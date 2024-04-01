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SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 2.644
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 637.842
Geçerli Oy : 604.496
Katılım Oranı : % 80,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 47,19285.255
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 16,4699.525
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 12,7477.040
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 12,3874.858
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 3,9824.034
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 3,0918.702
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 0,95.432
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,643.893
BTPEROL SAK% 0,382.285
MEMLEKETALİ SARI% 0,362.171
DPCUMHUR ATAY% 0,221.311
TİPDİLEK KAÇAR% 0,181.068
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,171.059
DSPFATMA İP% 0,16940
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,14836
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,13778
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,13767
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,12724
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,12700
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,1576
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,09576
ANAPHARUN AYKUL% 0,09572
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,07433
HKPRAMAZAN KAP% 0,06366
TKHMURAT TAKSİM% 0,05320
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,05275
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 42,6162.036
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 20,7330.178
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 14,0220.420
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 9,4513.762
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 5,137.472
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 4,796.970
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,891.298
BTPİLKNUR EMANET% 0,44633
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,41594
DPBEHİYE ÇARK% 0,4578
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,32466
DSPÖMER ALTIN% 0,21311
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,2296
MİLLİ YOLFATİH YILMAZER% 0,17249
ABPÇETİN GEDİK% 0,14208
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,09136
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 47,5226.687
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 27,8415.636
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,445.301
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 7,614.275
SAADETŞEREF TAN% 2,941.649
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,811.019
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 1,37769
BTPHÜSEYİN GÖÇER% 0,63352
MİLLETHASAN YAZICI% 0,32183
DEVA PARTİSİAHMET ÜZMEN% 0,25140
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 0,1688
HKPDERYA ÖZÇELİK% 0,1160
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 43,6511.839
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 16,174.387
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 13,863.758
CHPZEKİ ÖZGÜR% 13,413.636
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 2,47669
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 2,39648
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 1,9514
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,88511
BTPİSHAK KOÇAK% 1,81492
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 1,6435
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,38104
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,2567
MİLLETİSMAİL BAYBARS SARUHAN% 0,2363
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 40,8320.458
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 34,217.137
CHPLEVENT ŞENER% 8,064.039
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 63.007
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 3,441.724
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 2,211.107
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 2,141.072
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 1,18594
BTPİLHAN AKIN% 0,54269
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,43215
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,22111
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,1993
DSPMURAT YILMAZ% 0,1785
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,1468
ABPMEHMET BALCI% 0,1366
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,1262
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ATA% 43,937.340
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 33,665.624
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 111.838
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 4,03674
CHPÖNDER BAHAR% 3,81636
SAADETABDULLAH SATIR% 1,49249
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 0,98164
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,4779
BTPOKAN TEZCAN% 0,2236
BAĞIMSIZYAŞAR KARAOSMANOĞLU% 0,1322
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,1321
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,117
MİLLETRASİM USTA% 0,059
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 34,9811.439
AK PARTİMETİN ATALAY% 34,0811.145
CHPGÜRKAN KAR% 25,458.323
SAADETFİKRET ÖZER% 2,01657
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 1,88615
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,64209
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,4132
BTPMUSTAFA YILMAZER% 0,1961
DSPFİKRET İP% 0,1343
MİLLETHÜSEYİN SARI% 0,1342
HÜDA PARYASİN AKÇA% 0,1135
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 34,5618.310
MHPTURGUT BABAOĞLU% 29,2815.510
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 19,8610.521
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 8,034.257
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,851.509
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 1,68888
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 1,25664
BTPKADİR HOLAT% 0,79419
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,45237
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,4212
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,33174
HKPCAFER AKAN% 0,25132
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,19103
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,0842
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 44,963.857
AK PARTİÜMİT BODUR% 44,383.807
CHPVOLKAN DOĞAN% 5,19445
SAADETORHAN BİLİCİ% 2,84244
MİLLİ YOLMUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ% 0,869
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 0,7161
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 0,5446
DEVA PARTİSİHÜSEYİN TUNCAY KONUKÇU% 0,2521
MİLLETİBRAHİM CAN SARUHAN% 0,1311
BTPÜMİT ÜREYEN% 0,1210
HÜDA PARRECEP ARSLANĞRAY% 0,087
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 44,3417.932
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 31,0712.565
CHPUĞUR BÜYÜK% 12,815.179
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 5,272.133
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 3,571.445
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 1,1445
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,68276
BTPSİNAN ÖZDEMİR% 0,56226
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,27110
HÜDA PARESEDULLAH KAYA% 0,1249
MİLLETŞAFAK KURU% 0,0938
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,0730
BAĞIMSIZERCAN ERGELEN% 0,0518
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 48,868.204
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 44,387.452
SAADETMUSTAFA TAN% 3,04511
CHPERSAN CEYLAN% 2,39401
ZAFER PARTİSİAYKUT AKMAN% 0,6101
DEVA PARTİSİÖNAL ÖZTURHAN% 0,4576
BTPHAKAN KAÇAR% 0,1322
MİLLETABDULLAH TİRYAKİ% 0,116
HÜDA PARİLHAN DEMİR% 0,059
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 33,215.851
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 27,84.897
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 27,154.783
CHPMİTHAT SARI% 9,171.616
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,89156
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,81143
DEVA PARTİSİGÖKHAN ÇATALBAŞ% 0,4273
BTPSONER ERÖZ% 0,3257
HÜDA PARMUSTAFA NOĞAY% 0,117
MİLLİ YOLNAMIK KEMAL ERTAŞ% 0,0814
MİLLETHAKAN BAL% 0,059
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 37,87.355
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 29,615.761
CHPECE SÖYLER% 20,073.905
SAADETAHMET ŞEN% 5,231.018
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 2,82548
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 1,75340
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 1,4272
BTPSAMET KAPLAN% 0,56109
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,4792
DSPRİTVAN YILDIZ% 0,1121
HÜDA PARMEHMET HÜSEYİN YALÇİN% 0,0918
MİLLETİBİL BEKTAŞ% 0,0917
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 42,5811.111
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 39,3810.276
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 5,331.391
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 4,621.204
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,56930
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 2,18569
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,88230
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,88229
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,2258
BTPTANJU BOZAN% 0,253
HÜDA PARFURKAN ALTUNKAYNAK% 0,1334
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,049
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 40,3231.319
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 38,1829.654
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 10,618.243
SAADETMECİT PARA% 4,233.289
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 3,352.599
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,83644
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,64495
BTPVEDAT ARAPOĞLU% 0,47364
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,38296
DPTURGAY DEMİRGÖVDE% 0,28214
HÜDA PARMUHAMMED YÜCE% 0,26201
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,16126
DSPSELAHATTİN DEMİR% 0,1291
MİLLİ YOLMUSTAFA MURAT KARAHAN% 0,177
HKPMUZAFFER ŞARKAYA% 0,0756
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 50,595.179
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 25,312.591
CHPERTEKİN SARI% 8,62883
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 5,48561
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 4,72483
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 2,38244
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 1,03106
MİLLETMEHMET USTA% 0,5960
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,4748
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,4748
DPALİ KÖKEN% 0,2122
HÜDA PARMEHMET EMİN KÖLGE% 0,1313
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 93,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 38,031.848
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 26,591.292
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 20,41992
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 7,2350
CHPCEMAL DOĞAN% 2,28111
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 2,26110
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,573
BTPMAHİR TOKAT% 0,5426
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,5225
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,4321
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,147
HÜDA PARNİMETULLAH ARSLAN% 0,15

Kaynak: AA

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