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SİNOP SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:01
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 123
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 31.310
Geçerli Oy : 30.198
Katılım Oranı : % 78,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 49,6915.005
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,3311.877
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,891.475
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 2,01608
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 1,04315
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,67202
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,61184
DİĞER% 0,35107
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,34102
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,261
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,1751
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1544
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,1235
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,131
DPORHAN SARI% 0,0721
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0619
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,0618
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0617
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,0413
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,0413
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 53,343.832
MHPMURAT AKIN% 22,261.599
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 19,991.436
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 2,16155
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,4101
SAADETMURAT YILDIZ% 0,7554
BTPNEVZAT ALTUN% 0,17
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 53,23
Katılım Oranı : % 80,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 38,883.058
MHPMURAT MUSLU% 27,612.172
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 25,261.987
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 4,09322
İYİ PARTİADEM IŞIK% 2,78219
SAADETRAMAZAN BAŞ% 1,0179
BTPAHMET AVCI% 0,1814
HKPBAYRAM ÇAKIR% 0,18
DSPDAVUT ÇALHAN% 0,097
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 56,11468
CHPREMZİ AY% 37,17310
MHPERDAL KOŞAR% 5,2844
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,726
SAADETBEKİR AYDIN% 0,65
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,121
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 37,111.568
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,921.264
MHPZAFER ELKOVAN% 23,12977
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 4,43187
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,58109
CHPMUSTAFA EKER% 2,41102
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,4318
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 40,15854
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 35,68759
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 11,28240
MHPMUSTAFA KALYONCU% 6,11130
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,7279
BTPNAFİYE BEKTAŞ% 1,2226
SAADETHAKAN ÇAKIR% 1,1324
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÖZAN% 0,4710
HÜDA PARNEJDET GÜLŞEN% 0,245
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 53,026.382
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 33,824.071
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,59673
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,12616
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,2145
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,6578
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,1822
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1720
HKPTOLGA ÜNAL% 0,1619
HÜDA PARESRA DALGA% 0,0911
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 52,43485
AK PARTİHASAN PEKER% 40,33373
DİĞER% 2,9227
İYİ PARTİORHAN YILDIRIM% 1,6215
YENİDEN REFAHMAHMUT GÜLEN% 1,312
SAADETŞABAN ŞAHİN% 0,545
DPİBRAHİM KANBER% 0,323
BAĞIMSIZMURAT ORHAN% 0,323
DSPTALİH ERK% 0,222
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,241.987
MHPSATI GÜREL% 30,691.190
CHPÜMÜT DEMİR% 14,39558
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,04118
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,4618
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,187

Kaynak: AA

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