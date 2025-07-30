Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

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Rusya\'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
30.07.2025 07:17
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Rusya\'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika kıtasının doğu kıyıları, Çin ve Japonya için tsunami uyarısı yapıldı. Rusya'da tehlikeli tsunami uyarısı nedeniyle halka "kıyılardan uzak durma" çağrısı yapıldı. İlk tsunami dalgaları Kamçatka ve Japonya kıyılarına ulaştı. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki işçiler tahliye edildi.

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Rusya ve Japonya'nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

TSUNAMİ DALGALARI 3 METREYE ULAŞABİLİR

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Türkiye saati ile 02.25'te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Depremin ardından Rusya ve Japonya'nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapılırken, dalga boyunun 3 metreyi bulabileceği belirtildi. Deprem anında yaşanan panik anları amatör kameralara yansırken, Rusya basını hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

HALKA "KIYILARDAN UZAKLAŞMA" ÇARISI

Rusya'nın bölge valisi çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu. Bir anaokulunun hasar aldığı belirtildi. Kamçatka açıklarında meydana gelen depremin "son yılların en şiddetlisi" olduğunu belirten Rusya'nın bölge valisi, tsunami tehdidi ilan edildiğini duyurarak halkı kıyı şeridinden uzaklaşmaya çağırdı. 2000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk de boşaltıldı.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Yerel yetkilerden alınan bilgilere göre, ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirilirken, birçok bölgenin tahliye edildiği öğrenildi. Rusya Bölge Valisi ilk bilgilere göre yaralanan olmadığını, bir anaokulunun hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
İşte tsunami uyarısı yapılan ülkeler

FUKUŞİMA TAHLİYE EDİLDİ

Japonya acil durum uyarısı yaptı. Hükümet, kıyı bölgelerdeki halk için tahliye emri verdi. Uyarının ardından halk yüksek binaların çatısına çıkmaya başladı. 11 Mart 2011'deki 9.0 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve nükleer sızıntının meydana geldiği Fukuşima Nükleer Santrali de tahliye edilmeye başlandı.

Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı

HAWAII KIYILARINA TAHLİYE EMRİ

ABD'De de tsunami alarmı devreye girdi. Kaliforniya, Oregon ve Washington eyaletleri için uyarılar yapıldı

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen depremin ardından Hawaii'de kıyı bölgelerinin derhal tahliye edilmesini talep etti.

TRUMP: GÜÇLÜ VE GÜVENDE KALIN

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından "Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük bir deprem nedeniyle, Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlükte. Alaska ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik kıyısı için ise Tsunami İzleme durumu geçerli. Japonya da tehlike altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Güçlü ve güvende kalın." Paylaşımı yaptı.

1952'DEN BU YANA EN BÜYÜK DEPREM

Kamçatka bölgesinde meydana gelen depremin 1952'den bu yana bölgede meydana gelen en şiddetli deprem olduğu belirlendi. Uzmanlar artçı sarsıntıların 7,5'e kadar çıkması bekleniyor

AYNI BÖLGE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz'da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.

Fukuşima, Kamçatka, Japonya, Deprem, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem! 11 ülke için tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Hakkı bulut:
    Allahım korusun burda olsa biz bitmişik özellikle ist 19 0 Yanıtla
  • Viki Efimova:
    ohaaa 6 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Allah'ım sen mazlumları koru. 3 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Dünyanın artık hiç tadı kalmadı. Rabbim zalimin zulmunun günahını gariban masum dan çıkarma 3 0 Yanıtla
  • Taylan Özgür:
    allah demekki müslüman ülkeleri sevmiyor 0 0 Yanıtla
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