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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 03:17  Güncelleme: 03:18
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MERKEZ

Toplam Sandık : 123
Toplam Seçmen : 39.698
Açılan Sandık : 123
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 31.408
Geçerli Oy : 30.209
Katılım Oranı : % 79,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMETİN GÜRBÜZ% 49,2414.874
AK PARTİYAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU% 39,3211.877
İYİ PARTİSERPİL ÜNLÜTÜRK% 4,91.479
YENİDEN REFAHMETE ÇAĞDAŞ% 2,03613
ZAFER PARTİSİSİNAN KORKUT% 1,05318
BAĞIMSIZFATİH ŞANLAN% 0,68206
SAADETBARBAROS BALTACI% 0,62188
HÜDA PARNAİL YALÇIN% 0,54162
BTPŞENOL ŞENSOY% 0,35105
DİĞER% 0,3195
TKPEMİNE ARZU KAYHAN% 0,260
BAĞIMSIZOYA ASAK% 0,1752
DEM PARTİSEDEF KARAKURT% 0,1545
VATAN PARTİSİSEBAHATTİN CANİK% 0,1135
DPORHAN SARI% 0,0721
DEVA PARTİSİMETİN KANDEMİR% 0,0619
TKHERİMCAN YILMAZ% 0,0618
DSPYAŞAR TÜRKEŞ% 0,0617
HAK-PARMUSTAFA KORUCU% 0,0413
MİLLETMEHMET KARAGÖZ% 0,0412
AYANCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHAYRETTİN KAYA% 53,093.833
MHPMURAT AKIN% 22,151.599
AK PARTİASLAN ÖZDEMİR% 19,891.436
YENİDEN REFAHERGÜN KAYA% 2,31167
İYİ PARTİBÜLENT AKYOL% 1,47106
SAADETMURAT YILDIZ% 0,9468
BTPNEVZAT ALTUN% 0,1511
BOYABAT

Açılan Sandık Oranı : % 72,58
Katılım Oranı : % 79,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHASAN KARA% 38,514.212
MHPMURAT MUSLU% 28,143.077
AK PARTİFERHAT YILDIZ% 24,722.703
CHPAYŞE MELEK GÜNAL% 4,24464
İYİ PARTİADEM IŞIK% 2,71296
SAADETRAMAZAN BAŞ% 1,22134
BTPAHMET AVCI% 0,2224
HKPBAYRAM ÇAKIR% 0,1314
DSPDAVUT ÇALHAN% 0,1112
DİKMEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADNAN ACAR% 56,11468
CHPREMZİ AY% 37,17310
MHPERDAL KOŞAR% 5,2844
YENİDEN REFAHYAŞAR ŞİMŞEK% 0,726
SAADETBEKİR AYDIN% 0,65
BTPZEYD ÇÖLMEKCİ% 0,121
DURAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 84,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNECMETTİN ERMİŞ% 37,11.568
BÜYÜK BİRLİKFEHMİ DALKILIÇ% 29,91.264
MHPZAFER ELKOVAN% 23,11977
YENİDEN REFAHADEM GÜNDÜZ% 4,47189
SAADETTAHİR ŞAHİN% 2,58109
CHPMUSTAFA EKER% 2,41102
BTPHÜSEYİN GÜL% 0,4318
ERFELEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET UZUN% 37,93907
CHPHÜSNÜ YANGÖZ% 33,29796
BAĞIMSIZRIDVAN AYDIN% 13,05312
MHPMUSTAFA KALYONCU% 7,11170
DEVA PARTİSİCEVDET YEŞİL% 3,9795
BTPNAFİYE BEKTAŞ% 2,3957
SAADETHAKAN ÇAKIR% 1,2129
YENİDEN REFAHİBRAHİM ÖZAN% 0,819
HÜDA PARNEJDET GÜLŞEN% 0,256
GERZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN BELOVACIKLI% 536.394
AK PARTİHÜSEYİN YÜKSEK% 33,754.071
MHPMUSTAFA ÖZ% 5,58673
YENİDEN REFAHÖMER TUGAY YILMAZ% 5,21629
İYİ PARTİYAVUZ YİĞİT% 1,2145
SAADETHÜSEYİN ŞEKER% 0,6781
BTPNECLA KESKİN KUL% 0,1822
DSPMUSTAFA ENGİN KARAKURT% 0,1619
HKPTOLGA ÜNAL% 0,1619
HÜDA PARESRA DALGA% 0,0911
SARAYDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFERDİ CANOĞLU% 54,01485
AK PARTİHASAN PEKER% 41,54373
İYİ PARTİORHAN YILDIRIM% 1,6715
YENİDEN REFAHMAHMUT GÜLEN% 1,3412
SAADETŞABAN ŞAHİN% 0,565
DPİBRAHİM KANBER% 0,333
BAĞIMSIZMURAT ORHAN% 0,333
DSPTALİH ERK% 0,222
TÜRKELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVEYSEL ŞAHİN% 51,241.987
MHPSATI GÜREL% 30,691.190
CHPÜMÜT DEMİR% 14,39558
YENİDEN REFAHHAŞİM ATALAY% 3,04118
SAADETMETİN ÖZGEN% 0,4618
BTPTEKİN KÜPELİ% 0,187

Kaynak: AA

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