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Saadet Partisi'nden Gazze Protestosu

Saadet Partisi\'nden Gazze Protestosu

SP Edirne İl Teşkilatı, Cuma namazı sonrası Gazze'deki İsrail katliamını protesto etti.

04.10.2024 18:09
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SAADET Partisi (SP) Edirne İl Teşkilatı, cuma namazı çıkışı İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto etti.

SP Edirne İl Teşkilatı, cuma namazı sonrası kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde buluşarak, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamı protesto etti. Çok sayıda partilinin katıldığı eylemde, basın açıklamasını SP İl Başkanı Sinan Tekin okudu. Tekin, batının desteği ve iş birliğiyle Filistin'de işgal ve soykırım yapan İsrail'in, son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını söyledi.

'BU İKİ YÜZLÜ POLİTİKALARA YABANCI DEĞİLİZ'

Tekin, Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler, yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef ki somut adımlar atılmamıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kabul ettiği soykırım davasına rağmen katil Netanyahu Birleşmiş Milletler toplantısında konuşabilmektedir. Batının bu iki yüzlü politikalarına yabancı değiliz. Fakat bölgemizdeki iş birlikçileri kabullenmemiz mümkün değildir dedi.

'BU BÖLGEDE MÜTTEFİK YOKTUR, SIRASINI BEKLEYEN KURBAN VARDIR'

Sinan Tekin, Bizler daha ilk günden itibaren tüm bölge ülkelerine hedefin sadece Filistin olmadığını söyledik. Arzımevut masalları ile tüm bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen siyonizm için bu bölgede müttefik yoktur, sırasını bekleyen kurban vardır. Yemen'i, Suriye'yi, İran'ı ve Gazze'yi bombalayan siyonist teröristler, son günlerde Lübnan'da da vahşete başlamıştır. Sırada Mısır'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Ürdün'ün ve daha nice İslam ülkesinin olmadığını kim söyleyebilir Çizilen sözde haritalarla gözümüze sokulan bu kanlı plana karşı çıkmak için daha ne beklenmektedir Libya'da susan, Irak'ta susan, Afganistan'da susan, Yemen'de susan liderler, ateş çemberinin gittikçe genişlediğini ve sıradaki işgalin kendi topraklarına karşı yapılacağını ne zaman idrak edecektir diye konuştu.

'EMPERYALİZM VE SİYONİZME GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Filistin'in insanlığın, umudun ve vicdanın kalesi olduğunu söyleyen Tekin, Allah'ın izniyle bu kalenin burçlarına zafer bayraklarını asacağız. 'Nehirden denize özgür Filistin' hakikatinden asla vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki zafer inananlarındır, mazlumlarındır ve insanlıktan yana olanlarındır. Emperyalizm ve siyonizme geçit vermeyeceğiz. Bölgemizi kaosa, savaşa ve gözyaşına teslim etmeyeceğiz. Mezarlardan yükselen baharlarla ve kardan gelen aydınlıklarla Filistin'e sahip çıkacak, siyonizmin hiç yıkamadığı bir duvar olacağız. Bu davaya inananlarla yazılacak bu zafer. Buradan insani değerlere ve bir vicdanı olan herkese sesleniyoruz; vicdanın sesini duyun ve harekete geçin. Göreceksiniz ki zafer bizlerin olacaktır dedi.

Haber – Kamera Umut IŞIK EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi'nden Gazze Protestosu - Son Dakika

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