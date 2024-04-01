MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|123
|Toplam Seçmen
|:
|39.698
|Açılan Sandık
|:
|123
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|31.391
|Geçerli Oy
|:
|30.134
|Katılım Oranı
|:
|% 79,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|METİN GÜRBÜZ
|% 49,36
|14.875
|AK PARTİ
|YAKUP ÜÇÜNCÜOĞLU
|% 39,42
|11.877
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|% 4,89
|1.474
|YENİDEN REFAH
|METE ÇAĞDAŞ
|% 2,07
|624
|ZAFER PARTİSİ
|SİNAN KORKUT
|% 1,07
|322
|BAĞIMSIZ
|FATİH ŞANLAN
|% 0,69
|207
|SAADET
|BARBAROS BALTACI
|% 0,63
|191
|HÜDA PAR
|NAİL YALÇIN
|% 0,54
|162
|BTP
|ŞENOL ŞENSOY
|% 0,35
|106
|TKP
|EMİNE ARZU KAYHAN
|% 0,2
|60
|BAĞIMSIZ
|OYA ASAK
|% 0,18
|54
|DEM PARTİ
|SEDEF KARAKURT
|% 0,15
|45
|VATAN PARTİSİ
|SEBAHATTİN CANİK
|% 0,12
|36
|DP
|ORHAN SARI
|% 0,07
|21
|TKH
|ERİMCAN YILMAZ
|% 0,06
|19
|DEVA PARTİSİ
|METİN KANDEMİR
|% 0,06
|19
|DSP
|YAŞAR TÜRKEŞ
|% 0,06
|17
|HAK-PAR
|MUSTAFA KORUCU
|% 0,04
|13
|MİLLET
|MEHMET KARAGÖZ
|% 0,04
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HAYRETTİN KAYA
|% 53,28
|3.885
|MHP
|MURAT AKIN
|% 21,21
|1.547
|AK PARTİ
|ASLAN ÖZDEMİR
|% 19,42
|1.416
|YENİDEN REFAH
|ERGÜN KAYA
|% 2,67
|195
|İYİ PARTİ
|BÜLENT AKYOL
|% 1,74
|127
|SAADET
|MURAT YILDIZ
|% 1,39
|101
|BTP
|NEVZAT ALTUN
|% 0,29
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,48
|Katılım Oranı
|:
|% 79,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HASAN KARA
|% 38,57
|5.044
|MHP
|MURAT MUSLU
|% 26,91
|3.519
|AK PARTİ
|FERHAT YILDIZ
|% 25,32
|3.312
|CHP
|AYŞE MELEK GÜNAL
|% 4,41
|577
|İYİ PARTİ
|ADEM IŞIK
|% 2,85
|373
|SAADET
|RAMAZAN BAŞ
|% 1,4
|183
|BTP
|AHMET AVCI
|% 0,27
|35
|HKP
|BAYRAM ÇAKIR
|% 0,14
|19
|DSP
|DAVUT ÇALHAN
|% 0,13
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADNAN ACAR
|% 56,11
|468
|CHP
|REMZİ AY
|% 37,17
|310
|MHP
|ERDAL KOŞAR
|% 5,28
|44
|YENİDEN REFAH
|YAŞAR ŞİMŞEK
|% 0,72
|6
|SAADET
|BEKİR AYDIN
|% 0,6
|5
|BTP
|ZEYD ÇÖLMEKCİ
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|NECMETTİN ERMİŞ
|% 37,12
|1.655
|BÜYÜK BİRLİK
|FEHMİ DALKILIÇ
|% 29,52
|1.316
|MHP
|ZAFER ELKOVAN
|% 23,24
|1.036
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNDÜZ
|% 4,46
|199
|SAADET
|TAHİR ŞAHİN
|% 2,69
|120
|CHP
|MUSTAFA EKER
|% 2,54
|113
|BTP
|HÜSEYİN GÜL
|% 0,43
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET UZUN
|% 37,93
|907
|CHP
|HÜSNÜ YANGÖZ
|% 33,29
|796
|BAĞIMSIZ
|RIDVAN AYDIN
|% 13,05
|312
|MHP
|MUSTAFA KALYONCU
|% 7,11
|170
|DEVA PARTİSİ
|CEVDET YEŞİL
|% 3,97
|95
|BTP
|NAFİYE BEKTAŞ
|% 2,39
|57
|SAADET
|HAKAN ÇAKIR
|% 1,21
|29
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM ÖZAN
|% 0,8
|19
|HÜDA PAR
|NEJDET GÜLŞEN
|% 0,25
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN BELOVACIKLI
|% 53
|6.394
|AK PARTİ
|HÜSEYİN YÜKSEK
|% 33,75
|4.071
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 5,58
|673
|YENİDEN REFAH
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|% 5,21
|629
|İYİ PARTİ
|YAVUZ YİĞİT
|% 1,2
|145
|SAADET
|HÜSEYİN ŞEKER
|% 0,67
|81
|BTP
|NECLA KESKİN KUL
|% 0,18
|22
|DSP
|MUSTAFA ENGİN KARAKURT
|% 0,16
|19
|HKP
|TOLGA ÜNAL
|% 0,16
|19
|HÜDA PAR
|ESRA DALGA
|% 0,09
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FERDİ CANOĞLU
|% 54,01
|485
|AK PARTİ
|HASAN PEKER
|% 41,54
|373
|İYİ PARTİ
|ORHAN YILDIRIM
|% 1,67
|15
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT GÜLEN
|% 1,34
|12
|SAADET
|ŞABAN ŞAHİN
|% 0,56
|5
|DP
|İBRAHİM KANBER
|% 0,33
|3
|BAĞIMSIZ
|MURAT ORHAN
|% 0,33
|3
|DSP
|TALİH ERK
|% 0,22
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VEYSEL ŞAHİN
|% 51,24
|1.987
|MHP
|SATI GÜREL
|% 30,69
|1.190
|CHP
|ÜMÜT DEMİR
|% 14,39
|558
|YENİDEN REFAH
|HAŞİM ATALAY
|% 3,04
|118
|SAADET
|METİN ÖZGEN
|% 0,46
|18
|BTP
|TEKİN KÜPELİ
|% 0,18
|7
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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