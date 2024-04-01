MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|123
|Toplam Seçmen
|:
|39.698
|Açılan Sandık
|:
|123
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|31.391
|Geçerli Oy
|:
|30.134
|Katılım Oranı
|:
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 49,36
|14.875
|AK PARTİ
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|% 39,42
|11.877
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|% 4,89
|1.474
|YENİDEN REFAH
|METE ÇAĞDAŞ
|% 2,07
|624
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN KORKUT
|% 1,07
|322
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞANLAN
|% 0,69
|207
|SAADET
|BARBAROS BALTACI
|% 0,63
|191
|HÜDA PAR
|NAİL YALÇIN
|% 0,54
|162
|BTP
|ŞENOL ŞENSOY
|% 0,35
|106
|TKP
|EMİNE ARZU KAYHAN
|% 0,2
|60
|BAĞIMSIZ
|OYA ASAK
|% 0,18
|54
|DEM PARTİ
|SEDEF KARAKURT
|% 0,15
|45
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,12
|36
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,07
|21
|TKH
|ERİMCAN YILMAZ
|% 0,06
|19
|DEVA PARTİSİ
|METİN KANDEMİR
|% 0,06
|19
|DSP
|YAŞAR TÜRKEŞ
|% 0,06
|17
|HAK-PAR
|MUSTAFA KORUCU
|% 0,04
|13
|MİLLET
|MEHMET KARAGÖZ
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYRETTİN KAYA
|% 52,95
|3.834
|MHP
|MURAT AKIN
|% 22,06
|1.597
|AK PARTİ
|ASLAN ÖZDEMİR
|% 19,83
|1.436
|YENİDEN REFAH
|ERGÜN KAYA
|% 2,36
|171
|İYİ PARTİ
|BÜLENT AKYOL
|% 1,46
|106
|SAADET
|MURAT YILDIZ
|% 1,09
|79
|BTP
|NEVZAT ALTUN
|% 0,25
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,81
|Katılım Oranı
|:
|% 78,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN KARA
|% 38,43
|4.382
|MHP
|MURAT MUSLU
|% 27,86
|3.177
|AK PARTİ
|FERHAT YILDIZ
|% 24,91
|2.841
|CHP
|AYŞE MELEK GÜNAL
|% 4,31
|492
|İYİ PARTİ
|ADEM IŞIK
|% 2,74
|313
|SAADET
|RAMAZAN BAŞ
|% 1,25
|142
|BTP
|AHMET AVCI
|% 0,24
|27
|HKP
|BAYRAM ÇAKIR
|% 0,14
|16
|DSP
|DAVUT ÇALHAN
|% 0,12
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 56,11
|468
|CHP
|REMZİ AY
|% 37,17
|310
|MHP
|ERDAL KOŞAR
|% 5,28
|44
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR ŞİMŞEK
|% 0,72
|6
|SAADET
|BEKİR AYDIN
|% 0,6
|5
|BTP
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,44
|Katılım Oranı
|:
|% 84,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECMETTİN ERMİŞ
|% 37,1
|1.568
|BÜYÜK BİRLİK
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 29,9
|1.264
|MHP
|ZAFER ELKOVAN
|% 23,11
|977
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNDÜZ
|% 4,47
|189
|SAADET
|TAHİR ŞAHİN
|% 2,58
|109
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 2,41
|102
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,43
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET UZUN
|% 37,93
|907
|CHP
|HÜSNÜ YANGÖZ
|% 33,29
|796
|BAĞIMSIZ
|RIDVAN AYDIN
|% 13,05
|312
|MHP
|MUSTAFA KALYONCU
|% 7,11
|170
|DEVA PARTİSİ
|CEVDET YEŞİL
|% 3,97
|95
|BTP
|NAFİYE BEKTAŞ
|% 2,39
|57
|SAADET
|HAKAN ÇAKIR
|% 1,21
|29
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ÖZAN
|% 0,8
|19
|HÜDA PAR
|NEJDET GÜLŞEN
|% 0,25
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 53
|6.394
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YÜKSEK
|% 33,75
|4.071
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 5,58
|673
|YENİDEN REFAH
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|% 5,21
|629
|İYİ PARTİ
|YAVUZ YİĞİT
|% 1,2
|145
|SAADET
|HÜSEYİN ŞEKER
|% 0,67
|81
|BTP
|NECLA KESKİN KUL
|% 0,18
|22
|DSP
|MUSTAFA ENGİN KARAKURT
|% 0,16
|19
|HKP
|TOLGA ÜNAL
|% 0,16
|19
|HÜDA PAR
|ESRA DALGA
|% 0,09
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FERDİ CANOĞLU
|% 54,01
|485
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|% 41,54
|373
|İYİ PARTİ
|ORHAN YILDIRIM
|% 1,67
|15
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT GÜLEN
|% 1,34
|12
|SAADET
|ŞABAN ŞAHİN
|% 0,56
|5
|DP
|İBRAHİM KANBER
|% 0,33
|3
|BAĞIMSIZ
|MURAT ORHAN
|% 0,33
|3
|DSP
|TALİH ERK
|% 0,22
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL ŞAHİN
|% 51,24
|1.987
|MHP
|SATI GÜREL
|% 30,69
|1.190
|CHP
|ÜMÜT DEMİR
|% 14,39
|558
|YENİDEN REFAH
|HAŞİM ATALAY
|% 3,04
|118
|SAADET
|METİN ÖZGEN
|% 0,46
|18
|BTP
|TEKİN KÜPELİ
|% 0,18
|7
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