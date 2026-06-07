"Karımla aranda ne var?" diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale\'de yakalandı

Sarıyer'de eşinin iş yerinde çalışan kişiyi konuşmak için çağıran bir şahıs, çıkan tartışmada silahın kabzasıyla darbedip ayağından vurduğu kişiyi yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Çanakkale'de yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EŞİNİN ÇALIŞANINI BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Olay, 30 Mayıs'ta Sarıyer'in Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan K. (37), eşi Kübra Ceren K.'ye ait börek ve baklava işletmesinde çalışan İskender T.'yi (36) telefonla arayarak buluşmak istedi.

İkili mahallede bir araya geldikten sonra Hakan K., İskender T.'ye "Karımla aranda ne var?" diye sordu. İskender T. ise Kübra Ceren K.'nin patronu olduğunu ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını söyledi.

ÖNCE KABZAYLA VURDU, SONRA ATEŞ ETTİ

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Hakan K., elindeki silahın kabzasıyla İskender T.'nin başına vurdu. Ardından tabancayla ateş ederek ayağından yaraladı.

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden otomobille kaçarken, yaralanan İskender T. kendi aracıyla bölgeden ayrıldı.

YARALI KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GİTTİ

İskender T., arkadaşı Kadir T.'yi arayarak yardım istedi. Yaralı şahıs daha sonra Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken boş kovan ve kan izlerine ulaştı.

POLİS İZİNİ ÇANAKKALE'YE KADAR SÜRDÜ

Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Yapılan araştırmalarda Hakan K.'nin Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine gittiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından takibe alınan şüpheli, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Hakan K.'nin üzerinde yapılan aramada 3 adet mermi ele geçirildi. Şüphelinin, olayda kullandığı silahı kaçış sırasında attığını söylediği öğrenildi.

Polis incelemesinde Hakan K.'nin "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet", "Uyuşturucu madde kullanmak", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 11 kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİ DE KENDİNİ DE YAKTIN"

Yaralanan İskender T. ifadesinde, Hakan K.'nin önce silah doğrulttuğunu, ardından eşiyle ilişkisi olup olmadığını sorduğunu anlattı.

İskender T., patronuyla arasında herhangi bir ilişki olmadığını söylemesine rağmen saldırıya uğradığını belirterek, şüphelinin kendisini vurduktan sonra "Beni de kendini de yaktın, mutlu musun?" diyerek olay yerinden kaçtığını ifade etti.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde tarafların sokakta konuştukları, ardından tartışmanın büyüdüğü ve saldırının gerçekleştiği anlar yer aldı. Kameralar ayrıca yaralanan kişinin aracına yöneldiğini ve şüphelinin otomobille olay yerinden uzaklaştığını da kaydetti.