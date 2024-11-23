Samsun'da Tropikal Meyve Bahçesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Tropikal Meyve Bahçesi

Geniş Video İzle

Emekli öğretmen Hakkı Albayrak, Samsun'da 200 çeşit tropikal meyve üretiyor, avokado hasadı yaptı.

23.11.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anavatanı Meksika olan avokadoyu 14 yıldır Samsun'da üretiyor

Yılın 12 ayında bahçesinden 200 çeşit tropikal meyve alıyor

SAMSUN - Samsun'da yaşayan bir emekli öğretmen, 50 farklı ülkeden topladığı 200 çeşit meyve ile tropikal bahçe oluşturdu. 'Olmaz' denileni yapan öğretmen, bahçesindeki avokado ağacının hasadını gerçekleştirdi.

Yurt dışında görev yaptığı yerlerde gördüğü meyve ve sebzeler dikkatini çeken 72 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, görev yaptığı ve gezdiği yerlerde gördüğü ürünlerin tohumlarını getirerek Samsun'daki evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı. Seracılık yapmayan, sadece Karadeniz'de meyve veren doğal ürünler ürettiğini ifade eden Albayrak'ın bahçesi, 20 sene içerisinde tropikal bahçeye dönüştü. Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna, Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, Frenk üzümünden goji berrye kadar 200 çeşit ürün yetiştiren Hakkı Albayrak, ürettiği meyveleri tüketmeye, türetmeye ve satmaya devam ediyor. Albayrak son olarak da bahçesinde yetişen avokado ve sechium edulenin hasadını gerçekleştirdi.

"2 bin adet avokado bekliyordum ama 200 adet hasat edeceğim"

Avokadoların erken çiçek dökmesinden dolayı meyve sayısının azaldığına dikkat çeken Hakkı Albayrak, "Bugün avokadoların hasadını gerçekleştirdim. Bunlar erkenci avokadolar. Çünkü diğerleri ocak ayına doğru toplanır. Bendeki avokadolar Brüksel tipi ve tohumdan yetiştirilmiştir. Aşı istemiyor ve erkekli dişili çiçekler aynı ağaçta olduğundan birbirini döllüyor. Bu avokadolar, piyasadakilerden daha lezzetlidir. İlaç kullanılmadığından organik olarak da dikkat çekiyor. Ayrıca bir artısı daha bunların çekirdeği diğerlerine göre çok küçüktür. Çekirdeğini dikince de böyle ağaç olabiliyorlar. Avokadoların 500 gram kadar olanları var. Bu sene 200 adet avokado hasadı bekliyorum. Türkiye genelinde çok çiçek döktüğünden hasat miktarı azaldı. Önceki sene dondan dolayı hasat daha düşüktü. Bu sene de 2 bin adet bekliyordum ama çiçek dökmesinden dolayı randıman azaldı. Dökülen avokadoları da israf etmedim. Ezmesini, reçelini ve turşusunu yaparak diğer avokado üreticilerine de örnek oldum. Özellikle turşusu güzel oldu, tadı da kestaneyi andırıyor" dedi.

"Yılın 12 ayında da bahçemden meyve alıyorum"

Oluşturduğu tropikal bahçeden yılın 12 ayı ürün aldığının altını çizen Albayrak, "Şu anda güz yemişi, avokado ve sechium edule (güz salatalığı) denilen meyvelerin hasat zamanı. Sechium eduleye Türkiye genelinde birçok isim veriliyor. Örneğin Girit, Kıbrıs, Rodos kabağı olarak adlandırılıyor. Dikenli kabak olarak da bilenler ama bunlar dikenli değil. Salatalık da kabakgillerdendir. 2000 yılında Avustralya'dan getirilen bu sechium eduleye 'sebze armudu' demiştik ama tutmamıştı o yüzden salatalık için de kullanıldığından güz salatalığı adını verdik. Bunlara ilave olarak mandalina, portakal ve kamkat gibi meyvelerin de hasat zamanı. Yılın 12 ayında bahçemden meyve alıyorum" diye konuştu.

Albayrak'ın evinin bahçesinde ayrıca Şili, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Japonya, İran, Almanya, Amerika gibi 50 ülkeden passiflora, ejder meyvesi, aronya, kaymak ağacı, tamarillo, yeşil limon, Kaliforniya fındığı, koca yemiş, stevia, yıldız, Koala meyvesi, pomelo, kiwano, kudret narı, sechium edule, siyah biber, siyah patates, kamkat, karpuz salatalık, kara buğday, kırmızı klorabi, pysalis ve hindiba gibi meyveler bulunuyor.

Samsun\'da Tropikal Meyve Bahçesi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Güncel, Samsun, Tarım, Yaşam, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Tropikal Meyve Bahçesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
13:55 Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı Tren sörfü yapan 13 yaşındaki çocuğa 2 kez elektrik çarptı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
13:48 Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı Adı Fenerbahçe ile anılan Talisca kadrodan çıkarıldı
13:45 İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor İstanbul Valiliği uyardı: Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor
13:44 Cristiano Ronaldo’yu kahreden haber Cristiano Ronaldo'yu kahreden haber
13:35 Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor Yalı Çapkını dizisi için final çanları çalıyor
13:27 Özel’den TBMM’deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım Özel'den TBMM'deki arbedeye ilk yorum: Gelinen noktadan memnun değilim, rahatsızım
13:19 Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası’nda Ekonomide gözler Avrupa Merkez Bankası'nda
13:11 Icardi ve Wanda Nara’dan peş peşe paylaşımlar Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?
13:03 Mehmet Dinçerler’den olay hareket: Hadise’nin olduğu fotoğrafı beğendi Mehmet Dinçerler'den olay hareket: Hadise'nin olduğu fotoğrafı beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 11:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Tropikal Meyve Bahçesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.