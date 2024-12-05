Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklamaları - Son Dakika
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Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklamaları

Sağlık Bakan Yardımcısı Erkoç, yenidoğan çetesinin araştırıldığını ve denetimlerin artırıldığını belirtti.

05.12.2024 18:49
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Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, " Sağlık Bakanlığı'mız her türlü yanlışı önlemek için çalışıyor. İşini doğru yapan, dürüst insanların motivasyonunu bozmadan, yeni regülasyonlar, denetimler ortaya koymaya çalışıyor." dedi.

Bazı Özel Sağlık Kuruluşlarında Yaşanan Bebek Ölümlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılması, Özel Sağlık Kuruluşlarının Yenidoğan, Çocuk, Engelli ve Yaşlılarla İlgili Bakım Servislerindeki Uygulamalarının ve Mevzuatın İncelenerek Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Erkoç, buradaki sunumunda, insan faktörünün olduğu her yerde suç işleme potansiyelinin hep mevcut olduğuna işaret etti. Erkoç, "Hiç kimsenin mesleği de onu masum hale getiremiyor; hekim de olsa. Dünyanın her yerinde az sayıda da olsa polisin suça ortak olabildiğini, hakimlerin rüşvet alabildiğini biliyoruz. Sağlık Bakanlığı'mız her türlü yanlışı önlemek için çalışıyor. İşini doğru yapan, dürüst insanların motivasyonunu bozmadan, yeni regülasyonlar, denetimler ortaya koymaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Yenidoğan çetesi"nin, hayatın olağan akışına aykırı, sadece idari denetim mekanizmalarıyla tespit edilemeyecek bir hadise olduğunu söyleyen Erkoç, "Bu olay, emniyet ve yargı işbirliğiyle çözülebildi. Son derece sıra dışı ve insanın kanını donduran olayın ortaya çıkmasını da Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı sağladı. Zaten diğer türlü hiçbirimizin bu olayı tartışma imkanı olamazdı." diye konuştu.

"Hastaların yüzde 1,68'inin gereksiz yere yoğun bakımda yattığı tespiti var"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Eğin, yenidoğan yoğun bakımlarındaki standartları ve burada tedavi görebilecek bebeklere ilişkin yönetmelikteki detayları anlatarak, özel hastaneler ve kamu hastanelerinde standartları eşitleme hedefleri olduğunu söyledi.

Eğin, tüm yoğun bakımların, bu alanda uzman derneklerin katılımıyla 2009 yılından bu yana kadar yılda bir kez düzenli olarak denetlendiğini bildirdi.

2014'te kamu, özel ve üniversite hastaneleri fark etmeksizin ilgili uzman derneklerinin katılımıyla tamamının denetlendiğini dile getiren Eğin, "Bu denetimlerde, Bakanlığımız hastaneleri yenidoğan yoğun bakımlarında yüzde 93, üniversite hastanelerinde yüzde 81, özel hastanelerde yüzde 89 oranında yatan hastaların seviyelerine uygun yataklarda yatırıldığı ve hizmetlerin doğru verildiği tespit edilmiştir. 2014'te yapılan denetimlerde ülke genelinde tüm yatan hastaların yüzde 1,68'inin gereksiz yere yoğun bakımda yattığı tespitine varılıyor." dedi.

En son 2017'de yoğun bakım üniteleri üzerinden SGK'ye en fazla fatura kesen 10 kamu hastanesi, 10 üniversite hastanesi ve 10 özel hastaneyi denetlediklerini anlatan Eğin, "yenidoğan çetesi" soruşturmasında ismi geçen ve kapatılan 10 hastanenin, bunların arasında yer alamadığını belirtti.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Türkiye genelinde 536 faal özel hastanede sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti. Velioğlu, özel hastane açılması ve işletilmesine ilişkin detaylarla ilgili bilgi vererek, "Halihazırda Bakanlığımız planlama ilkeleri kapsamında yatak artırımına izin verilmemektedir. Sadece talep edilmesi halinde toplam yatak sayısı değişmemek kaydıyla hasta yataklarının yoğun bakım yatağına dönüştürülmesine izin verilmektedir." diye konuştu.

Özel sağlık tesislerinin denetimine ilişkin Velioğlu, sağlık kuruluşlarının, olağan, olağan dışı ve süre sonu olmak üzere 3 başlıkta denetlendiğini belirtti. Velioğlu, "Toplamda 47 bini aşkın sağlık tesisi ve özel izne tabi hizmet birimini denetliyoruz." diye konuştu.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasının ardından yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerini söyleyen Velioğlu, uzman akademisyenlerden oluşturulan denetim ve değerlendirme bilimsel komisyonları oluşturulduğunu ve gerek duyması halinde bu komisyonun yerinde denetim yapabileceğini anlattı.

"10 ayda yaklaşık 40 bin yenidoğan nakli gerçekleştirmişiz"

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, hastaların hastanelere sevk süreci ve 112 sevklerinin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verdi. Son 3 yılda yenidoğan sevklerine ilişkin Çınar, "2022'de 51 bin, 2023'te 45 bin, 2024'ün 10 ayında da yaklaşık 40 bin adet yenidoğan nakli gerçekleştirmişiz. Toplamda da 136 bin 585'e yakın nakli gerçekleştirmişiz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, "yenidoğan çetesi"ne ilişkin ilk şikayetin, 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden yapıldığını belirterek, "28 Mart 2023'te şikayet, hem Teftiş Kurulu Başkanlığına hem de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmiş ve idari işlemler başlatılmıştır." dedi.

2 Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Özel Hastaneler Birimi tarafından olağan dışı denetimler başlatıldığını kaydeden Hacıfazlıoğlu, 5 Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ihbar yapıldığını ifade etti.

Erkan Hacıfazlıoğlu, 20 Haziran 2023'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi için hakimden izin alındığını, bu tarihte başlayan teknik takiplerin bu yıl şubat ayına kadar devam ettiğini dile getirerek, 27 Nisan 2024'te emniyet tarafından yapılan operasyon sonrasında 47 şüphelinin gözaltına alındığını ve 22 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Hacıfazlıoğlu, bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespitinin ilk kez 16 Eylül 2024'te yapıldığını da kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklamaları - Son Dakika

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