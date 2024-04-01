SAMSUN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.656
|Toplam Seçmen
|:
|1.038.991
|Açılan Sandık
|:
|3.453
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,45
|Kullanılan Oy
|:
|776.069
|Geçerli Oy
|:
|737.880
|Katılım Oranı
|:
|% 79,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT DOĞAN
|% 41,91
|309.246
|CHP
|CEVAT ÖNCÜ
|% 27,05
|199.575
|İYİ PARTİ
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|% 14,13
|104.231
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNEY
|% 12,35
|91.138
|ZAFER PARTİSİ
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|% 1,27
|9.372
|DİĞER
|% 0,92
|6.803
|BTP
|LİSAN YOLAY
|% 0,24
|1.763
|MEMLEKET
|SEYİT AHMET KOÇAK
|% 0,23
|1.670
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DİRİM
|% 0,2
|1.510
|DEM PARTİ
|İNCİ AYDIN
|% 0,2
|1.492
|DEVA PARTİSİ
|KEBİRE BİRER TÜRK
|% 0,2
|1.458
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|% 0,16
|1.164
|YTP
|FURKAN FIRAT
|% 0,15
|1.086
|HÜDA PAR
|KENAN ÇİL
|% 0,13
|989
|DP
|TİMUÇİN ÜK
|% 0,13
|971
|DSP
|MUSTAFA ARLI
|% 0,12
|898
|VATAN PARTİSİ
|HAYDAR ÇOLAK
|% 0,11
|806
|BAĞIMSIZ
|ÜMİT HEKİM
|% 0,09
|675
|TKP
|İSA ŞAHİN
|% 0,09
|656
|ANAP
|İBRAHİM GÜNAL
|% 0,09
|635
|MİLLET
|ŞAHİN ÇETİN
|% 0,08
|610
|HAK-PAR
|NECATİ BAYRAM
|% 0,06
|446
|HKP
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|% 0,06
|423
|TKH
|MEHMET GÖKTEPE
|% 0,03
|263
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,30
|Katılım Oranı
|:
|% 82,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|% 44,27
|7.043
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN ŞENOCAK
|% 21,42
|3.407
|CHP
|YAKUP KONUŞ
|% 10,96
|1.743
|BAĞIMSIZ
|HALİL AKYÜZ
|% 8,72
|1.387
|İYİ PARTİ
|ERDAL KOÇBIYIK
|% 6,09
|969
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL TUNÇ
|% 4,46
|709
|SAADET
|YUSUF YARIM
|% 1,68
|268
|BTP
|SALİH KENDİRLİ
|% 1,34
|213
|DİĞER
|% 0,45
|71
|MİLLET
|AYKUT MELİH ÇELİK
|% 0,22
|35
|DP
|FATİH MIRIK
|% 0,17
|28
|DSP
|NİĞMET US
|% 0,13
|21
|HÜDA PAR
|ŞAHADET ZEYDAN KARASU
|% 0,09
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,89
|Katılım Oranı
|:
|% 91,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|% 33,74
|5.700
|CHP
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|% 30,69
|5.184
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ERGİN
|% 21,14
|3.571
|DİĞER
|% 6,24
|1.054
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN BOLAT
|% 4,04
|682
|DP
|CEVAT PAK
|% 1,21
|204
|SAADET
|EFKAN ALBAYRAK
|% 0,74
|126
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT SÜER
|% 0,6
|101
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN ÇIRA
|% 0,43
|72
|TKP
|ÜMİT ŞENEL
|% 0,38
|64
|BTP
|CAFER DURSUN
|% 0,29
|50
|HKP
|UĞUR TOKMAK
|% 0,25
|43
|HÜDA PAR
|KEREM TETİK
|% 0,25
|42
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,18
|Katılım Oranı
|:
|% 87,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|% 45,75
|4.783
|YENİDEN REFAH
|HİDAYET BELİK
|% 39,93
|4.174
|İYİ PARTİ
|BARIŞ OYPAN
|% 8,93
|933
|CHP
|ALİ ALTUNDAL
|% 2,38
|249
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM KOCADAYI
|% 1,54
|161
|SAADET
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|% 0,74
|77
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER GÖĞNE
|% 0,35
|37
|BTP
|MUSTAFA KURT
|% 0,14
|15
|DİĞER
|% 0,12
|13
|DP
|ABDULVAHAP BOZKIR
|% 0,12
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,38
|Katılım Oranı
|:
|% 73,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERHAT TÜRKEL
|% 46,61
|52.637
|AK PARTİ
|ÖZLEM MARAŞ
|% 29,01
|32.766
|İYİ PARTİ
|ADEM BEKTAŞ
|% 14,4
|16.269
|YENİDEN REFAH
|OKAN KESKİN
|% 3,75
|4.239
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY BAŞSAN
|% 2,31
|2.608
|DİĞER
|% 0,69
|780
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ÇAKIR
|% 0,64
|724
|SAADET
|SERDAR ŞEN
|% 0,61
|684
|TİP
|AYŞEGÜL CİVİL
|% 0,59
|665
|MEMLEKET
|HASAN MARAZ
|% 0,3
|345
|DEVA PARTİSİ
|EROL TAŞKARA
|% 0,26
|297
|TKP
|TOLGA YENİGÜN
|% 0,23
|256
|GELECEK PARTİSİ
|GÜNGÖR SOMUNCU
|% 0,19
|212
|BTP
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|% 0,13
|145
|DP
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|% 0,11
|125
|ANAP
|YASİN ÇAM
|% 0,07
|74
|MİLLİ YOL
|SEVDA GÜL
|% 0,06
|69
|DSP
|MEHMET KOÇ
|% 0,04
|43
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,48
|Katılım Oranı
|:
|% 89,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|% 47,6
|6.238
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 45,17
|5.919
|CHP
|ZEYNEP TÖRE
|% 3,09
|405
|İYİ PARTİ
|İSMET ÇAPAŞ
|% 1,22
|160
|BAĞIMSIZ
|HAKAN AVCI
|% 1,08
|142
|SAADET
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|% 0,85
|111
|ZAFER PARTİSİ
|ESER KILIÇ
|% 0,7
|92
|BTP
|MEHMET AKİF YALÇIN
|% 0,18
|23
|DP
|SİNAN YILDIZOĞLU
|% 0,1
|13
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,67
|Katılım Oranı
|:
|% 80,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİT KILIÇ
|% 38,12
|30.855
|İYİ PARTİ
|HAMDİ YILDIZ
|% 22,67
|18.349
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|% 22,55
|18.247
|CHP
|ÖZGÜR ÖNDER
|% 10,83
|8.769
|DİĞER
|% 2,45
|1.982
|ZAFER PARTİSİ
|SELMA ERSİN SİPER
|% 1,12
|904
|SAADET
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|% 0,92
|744
|BTP
|NURAN BALAKÇI
|% 0,3
|245
|DEVA PARTİSİ
|ERDİNÇ ÇAĞLAR
|% 0,23
|185
|DSP
|MURAT ARABACI
|% 0,16
|128
|DP
|AYDIN ALKAN
|% 0,13
|109
|BAĞIMSIZ
|NASUH YARAR
|% 0,13
|104
|DEM PARTİ
|SEVDA ÜNGÖR
|% 0,12
|99
|HÜDA PAR
|NAZİF AYDIN
|% 0,11
|85
|MİLLET
|YUNUS EMRE ÇELİK
|% 0,09
|71
|HKP
|ESMA ÖZKAHRAMAN
|% 0,07
|57
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,30
|Katılım Oranı
|:
|% 75,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SANDIKÇI
|% 39,63
|19.568
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ HOCAOĞLU
|% 21,02
|10.377
|CHP
|ÖZLER YILMAZ
|% 17,96
|8.870
|İYİ PARTİ
|TURGAY ULUSOY
|% 10,92
|5.390
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNİS EKER
|% 4,8
|2.372
|ZAFER PARTİSİ
|MİTAT OYTUN
|% 1,7
|841
|SAADET
|AHMET KESER
|% 1,13
|557
|MEMLEKET
|FURKAN GÜLER
|% 0,74
|366
|DİĞER
|% 0,65
|321
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN KUDU
|% 0,47
|231
|DEM PARTİ
|METİN BAYHAR
|% 0,23
|115
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKKAYA
|% 0,17
|84
|BTP
|MURAT DOLU
|% 0,17
|82
|DP
|MEHMET ÇİMEN
|% 0,14
|68
|DSP
|SERDAR FALCIOĞLU
|% 0,1
|51
|ANAP
|ŞUAYİP UYMAK
|% 0,1
|50
|HKP
|EDA GÜL ALSANCAK
|% 0,07
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,48
|Katılım Oranı
|:
|% 81,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|% 42,84
|33.698
|AK PARTİ
|ENDER GÜR
|% 35,48
|27.909
|CHP
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|% 9,67
|7.608
|YENİDEN REFAH
|NECATTİN ARPACI
|% 4,32
|3.398
|BTP
|BEKİR USLUCAN
|% 2,54
|1.997
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN KÖZ
|% 2,27
|1.789
|SAADET
|ZEKAİ SAPANCI
|% 1,5
|1.182
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇOLAK
|% 0,6
|472
|DP
|SERHAT AYDIN
|% 0,16
|127
|HKP
|ESRA YILMAZ
|% 0,14
|107
|MİLLET
|MUSA DEMİREL
|% 0,11
|86
|MİLLİ YOL
|YÜKSEL YİĞİT
|% 0,11
|86
|DSP
|ALİ AK
|% 0,1
|76
|DEM PARTİ
|HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
|% 0,08
|61
|DİĞER
|% 0,08
|60
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,72
|Katılım Oranı
|:
|% 82,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|% 40,26
|8.685
|CHP
|ERTAŞ ÇOBAN
|% 30,95
|6.677
|YENİDEN REFAH
|ENGİN TOPRAK
|% 9,87
|2.130
|İYİ PARTİ
|SAFİ GÖKÇE
|% 8,78
|1.894
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT GÜLTEKİN
|% 7,03
|1.516
|SAADET
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|% 0,83
|178
|DİĞER
|% 0,66
|143
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DANIŞMAZ
|% 0,64
|138
|DP
|ZÜHAL KATKAT
|% 0,34
|73
|BTP
|HAYRİ AYAN
|% 0,28
|60
|DSP
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|% 0,21
|45
|HKP
|EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
|% 0,15
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,44
|Katılım Oranı
|:
|% 73,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN KURNAZ
|% 32,27
|51.286
|İYİ PARTİ
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|% 26,34
|41.866
|CHP
|MURAT ŞENEL
|% 25,64
|40.741
|YENİDEN REFAH
|KEMALETTİN TANGAL
|% 9,46
|15.039
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKNUR GÖĞNE
|% 1,59
|2.528
|DİĞER
|% 1,35
|2.142
|SAADET
|MOHAMMED OKUTAN
|% 1,05
|1.669
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER KÜÇÜK
|% 0,7
|1.105
|MEMLEKET
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|% 0,26
|404
|GELECEK PARTİSİ
|YAŞAR GÜNGÖR
|% 0,25
|403
|BAĞIMSIZ
|ZAHİDE SOYSAL
|% 0,21
|334
|DEVA PARTİSİ
|SAMET MENTEŞOĞLU
|% 0,18
|292
|DEM PARTİ
|AHMET ŞAKAR
|% 0,12
|196
|BTP
|ŞUAYİP USLUCAN
|% 0,12
|195
|DP
|REMZİ DÜZGÜN
|% 0,12
|195
|MİLLİ YOL
|GÖKHAN CIGALI
|% 0,12
|188
|DSP
|MURAT FALCIOĞLU
|% 0,07
|110
|ANAP
|SONER BAKIR
|% 0,06
|100
|HKP
|ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
|% 0,05
|71
|MİLLET
|MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
|% 0,04
|59
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,49
|Katılım Oranı
|:
|% 89,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ŞERİF ÜN
|% 42,04
|6.759
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|% 29,76
|4.784
|İYİ PARTİ
|AHMET İÇLİ
|% 19,61
|3.152
|CHP
|MEHMET OZAN ASAR
|% 4,38
|704
|SAADET
|ENVER YILMAZ
|% 1,42
|229
|ZAFER PARTİSİ
|EFECAN ÖZTÜRK
|% 0,78
|126
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ AKKUŞ
|% 0,69
|111
|DİĞER
|% 0,53
|85
|BTP
|SEYDİ AHMET ERAT
|% 0,35
|56
|DSP
|BÜNYAMİN DİKSOY
|% 0,27
|43
|DP
|NURCAN ATİK
|% 0,17
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,80
|Katılım Oranı
|:
|% 85,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ADNAN TOPAL
|% 41,65
|4.553
|AK PARTİ
|GÜRKAN ÖZEL
|% 35,22
|3.850
|CHP
|ÖZGÜR AY
|% 14,32
|1.565
|İYİ PARTİ
|SEYDAHMET SANCAK
|% 5,85
|640
|SAADET
|FATİH ÖNDER
|% 1,53
|167
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DEVLETHAN
|% 0,69
|75
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN GÖRGÜN
|% 0,42
|46
|BTP
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|% 0,17
|19
|DP
|AHMET KUMBASAR
|% 0,15
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,96
|Katılım Oranı
|:
|% 90,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN YÜKSEL
|% 33,1
|4.131
|BÜYÜK BİRLİK
|REFAETTİN KARACA
|% 33,05
|4.125
|YENİDEN REFAH
|ALİM ÇAKIR
|% 18,1
|2.259
|CHP
|AYHAN YAZAR
|% 7,62
|951
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|% 4,83
|603
|SAADET
|AHMET GÜR
|% 1,23
|154
|DP
|ÖMER KARAKUŞ
|% 0,83
|104
|BTP
|AYDIN BİRCAN
|% 0,82
|102
|HKP
|ERCAN GÜMÜŞ
|% 0,42
|53
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,18
|Katılım Oranı
|:
|% 88,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA CANDAL
|% 51,52
|18.323
|YENİDEN REFAH
|HASAN TOGAR
|% 37,78
|13.436
|CHP
|ÖZCAN BÜYÜK
|% 5,25
|1.868
|İYİ PARTİ
|EYÜP ELMAS
|% 1,97
|701
|SAADET
|KÜBRA KÖSE
|% 1,55
|553
|ZAFER PARTİSİ
|UMİT KILIÇ
|% 0,85
|301
|BÜYÜK BİRLİK
|İSA ŞÜKÜR
|% 0,26
|91
|BTP
|CEMAL PALA
|% 0,26
|91
|DİĞER
|% 0,18
|65
|DSP
|EMİNE YÜRÜKCÜ
|% 0,13
|47
|HKP
|FATİH KILIÇ
|% 0,09
|32
|DP
|İSMAİL KARADEMİR
|% 0,08
|29
|ANAP
|MERVE ÇAM
|% 0,08
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,16
|Katılım Oranı
|:
|% 83,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|% 49,65
|20.754
|CHP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 35,74
|14.939
|YENİDEN REFAH
|BERAT ÇETİN
|% 6,72
|2.811
|İYİ PARTİ
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|% 3,04
|1.273
|SAADET
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|% 1,84
|770
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖZEN
|% 0,62
|260
|GELECEK PARTİSİ
|HACI BİLAL ASLAN
|% 0,62
|259
|ZAFER PARTİSİ
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|% 0,56
|235
|MEMLEKET
|FATİH KANCA
|% 0,34
|141
|DSP
|HÜSEYİN BOZ
|% 0,29
|120
|DP
|NURİ KABAOĞLU
|% 0,2
|85
|DİĞER
|% 0,16
|65
|HKP
|SİMGE SERAY GENÇ
|% 0,13
|53
|BTP
|AHMET FENER
|% 0,09
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,84
|Katılım Oranı
|:
|% 82,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT GÜL
|% 43,96
|22.218
|YENİDEN REFAH
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|% 39,09
|19.758
|CHP
|CEMAL TÜRKOĞLU
|% 7,1
|3.587
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ASLAN
|% 2,9
|1.466
|İYİ PARTİ
|HASAN BUDAK
|% 2,7
|1.363
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 1,44
|730
|DİĞER
|% 1,2
|608
|SAADET
|İBRAHİM DURMAZ
|% 1,03
|518
|BTP
|SEZAİ ŞAHİN
|% 0,19
|96
|DP
|MUSTAFA KIRICI
|% 0,16
|83
|DSP
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,12
|62
|HKP
|FATİH AKTAŞ
|% 0,11
|56
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,77
|Katılım Oranı
|:
|% 85,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|% 50,03
|2.846
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|% 36,3
|2.065
|CHP
|BURHAN BAYRAKDAR
|% 11,88
|676
|YENİDEN REFAH
|MURAT MARAP
|% 0,85
|48
|BTP
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|% 0,28
|16
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DİLSİZ
|% 0,26
|15
|BÜYÜK BİRLİK
|YASİN SELVİ
|% 0,19
|11
|DP
|SONER ORAN
|% 0,14
|8
|DİĞER
|% 0,07
|4
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
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