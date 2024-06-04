Şırnak'ta kaybolan kız çocuğunun cesedi Suriye'de bulundu - Son Dakika
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Şırnak'ta kaybolan kız çocuğunun cesedi Suriye'de bulundu

Şırnak\'ta kaybolan kız çocuğunun cesedi Suriye\'de bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunun cesedi Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu. AFAD Şırnak İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kız çocuğunun nehirde kaybolduğu ve arama çalışmalarının sonucunda cesedin Suriye'de bulunduğu belirtildi.

04.06.2024 10:09
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğunun cesedi Suriye'nin Derik bölgesinde bulundu.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde Atatürk Parkı Sahil Surları mevkiinde S.S.B. adlı kız çocuğunun 29 Mayıs'ta 05.10 sıralarında Dicle Nehri'ne düştüğü ve kendisine ulaşılamadığı bilgisinin alındığı anımsatıldı.

Emniyet, AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, arama çalışmalarına destek vermek üzere Şırnak AFAD koordinasyonunda Tatvan Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Bitlis AFAD dalgıç ekibi, Diyarbakır AFAD su üstü ekipleri ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri ile müşterek arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Suriye- Irak sınırlarına kadar kıyı taramaları yapıldı. Dün 22.30 sıralarında Suriye'nin Derik bölgesinden gelen bir cesede ait fotoğraf Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmiştir. Emniyet tarafından ailesine teşhis edilen fotoğraftaki kişinin kayıp çocuklarına ait olduğu beyan edilmesi üzerine arama çalışmaları sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

İsmail Ebul-İz El-Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, vatandaşlar, 14-15 yaşlarındaki bir kız çocuğunun Dicle Nehri'ne düşüp suda kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bölgeye sevk edilen ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta kaybolan kız çocuğunun cesedi Suriye'de bulundu - Son Dakika

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