SAMSUN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.656
|Toplam Seçmen
|:
|1.038.991
|Açılan Sandık
|:
|537
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,69
|Kullanılan Oy
|:
|113.893
|Geçerli Oy
|:
|111.578
|Katılım Oranı
|:
|% 75,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT DOĞAN
|% 38,64
|43.120
|CHP
|CEVAT ÖNCÜ
|% 30,26
|33.768
|İYİ PARTİ
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|% 14,84
|16.556
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNEY
|% 9,77
|10.903
|DİĞER
|% 4,37
|4.872
|ZAFER PARTİSİ
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|% 0,78
|866
|DEM PARTİ
|İNCİ AYDIN
|% 0,31
|352
|YTP
|FURKAN FIRAT
|% 0,15
|168
|BTP
|LİSAN YOLAY
|% 0,11
|124
|MEMLEKET
|SEYİT AHMET KOÇAK
|% 0,1
|116
|DEVA PARTİSİ
|KEBİRE BİRER TÜRK
|% 0,08
|89
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|% 0,08
|85
|BAĞIMSIZ
|ÜMİT HEKİM
|% 0,07
|83
|DP
|TİMUÇİN ÜK
|% 0,07
|81
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DİRİM
|% 0,06
|63
|TKP
|İSA ŞAHİN
|% 0,05
|57
|HÜDA PAR
|KENAN ÇİL
|% 0,05
|53
|VATAN PARTİSİ
|HAYDAR ÇOLAK
|% 0,05
|51
|ANAP
|İBRAHİM GÜNAL
|% 0,04
|44
|MİLLET
|ŞAHİN ÇETİN
|% 0,04
|40
|HKP
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|% 0,03
|35
|DSP
|MUSTAFA ARLI
|% 0,03
|29
|HAK-PAR
|NECATİ BAYRAM
|% 0,01
|13
|TKH
|MEHMET GÖKTEPE
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,70
|Katılım Oranı
|:
|% 76,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|% 54,89
|331
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN ŞENOCAK
|% 25,04
|151
|CHP
|YAKUP KONUŞ
|% 6,97
|42
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL TUNÇ
|% 4,64
|28
|İYİ PARTİ
|ERDAL KOÇBIYIK
|% 3,98
|24
|BAĞIMSIZ
|HALİL AKYÜZ
|% 3,81
|23
|DSP
|NİĞMET US
|% 0,5
|3
|BTP
|SALİH KENDİRLİ
|% 0,17
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,68
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|% 35,49
|976
|CHP
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|% 26,54
|730
|DİĞER
|% 20,8
|572
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ERGİN
|% 16,4
|451
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN BOLAT
|% 0,62
|17
|DP
|CEVAT PAK
|% 0,15
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,36
|Katılım Oranı
|:
|% 84,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|% 54,72
|742
|YENİDEN REFAH
|HİDAYET BELİK
|% 29,72
|403
|İYİ PARTİ
|BARIŞ OYPAN
|% 8,7
|118
|DİĞER
|% 5,46
|74
|CHP
|ALİ ALTUNDAL
|% 1,11
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM KOCADAYI
|% 0,29
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,02
|Katılım Oranı
|:
|% 69,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERHAT TÜRKEL
|% 46,03
|1.711
|AK PARTİ
|ÖZLEM MARAŞ
|% 28,06
|1.043
|İYİ PARTİ
|ADEM BEKTAŞ
|% 17
|632
|YENİDEN REFAH
|OKAN KESKİN
|% 3,9
|145
|DİĞER
|% 2,93
|109
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY BAŞSAN
|% 0,94
|35
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ÇAKIR
|% 0,32
|12
|TİP
|AYŞEGÜL CİVİL
|% 0,24
|9
|MEMLEKET
|HASAN MARAZ
|% 0,14
|5
|GELECEK PARTİSİ
|GÜNGÖR SOMUNCU
|% 0,11
|4
|TKP
|TOLGA YENİGÜN
|% 0,08
|3
|DP
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|% 0,08
|3
|DSP
|MEHMET KOÇ
|% 0,06
|2
|DEVA PARTİSİ
|EROL TAŞKARA
|% 0,05
|2
|BTP
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|% 0,03
|1
|SAADET
|SERDAR ŞEN
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,09
|Katılım Oranı
|:
|% 90,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 49,85
|515
|YENİDEN REFAH
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|% 42,3
|437
|CHP
|ZEYNEP TÖRE
|% 4,65
|48
|İYİ PARTİ
|İSMET ÇAPAŞ
|% 1,64
|17
|ZAFER PARTİSİ
|ESER KILIÇ
|% 0,68
|7
|SAADET
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|% 0,39
|4
|BAĞIMSIZ
|HAKAN AVCI
|% 0,39
|4
|BTP
|MEHMET AKİF YALÇIN
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,54
|Katılım Oranı
|:
|% 86,91
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİT KILIÇ
|% 47,35
|1.145
|İYİ PARTİ
|HAMDİ YILDIZ
|% 17,21
|416
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|% 17,04
|412
|DİĞER
|% 11,25
|272
|CHP
|ÖZGÜR ÖNDER
|% 6,82
|165
|SAADET
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|% 0,21
|5
|HÜDA PAR
|NAZİF AYDIN
|% 0,08
|2
|DP
|AYDIN ALKAN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,97
|Katılım Oranı
|:
|% 67,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SANDIKÇI
|% 39,3
|1.747
|CHP
|ÖZLER YILMAZ
|% 23,31
|1.036
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ HOCAOĞLU
|% 20,25
|900
|İYİ PARTİ
|TURGAY ULUSOY
|% 12,69
|564
|DİĞER
|% 2,52
|112
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNİS EKER
|% 1,46
|65
|ZAFER PARTİSİ
|MİTAT OYTUN
|% 0,16
|7
|SAADET
|AHMET KESER
|% 0,13
|6
|MEMLEKET
|FURKAN GÜLER
|% 0,09
|4
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN KUDU
|% 0,05
|2
|DEM PARTİ
|METİN BAYHAR
|% 0,02
|1
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKKAYA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,99
|Katılım Oranı
|:
|% 79,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|% 42,67
|1.226
|AK PARTİ
|ENDER GÜR
|% 34,01
|977
|CHP
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|% 11,14
|320
|YENİDEN REFAH
|NECATTİN ARPACI
|% 4,59
|132
|BTP
|BEKİR USLUCAN
|% 3,06
|88
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN KÖZ
|% 2,23
|64
|SAADET
|ZEKAİ SAPANCI
|% 1,08
|31
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇOLAK
|% 0,56
|16
|DİĞER
|% 0,17
|5
|DEM PARTİ
|HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
|% 0,14
|4
|HKP
|ESRA YILMAZ
|% 0,14
|4
|DP
|SERHAT AYDIN
|% 0,07
|2
|MİLLİ YOL
|YÜKSEL YİĞİT
|% 0,07
|2
|DSP
|ALİ AK
|% 0,04
|1
|MİLLET
|MUSA DEMİREL
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,66
|Katılım Oranı
|:
|% 76,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|% 43,29
|345
|CHP
|ERTAŞ ÇOBAN
|% 32,5
|259
|İYİ PARTİ
|SAFİ GÖKÇE
|% 9,79
|78
|YENİDEN REFAH
|ENGİN TOPRAK
|% 9,54
|76
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT GÜLTEKİN
|% 4,01
|32
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DANIŞMAZ
|% 0,38
|3
|BTP
|HAYRİ AYAN
|% 0,25
|2
|DSP
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|% 0,12
|1
|SAADET
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,87
|Katılım Oranı
|:
|% 71,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN KURNAZ
|% 34,76
|1.596
|İYİ PARTİ
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|% 27,45
|1.260
|CHP
|MURAT ŞENEL
|% 18,54
|851
|YENİDEN REFAH
|KEMALETTİN TANGAL
|% 8,78
|403
|DİĞER
|% 8,65
|397
|SAADET
|MOHAMMED OKUTAN
|% 0,5
|23
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKNUR GÖĞNE
|% 0,46
|21
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER KÜÇÜK
|% 0,3
|14
|BAĞIMSIZ
|ZAHİDE SOYSAL
|% 0,17
|8
|MEMLEKET
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|% 0,09
|4
|DEM PARTİ
|AHMET ŞAKAR
|% 0,09
|4
|MİLLET
|MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
|% 0,09
|4
|GELECEK PARTİSİ
|YAŞAR GÜNGÖR
|% 0,04
|2
|DP
|REMZİ DÜZGÜN
|% 0,04
|2
|ANAP
|SONER BAKIR
|% 0,02
|1
|BTP
|ŞUAYİP USLUCAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,53
|Katılım Oranı
|:
|% 86,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|% 36,81
|279
|YENİDEN REFAH
|ŞERİF ÜN
|% 33,38
|253
|İYİ PARTİ
|AHMET İÇLİ
|% 22,82
|173
|CHP
|MEHMET OZAN ASAR
|% 3,03
|23
|ZAFER PARTİSİ
|EFECAN ÖZTÜRK
|% 1,05
|8
|SAADET
|ENVER YILMAZ
|% 0,79
|6
|BTP
|SEYDİ AHMET ERAT
|% 0,53
|4
|DP
|NURCAN ATİK
|% 0,53
|4
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ AKKUŞ
|% 0,4
|3
|DİĞER
|% 0,4
|3
|DSP
|BÜNYAMİN DİKSOY
|% 0,26
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,73
|Katılım Oranı
|:
|% 77,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ADNAN TOPAL
|% 41,08
|985
|AK PARTİ
|GÜRKAN ÖZEL
|% 36,28
|870
|CHP
|ÖZGÜR AY
|% 13,39
|321
|İYİ PARTİ
|SEYDAHMET SANCAK
|% 7,46
|179
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DEVLETHAN
|% 0,79
|19
|SAADET
|FATİH ÖNDER
|% 0,46
|11
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN GÖRGÜN
|% 0,33
|8
|DP
|AHMET KUMBASAR
|% 0,17
|4
|BTP
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TEKKEKÖY
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 1,91
|Katılım Oranı
|:
|% 88,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA CANDAL
|% 42,35
|346
|YENİDEN REFAH
|HASAN TOGAR
|% 39,78
|325
|CHP
|ÖZCAN BÜYÜK
|% 8,45
|69
|İYİ PARTİ
|EYÜP ELMAS
|% 7,22
|59
|BÜYÜK BİRLİK
|İSA ŞÜKÜR
|% 1,1
|9
|ZAFER PARTİSİ
|UMİT KILIÇ
|% 0,61
|5
|SAADET
|KÜBRA KÖSE
|% 0,25
|2
|ANAP
|MERVE ÇAM
|% 0,12
|1
|DİĞER
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,58
|Katılım Oranı
|:
|% 81,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|% 45,63
|1.116
|CHP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 38,51
|942
|YENİDEN REFAH
|BERAT ÇETİN
|% 7,36
|180
|İYİ PARTİ
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|% 3,11
|76
|SAADET
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|% 2,45
|60
|GELECEK PARTİSİ
|HACI BİLAL ASLAN
|% 1,06
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖZEN
|% 0,65
|16
|ZAFER PARTİSİ
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|% 0,49
|12
|DSP
|HÜSEYİN BOZ
|% 0,25
|6
|MEMLEKET
|FATİH KANCA
|% 0,21
|5
|DP
|NURİ KABAOĞLU
|% 0,12
|3
|HKP
|SİMGE SERAY GENÇ
|% 0,08
|2
|BTP
|AHMET FENER
|% 0,04
|1
|DİĞER
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,68
|Katılım Oranı
|:
|% 79,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT GÜL
|% 42,31
|399
|YENİDEN REFAH
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|% 38,81
|366
|CHP
|CEMAL TÜRKOĞLU
|% 11,45
|108
|İYİ PARTİ
|HASAN BUDAK
|% 2,76
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ASLAN
|% 1,7
|16
|DİĞER
|% 1,06
|10
|SAADET
|İBRAHİM DURMAZ
|% 0,85
|8
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 0,53
|5
|DSP
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,32
|3
|HKP
|FATİH AKTAŞ
|% 0,21
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,90
|Katılım Oranı
|:
|% 82,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|% 59,85
|322
|İYİ PARTİ
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|% 35,69
|192
|CHP
|BURHAN BAYRAKDAR
|% 3,9
|21
|YENİDEN REFAH
|MURAT MARAP
|% 0,37
|2
|BTP
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|% 0,19
|1
Son Dakika › Güncel › SAMSUN SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
Sizin düşünceleriniz neler ?