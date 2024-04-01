81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞANLIURFA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

ŞANLIURFA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 4.169
Açılan Sandık Oranı : % 94,17
Kullanılan Oy : 874.259
Geçerli Oy : 836.462
Katılım Oranı : % 74,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 38,85324.986
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,14285.600
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 20,62172.493
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,4812.402
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,4812.379
SAADETRESUL BEBE% 0,826.817
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,524.357
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,322.706
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,32.489
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,272.210
DSPMETİN KAPLAN% 0,181.480
DİĞER% 0,171.454
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,151.251
DPABDİ YILDIZSOY% 0,12994
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,11876
YTPHALİL AKDAĞ% 0,07616
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,07601
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,07571
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,06522
AB PARTİMEHMET AY% 0,05405
HKPMEHMET KUŞCU% 0,05404
MİLLETÖMER HURMA% 0,04353
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,03250
TKHALİ TUTUŞ% 0,03246
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 54,4526.277
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 40,9319.755
CHPİSA GÜÇLÜ% 1,18570
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 1,03496
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,92443
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,49239
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,37181
SAADETABDULLAH DİREK% 0,36172
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,1676
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,1151
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 70,42
Katılım Oranı : % 73,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 54,1914.592
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 28,777.747
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 6,81.830
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 3,03817
CHPSÜLEYMAN GÖK% 2,4645
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 1,18318
DİĞER% 1,14307
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,7189
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,67180
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,58156
BTPOSMAN GERGER% 0,2363
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,1541
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,0720
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,0513
MİLLETMEHMET DAĞ% 0,0410
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 36,969.409
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 32,248.207
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 22,885.824
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 4,051.031
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,8459
CHPAHMET POLAT% 1255
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,44113
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,2564
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,2462
BTPÜMİT OPAK% 0,1435
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 82,39
Katılım Oranı : % 78,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 50,0115.993
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 41,6813.328
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 5,591.789
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 1,24395
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,48154
İYİ PARTİHAMZA KAYA% 0,2581
ZAFER PARTİSİMAHMUT ÇELİK% 0,2372
SAADETBAHADDİN AKGÜL% 0,1858
TKPSEYDI BİNAY% 0,1756
BÜYÜK BİRLİKKERİM YAŞLI% 0,133
BTPABIT GÖRÜR% 0,0721
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 42,8760.954
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 36,4451.806
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 13,7919.609
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,632.314
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,482.104
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 1,171.658
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,56794
DİĞER% 0,46654
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,33466
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,27381
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,23323
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,2291
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,17241
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,11152
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,1138
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,09123
MİLLETCUMA ALTAY% 0,0693
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,0464
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 86,44
Katılım Oranı : % 64,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 39,916.570
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 34,645.703
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 21,633.561
CHPADNAN BENGÜ% 1,84302
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,699
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,3863
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,3355
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,2744
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,233
DİĞER% 0,232
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 40,9962.387
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 34,0351.789
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 15,6823.860
CHPMURAT KIZILKAYA% 2,473.757
HÜDA PARYAKUP ESMER% 1,832.791
SAADETOSMAN YILDIRIM% 1,081.648
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,891.359
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,58876
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,48728
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,44678
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,35529
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,29436
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,21324
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,19292
DPREYHAN AKÇURA% 0,18280
BTPAYGÜL GÖREN% 0,13200
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,08119
HKPSERCAN ŞENER% 0,0689
DİĞER% 0,0455
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 84,10
Katılım Oranı : % 90,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 59,0919.422
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 28,389.330
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 10,743.530
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,54176
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,38125
CHPMEHMET İNGİN% 0,36119
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,1962
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,1239
DPMAHMUT SANCAR% 0,132
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,0931
DİĞER% 0,015
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 83,06
Katılım Oranı : % 83,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 32,55.395
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 31,635.250
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 19,813.288
CHPMEHMET CELAL AVCI% 8,531.416
HÜDA PARİMAM BAZİK% 5,3880
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,85142
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,4371
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,3660
BTPNURULLAH KIRAN% 0,2338
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,1830
BÜYÜK BİRLİKMAHMUT KILIK% 0,1728
DİĞER% 0,011
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,0347.916
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 32,2437.646
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,4420.363
CHPSELAMİ ŞAHİN% 2,112.467
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,942.270
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,571.837
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,73853
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,7823
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,5589
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,49575
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,3350
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,28326
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,16181
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,14165
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,13146
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0779
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0674
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0670
HKPHACI UYAR% 0,0556
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 97,32
Katılım Oranı : % 74,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 40,5644.466
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 39,6443.460
DEM PARTİALİ DUSAK% 16,2317.788
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 1,351.483
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,62678
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,48527
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,33358
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,31334
BTPAHMET İŞKURAN% 0,17189
DİĞER% 0,16176
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,15167
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 57,2124.000
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 26,8911.283
CHPBURHAN KILIÇ% 4,361.828
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,41.426
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 2,41.005
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 2,33978
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 1,14479
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,76318
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,51212
BTPAHMET AKBAŞ% 0,35145
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,2292
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,1773
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,1147
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,144
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,0523
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 82,38
Katılım Oranı : % 74,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 53,4236.226
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 23,9416.239
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 19,1312.974
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,99672
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,79535
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,47318
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,44302
SAADETYASİN KURT% 0,37249
BTPARİF YAĞMUR% 0,24164
DİĞER% 0,21140

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    02:47 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.

  • CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz
    02:46 CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş: Seçimi Kazanıyoruz

    CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 02:53:25. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement