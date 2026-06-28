Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı - Son Dakika
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Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı

Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı
28.06.2026 09:30
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Türkiye, yeni haftayla birlikte etkisini artıracak aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İstanbul'da sıcaklığın salı günü 35 dereceye ulaşması beklenirken, Akdeniz Bölgesi'nde güneş altında ve asfalt zeminlerde hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aşacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları kademeli olarak artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Kuzeydoğu ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, diğer bölgelerde değerlerin 2 ila 5 derece daha yüksek olması bekleniyor.

Yeni haftayla birlikte sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte birçok kentte termometreler yılın en yüksek değerlerine yaklaşacak.

Sıcaklıklar tavan yapacak! <a class='keyword-sd' href='/gunes/' title='Güneş'>Güneş</a> altında 50 derece alarmı

İSTANBUL'DA SICAKLIK 35 DERECEYE ÇIKACAK

İstanbul'da bugün kuzeyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığı 30 derece, pazartesi günü ise 31 derece olacak. Megakentte sıcaklığın salı günü 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi genelinde güneşli hava etkisini sürdürürken, Edirne'de 37, Balıkesir'de 35, Sakarya'da ise 32 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı

AKDENİZ'DE GÜNEŞ ALTINDA 50 DERECE UYARISI

En çarpıcı tablo ise Akdeniz Bölgesi'nde yaşanacak. Bölgede gölgede hissedilen sıcaklığın 36 ila 39 derece arasında olması beklenirken, güneş altında ve asfalt zeminlerde hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aşacağı bildirildi.

Ege Bölgesi'nde de sıcak hava etkisini gösteriyor. Manisa ve Muğla'da sıcaklık 37, Denizli ve Aydın'da ise 38 dereceye ulaşacak. Bodrum'da ise yüzde 70'e ulaşan nem nedeniyle 35 derecelik hava çok daha bunaltıcı hissedilecek.

Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı

İÇ VE DOĞU BÖLGELERİNDE SICAKLIK HIZLA YÜKSELECEK

İç Anadolu Bölgesi'nde halen 30-32 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklığının çarşamba günü 36-37 dereceye çıkması bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde ise salı gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece artacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'da Erzurum'da 26, Malatya'da 32 derece ölçülürken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklığın çarşamba günü 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı

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Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı


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Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı


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Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı


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Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı


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Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı

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Son Dakika Güncel Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı - Son Dakika

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