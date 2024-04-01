SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:42
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 3.453
Açılan Sandık Oranı : % 94,45
Kullanılan Oy : 776.069
Geçerli Oy : 737.880
Katılım Oranı : % 79,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 41,91309.246
CHPCEVAT ÖNCÜ% 27,05199.575
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,13104.231
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 12,3591.138
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 1,279.372
DİĞER% 0,926.803
BTPLİSAN YOLAY% 0,241.763
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,231.670
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,21.510
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,21.492
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,21.458
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,161.164
YTPFURKAN FIRAT% 0,151.086
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,13989
DPTİMUÇİN ÜK% 0,13971
DSPMUSTAFA ARLI% 0,12898
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,11806
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,09675
TKPİSA ŞAHİN% 0,09656
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,09635
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,08610
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,06446
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,06423
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,03263
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 96,30
Katılım Oranı : % 82,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 44,277.043
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 21,423.407
CHPYAKUP KONUŞ% 10,961.743
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 8,721.387
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 6,09969
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,46709
SAADETYUSUF YARIM% 1,68268
BTPSALİH KENDİRLİ% 1,34213
DİĞER% 0,4571
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,2235
DPFATİH MIRIK% 0,1728
DSPNİĞMET US% 0,1321
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,0914
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 97,89
Katılım Oranı : % 91,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 33,745.700
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 30,695.184
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 21,143.571
DİĞER% 6,241.054
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 4,04682
DPCEVAT PAK% 1,21204
SAADETEFKAN ALBAYRAK% 0,74126
BÜYÜK BİRLİKFERHAT SÜER% 0,6101
ZAFER PARTİSİALPEREN ÇIRA% 0,4372
TKPÜMİT ŞENEL% 0,3864
BTPCAFER DURSUN% 0,2950
HKPUĞUR TOKMAK% 0,2543
HÜDA PARKEREM TETİK% 0,2542
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,18
Katılım Oranı : % 87,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 45,754.783
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 39,934.174
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 8,93933
CHPALİ ALTUNDAL% 2,38249
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 1,54161
SAADETÖMER FARUK KÖSEOĞLU% 0,7477
ZAFER PARTİSİZAFER GÖĞNE% 0,3537
BTPMUSTAFA KURT% 0,1415
DİĞER% 0,1213
DPABDULVAHAP BOZKIR% 0,1212
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 90,38
Katılım Oranı : % 73,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,6152.637
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 29,0132.766
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,416.269
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,754.239
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 2,312.608
DİĞER% 0,69780
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,64724
SAADETSERDAR ŞEN% 0,61684
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,59665
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,3345
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,26297
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,23256
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,19212
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,13145
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,11125
ANAPYASİN ÇAM% 0,0774
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,0669
DSPMEHMET KOÇ% 0,0443
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 98,48
Katılım Oranı : % 89,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 47,66.238
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 45,175.919
CHPZEYNEP TÖRE% 3,09405
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,22160
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 1,08142
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,85111
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,792
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,1823
DPSİNAN YILDIZOĞLU% 0,113
DİĞER% 0,011
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 93,67
Katılım Oranı : % 80,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 38,1230.855
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 22,6718.349
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 22,5518.247
CHPÖZGÜR ÖNDER% 10,838.769
DİĞER% 2,451.982
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 1,12904
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,92744
BTPNURAN BALAKÇI% 0,3245
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,23185
DSPMURAT ARABACI% 0,16128
DPAYDIN ALKAN% 0,13109
BAĞIMSIZNASUH YARAR% 0,13104
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,1299
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,1185
MİLLETYUNUS EMRE ÇELİK% 0,0971
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,0757
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 95,30
Katılım Oranı : % 75,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,6319.568
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 21,0210.377
CHPÖZLER YILMAZ% 17,968.870
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 10,925.390
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 4,82.372
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 1,7841
SAADETAHMET KESER% 1,13557
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,74366
DİĞER% 0,65321
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,47231
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,23115
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,1784
BTPMURAT DOLU% 0,1782
DPMEHMET ÇİMEN% 0,1468
DSPSERDAR FALCIOĞLU% 0,151
ANAPŞUAYİP UYMAK% 0,150
HKPEDA GÜL ALSANCAK% 0,0736
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 95,48
Katılım Oranı : % 81,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 42,8433.698
AK PARTİENDER GÜR% 35,4827.909
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,677.608
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,323.398
BTPBEKİR USLUCAN% 2,541.997
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,271.789
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,51.182
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,6472
DPSERHAT AYDIN% 0,16127
HKPESRA YILMAZ% 0,14107
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,1186
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,1186
DSPALİ AK% 0,176
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,0861
DİĞER% 0,0860
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 91,72
Katılım Oranı : % 82,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 40,268.685
CHPERTAŞ ÇOBAN% 30,956.677
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,872.130
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 8,781.894
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 7,031.516
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,83178
DİĞER% 0,66143
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,64138
DPZÜHAL KATKAT% 0,3473
BTPHAYRİ AYAN% 0,2860
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,2145
HKPEMİN MUTLU CAN ALIÇLI% 0,1532
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 93,44
Katılım Oranı : % 73,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 32,2751.286
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 26,3441.866
CHPMURAT ŞENEL% 25,6440.741
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 9,4615.039
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 1,592.528
DİĞER% 1,352.142
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 1,051.669
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,71.105
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,26404
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,25403
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,21334
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,18292
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,12196
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,12195
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,12195
MİLLİ YOLGÖKHAN CIGALI% 0,12188
DSPMURAT FALCIOĞLU% 0,07110
ANAPSONER BAKIR% 0,06100
HKPZEYNEP KIVILCIM ASLAN% 0,0571
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,0459
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 96,49
Katılım Oranı : % 89,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 42,046.759
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 29,764.784
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 19,613.152
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,38704
SAADETENVER YILMAZ% 1,42229
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,78126
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,69111
DİĞER% 0,5385
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,3556
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,2743
DPNURCAN ATİK% 0,1727
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 85,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 41,654.553
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,223.850
CHPÖZGÜR AY% 14,321.565
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 5,85640
SAADETFATİH ÖNDER% 1,53167
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,6975
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,4246
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,1719
DPAHMET KUMBASAR% 0,1517
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 86,96
Katılım Oranı : % 90,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN YÜKSEL% 33,14.131
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 33,054.125
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 18,12.259
CHPAYHAN YAZAR% 7,62951
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 4,83603
SAADETAHMET GÜR% 1,23154
DPÖMER KARAKUŞ% 0,83104
BTPAYDIN BİRCAN% 0,82102
HKPERCAN GÜMÜŞ% 0,4253
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 96,18
Katılım Oranı : % 88,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 51,5218.323
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 37,7813.436
CHPÖZCAN BÜYÜK% 5,251.868
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 1,97701
SAADETKÜBRA KÖSE% 1,55553
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,85301
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,2691
BTPCEMAL PALA% 0,2691
DİĞER% 0,1865
DSPEMİNE YÜRÜKCÜ% 0,1347
HKPFATİH KILIÇ% 0,0932
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,0829
ANAPMERVE ÇAM% 0,0828
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 91,16
Katılım Oranı : % 83,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 49,6520.754
CHPİBRAHİM YAVUZ% 35,7414.939
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,722.811
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,041.273
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 1,84770
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,62260
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,62259
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,56235
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,34141
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,29120
DPNURİ KABAOĞLU% 0,285
DİĞER% 0,1665
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,1353
BTPAHMET FENER% 0,0938
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 97,84
Katılım Oranı : % 82,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 43,9622.218
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 39,0919.758
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 7,13.587
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 2,91.466
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 2,71.363
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 1,44730
DİĞER% 1,2608
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 1,03518
BTPSEZAİ ŞAHİN% 0,1996
DPMUSTAFA KIRICI% 0,1683
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,1262
HKPFATİH AKTAŞ% 0,1156
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 96,77
Katılım Oranı : % 85,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 50,032.846
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 36,32.065
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 11,88676
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,8548
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,2816
ZAFER PARTİSİALİ DİLSİZ% 0,2615
BÜYÜK BİRLİKYASİN SELVİ% 0,1911
DPSONER ORAN% 0,148
DİĞER% 0,074

Kaynak: AA

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