Rusya, Zafer Günü Törenini Kutladı

- Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'nde görkemli tören

Kızıl Meydan'daki törende yeni İHA'lar ilk kez sergilendi

Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferin 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'da askeri geçit töreni düzenlendi. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Sırp Cumhuriyeti Entitesi Başkanı Milorad Dodik, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Etiyopya Cumhurbaşkanı Taye Atske Selassie, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo dahil 27 yabancı lider kaldı. Putin yabancı liderleri tören öncesi Kremlin Sarayı'nda tek tek ağırladı.

Kızıl Meydan'da düzenlenen "9 Mayıs Zafer Günü" töreni, Rusya bayrağı ve zafer bayrağının taşınmasıyla başladı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov'un komutasındaki geçit töreninde bin 500'den fazlası Ukrayna savaşına katılanlar olmak üzere 11 bin 500'den fazla asker yer aldı. Törene ayrıca Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Vietnam, Mısır, Çin, Laos, Moğolistan ve Myanmar askerleri de katıldı. Zırhlı araçlar ile füze sistemlerinin yanı sıra ilk kez insansız hava araçları Orlan-10, Orlan-30, Zala, Lancet-51, Lancet-52, Garpiya ve Geran'ın sergilendiği tören, Rus savaş uçaklarının gösterisiyle sona erdi.

"İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkardığımız dersleri unutmuyoruz"

Törende konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda zaferin 80'inci yıl dönümünü kutluyorum. Bugün hepimiz, Nazizmi ezen ve milyonlarca can pahasına tüm insanlık için özgürlük ve barışı kazanan nesle duyduğumuz sevinç ve üzüntü, gurur ve minnettarlık duygularıyla birleşiyoruz. Bu tarihi, zafer dolu olayların anısını sadakatle koruyoruz. Zaferin mirasçıları olarak 9 Mayıs bayramını kendi bayramımız olarak, ülkemiz için tüm millet için her aile için her birimiz için en önemli bayram olarak kutluyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkardığımız dersleri unutmuyoruz ve olayların çarpıtılmasına, cellatların haklı gösterilmesine ve gerçek galiplerin karalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bizim görevimiz, dünya tarihinde sonsuza dek Rus askeri olarak anılacak olan, farklı milletlerden temsilcilerin oluşturduğu Kızıl Ordu askerlerinin ve komutanlarının onurunu savunmaktır. Rusya, Nazizm, Rus düşmanlığı, antisemitizme karşı yıkılmaz bir engel olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu saldırgan, yıkıcı fikirlerin savunucuları tarafından işlenen vahşetlere karşı mücadele edecektir. Hak ve adalet bizim yanımızdadır. Özel askeri operasyona katılanlara tüm ülke, toplum ve halk destek veriyor. Cesaretleri ve kararlılıkları, bize her zaman zafer getiren ruh güçleriyle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Orta Asya ve Güney Kafkasya halklarının katkısı çok büyüktü"

Putin, "Nazilerin Sovyetler Birliği'ni ele geçirme planları, ülkenin gerçek anlamda sağlam birliği karşısında paramparça oldu. Halkın kahramanlığı çok büyüktü. Tüm cumhuriyetler savaşın ortak, ağır yükünü taşıyorlardı. Orta Asya ve Güney Kafkasya halklarının katkısı çok büyüktü. Buradan, cephenin ihtiyaç duyduğu her şeyi taşıyan trenler kesintisiz bir şekilde hareket etmeye devam etti. Burada hastaneler kuruldu ve yüz binlerce tahliye edilen kişi ikinci evini buldu. Onlarla barınaklarını, ekmeklerini ve sıcaklıklarını paylaştılar. Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın tüm gazilerini saygıyla anıyor, zafer için canlarını veren herkesin hatıraları önünde eğiliyoruz" şeklinde konuştu. Putin daha sonra katılımcıları savaşta hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etti. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'inin 2. Dünya Savaşı'nın ateşli yörüngesine çekildiğini belirten Putin, "Nazi Almanyası'nın, militarist Japonya'nın ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki uydularının tamamen yenilgiye uğratılması, Birleşmiş Milletler ülkelerinin ortak çabalarıyla sağlandı. Sovyetler Birliği topraklarında verilen belirleyici savaşların ardından Avrupa'da ikinci bir cephenin açılmasının zaferi daha da yakınlaştırdığını her zaman hatırlayacağız. Müttefik ordularımızın askerlerinin, direnişe katılanların ve cesur Çin halkının ortak mücadelemize katkısını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Hepsi barışçıl bir gelecek için mücadele etti. Biz Rusya adına, onun büyüklüğü ve refahı adına, askeri ve barışçıl konularda, stratejik hedeflere ulaşmada, sorunları çözmede her zaman birlik olacağız" ifadelerini kullandı.

Putin ve törene katılan yabancı ülke liderleri, Kızıl Meydan'daki törenin ardından Kremlin Sarayı yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı.