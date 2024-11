Seçim Günü Öncesi Mitingler Yapıldı

Güncel

Haber: Hande Öztürk

(ANKARA) - ABD'de seçimlere bir gün kala, Demokratların adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump son kez miting konuşmalarını yaptı. Harris, kapanış konuşmasını pazar günü tarihi bir siyahi kilisesinde ve savaş bölgesi Michigan'da Arap Amerikalılara hitap ederek gerçekleştirdi. Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise mitinglerinde, ABD ekonomisiyle ilgili istihdam raporuna dikkat çekerek "1929 Büyük Buhranı'nın tekrarlanma olasılığı"ndan bahsetti.

ABD'de başkanlık seçimleri yarın yapılacak. ABD medyasına yansıyan anket sonuçlarına göre seçmenler, genel olarak her iki adaya da olumsuz bakarken; bu durum, seçmenleri oy kullanmaktan da alıkoymuyor. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'na göre 5 Kasım Salı günü yapılacak seçim öncesindeki erken oylamada, 78 milyondan fazla Amerikalı oy kullandı. Bu rakamın, 2020'de kullanılan toplam 160 milyon oyun yarısına yaklaştığı bildirildi. Kamuoyu yoklamaları ikilinin başa baş bir yarış içinde olduğunu gösterirken, Harris kadın seçmenler arasındaki güçlü desteğiyle öne çıkıyor. Trump ise Hispanik seçmenler ve özellikle de erkekler nezdinde bir taban oluşturuyor.

ABD'de seçimleri özellikle yedi eyaletten çıkan sonuçlar belirleyecek

Öte yandan, Kongre'nin kontrolü de salı günü seçim sonuçlarının belli olmasından sonra el değiştirecek. Buna göre, Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu ele geçireceği, Demokratların da Temsilciler Meclisi'nde bir çoğunluk elde etme şansının olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Analistler, geçmişte partileri hem Senato'da hem de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu alamayan başkanların, önemli yasaları geçirmekte zorlandığını kaydetti.

ABD seçim sistemine göre, başkan eyaletlerden toplanan seçim kurulu oylarıyla seçilecek. ABD vatandaşları da seçim kuruluna hangi partinin çoğunlukta olması gerektiğini belirleyecek. Buna göre, başkanlık seçiminin sonucunu belirleyecek olan toplam yedi eyalet bulunuyor. Bu eyaletler ise; Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.

Harris, Afro-Amerikalılar ile Arap Amerikalılara seslendi

İki aday da seçim yarışının son düzlüğünde özellikle bu eyaletlerde mitingler düzenledi. Harris'in üst düzey kampanya yetkilileri, Harris'in kapanış konuşmasının kararsız seçmenlerin dar bir kesimine ulaşmak üzere tasarlandığını açıkladı. Buna göre Kamala Harris, ABD başkanlık seçimi için yürüttüğü kampanyasının kapanış konuşmasını pazar günü tarihi bir siyahi kilisesinde ve savaş bölgesi Michigan'da Arap Amerikalılara hitap ederek yaptı. Harris, Detroit'teki Greater Emmanuel Institutional Church of God in Christ Kilisesi'nin çoğunluğunu Afro-Amerikalıların oluşturduğu cemaate, "Sadece iki gün içinde ulusumuzun kaderini gelecek nesiller için belirleme gücüne sahibiz. Harekete geçmeliyiz. Sadece dua etmek yeterli değil; sadece konuşmak da yeterli değil" diye seslendi.

Harris: "Gazze ve Lübnan'daki savaşı sona erdirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Daha sonra Michigan'ın East Lansing kentinde düzenlenen mitingde, eyaletteki 200 bin Arap Amerikalıya hitap eden Harris, konuşmasına İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki savaşlarının sivil kurbanlarına selam göndererek başladı. Harris, "Bu yıl zor geçti, Gazze'deki ölüm ve yıkımın boyutu ve Lübnan'daki sivil can kayıpları ve yerinden edilmeler göz önüne alındığında, bu yıkıcı. Başkan olarak Gazze'deki savaşı sona erdirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

Pek çok Arap ve Müslüman Amerikalı ile savaş karşıtı aktivist gruplar, Gazze ve Lübnan'da on binlerce sivilin ölümü ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesi nedeniyle ABD'nin İsrail'e verdiği desteği kınamıştı.

Trump'tan ABD medyasına "sert çıkış"

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ise geçen cuma günü Arap Amerikan toplumunun çoğunlukta olduğu ve merkezi sayılan Michigan'ın Dearborn kentini ziyaret etti. Arap Amerikalılara seslenen Trump, konuşmasında nasıl olacağını söylemeden Orta Doğu'daki çatışmayı sona erdirme sözü verdi.

Trump, dün Pennsylvania'daki bir mitingde, Harris lehine hareket gösteren kamuoyu yoklamalarını kınadı ve Demokratları "şeytani bir parti" olarak nitelendirdi. Bunun yanı sıra, temmuz ayında Pennsylvania eyaletinin Butler kentinde suikast girişiminden bir silahlı saldırganın kurşunuyla kulağını sıyırarak kurtulan Trump, seçmenlerine konuşurken etrafını saran kurşun geçirmez camdaki boşluklardan şikayet etti. Uzun süredir medyayı eleştiren Trump, "Beni yakalamak için birilerinin yalan haberlere ateş etmesi gerekecek ve ben bunu pek umursamıyorum" dedi.

Kampanya sözcüsü Steven Cheung, bir açıklama yaparak Trump'ın yorumunun medyaya yönelik olmadığını, daha ziyade "Demokratların tehlikeli söylemlerinin teşvik ettiği kendisine yönelik tehditlerle ilgili olduğunu" söyledi.

Trump, istihdam raporunun ABD'nin "düşüşte olan bir ulus" olduğunu gösterdiğini söyledi

Trump daha sonra Kuzey Carolina'nın Kinston kentinde ve Georgia eyaletinin Macon kentinde yaptığı konuşmalarda geçen hafta açıklanan ve ABD ekonomisinin geçen ay sadece 12 bin kişiye istihdam sağladığını gösteren "istihdam raporunu" ele aldı. Trump, raporun ABD'nin "düşüşte olan bir ulus" olduğunu gösterdiğini söylerken, "insanların binalardan atladığı" 1929 Büyük Buhranı'nın potansiyel olarak tekrarlanacağı ihtimaline dair bir uyarıda bulundu.

Trump, konuşması sırasında birçok eyaletteki yetkililerin nihai sonucun belirlenmesinin günler sürebileceği yönündeki uyarılarına rağmen, seçim sonuçlarının "seçim gecesi" açıklanması gerektiğini söyledi.

Demokratlar, Trump'ın bu kez erken zafer ilan etmeye çalışması durumunda planlarının hazır olduğunu dile getiriyor.