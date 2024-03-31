SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 537
Açılan Sandık Oranı : % 14,69
Kullanılan Oy : 113.893
Geçerli Oy : 111.578
Katılım Oranı : % 75,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 38,6443.120
CHPCEVAT ÖNCÜ% 30,2633.768
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,8416.556
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 9,7710.903
DİĞER% 4,374.872
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 0,78866
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,31352
YTPFURKAN FIRAT% 0,15168
BTPLİSAN YOLAY% 0,11124
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,1116
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,0889
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,0885
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,0783
DPTİMUÇİN ÜK% 0,0781
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,0663
TKPİSA ŞAHİN% 0,0557
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,0553
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,0551
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,0444
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,0440
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,0335
DSPMUSTAFA ARLI% 0,0329
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,0113
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,0110
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 3,70
Katılım Oranı : % 76,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 54,89331
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 25,04151
CHPYAKUP KONUŞ% 6,9742
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,6428
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 3,9824
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 3,8123
DSPNİĞMET US% 0,53
BTPSALİH KENDİRLİ% 0,171
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 13,68
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 35,49976
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 26,54730
DİĞER% 20,8572
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 16,4451
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 0,6217
DPCEVAT PAK% 0,154
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 16,36
Katılım Oranı : % 84,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 54,72742
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 29,72403
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 8,7118
DİĞER% 5,4674
CHPALİ ALTUNDAL% 1,1115
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 0,294
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 3,02
Katılım Oranı : % 69,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,031.711
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 28,061.043
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 17632
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,9145
DİĞER% 2,93109
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 0,9435
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,3212
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,249
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,145
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,114
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,083
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,083
DSPMEHMET KOÇ% 0,062
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,052
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,031
SAADETSERDAR ŞEN% 0,031
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 9,09
Katılım Oranı : % 90,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 49,85515
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 42,3437
CHPZEYNEP TÖRE% 4,6548
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,6417
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,687
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,394
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 0,394
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,11
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 3,54
Katılım Oranı : % 86,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 47,351.145
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 17,21416
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 17,04412
DİĞER% 11,25272
CHPÖZGÜR ÖNDER% 6,82165
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,215
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,082
DPAYDIN ALKAN% 0,041
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 8,97
Katılım Oranı : % 67,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,31.747
CHPÖZLER YILMAZ% 23,311.036
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 20,25900
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 12,69564
DİĞER% 2,52112
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 1,4665
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 0,167
SAADETAHMET KESER% 0,136
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,094
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,052
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,021
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,021
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 3,99
Katılım Oranı : % 79,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 42,671.226
AK PARTİENDER GÜR% 34,01977
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 11,14320
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,59132
BTPBEKİR USLUCAN% 3,0688
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,2364
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,0831
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,5616
DİĞER% 0,175
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,144
HKPESRA YILMAZ% 0,144
DPSERHAT AYDIN% 0,072
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,072
DSPALİ AK% 0,041
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,031
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 9,66
Katılım Oranı : % 76,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 43,29345
CHPERTAŞ ÇOBAN% 32,5259
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 9,7978
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,5476
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 4,0132
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,383
BTPHAYRİ AYAN% 0,252
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,121
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,121
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 2,87
Katılım Oranı : % 71,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 34,761.596
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 27,451.260
CHPMURAT ŞENEL% 18,54851
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 8,78403
DİĞER% 8,65397
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 0,523
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 0,4621
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,314
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,178
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,094
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,094
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,094
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,042
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,042
ANAPSONER BAKIR% 0,021
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,021
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 10,53
Katılım Oranı : % 86,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 36,81279
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 33,38253
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 22,82173
CHPMEHMET OZAN ASAR% 3,0323
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 1,058
SAADETENVER YILMAZ% 0,796
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,534
DPNURCAN ATİK% 0,534
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,43
DİĞER% 0,43
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,262
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 33,73
Katılım Oranı : % 77,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 41,08985
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 36,28870
CHPÖZGÜR AY% 13,39321
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 7,46179
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,7919
SAADETFATİH ÖNDER% 0,4611
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,338
DPAHMET KUMBASAR% 0,174
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,041
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 1,91
Katılım Oranı : % 88,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 42,35346
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 39,78325
CHPÖZCAN BÜYÜK% 8,4569
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 7,2259
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 1,19
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,615
SAADETKÜBRA KÖSE% 0,252
ANAPMERVE ÇAM% 0,121
DİĞER% 0,121
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 5,58
Katılım Oranı : % 81,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 45,631.116
CHPİBRAHİM YAVUZ% 38,51942
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 7,36180
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,1176
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 2,4560
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 1,0626
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,6516
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,4912
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,256
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,215
DPNURİ KABAOĞLU% 0,123
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,082
BTPAHMET FENER% 0,041
DİĞER% 0,041
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 4,68
Katılım Oranı : % 79,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 42,31399
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,81366
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 11,45108
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 2,7626
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 1,716
DİĞER% 1,0610
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,858
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 0,535
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,323
HKPFATİH AKTAŞ% 0,212
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 12,90
Katılım Oranı : % 82,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 59,85322
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 35,69192
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 3,921
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,372
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,191

Kaynak: AA

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