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksey Polişçyuk ile Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Viktor Şevtsov bulunuyor.

Vladimir Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.

UKRAYNA HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile üçüncü tur müzakerelerde ülkesini temsil edecek heyet listesine ilişkin kararname imzaladı. Kararnameye göre, Ukrayna heyetindeki isimler de 2. tur müzakereye katılanlardan oluşacak.

Ukrayna heyetine Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık edecek.

Heyette Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Danışmanı Oleksandr Bevz, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya'nın yanı sıra Genelkurmay Başkan Yardımcıları Yevhenii Ostryanskiy ve Oleksii Shevchenko, Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü (GUR) Başkan Yardımcısı Vadym Skibitskyi ile Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi yer alacak.

Ukrayna heyetinde ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı Merkez Hukuk Dairesi Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkan Yardımcısı Andrii Fomin, Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Destek Birimi Protokol Subayı Heorhii Kuzmychev, Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğünün Kıdemli Subayı Oleksandr Sherikhov, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı Başkan Yardımcısı Yevhenii Shynkarev ile Ukrayna Parlamentosundaki İnsan Hakları Komiseri Temsilcisi Yuriy Kovbasa bulunuyor.

Bir önceki müzakerelere Savunma Bakanı sıfatıyla başkanlık eden Umerov, geçen hafta kabinede yapılan değişiklikler kapsamında Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreterliğine atanmıştı.

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Son Dakika Güncel Kremlin duyurdu! Rusya-Ukrayna arasındaki müzakere bu akşam İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

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