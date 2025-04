Sırrı Süreyya Önder Hastaneye Kaldırıldı

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından, birçok siyasi isim durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için hastaneye geldi. Ziyareti sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun soluklu bir tedavi süreci, çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız. Ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Gerek doktoru kanalıyla gerek sağlık bakanımız kanalıyla, doğrudan kurduğu temaslarla bu süreci yakından takip ediyor" dedi.

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gece Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için birçok siyasi isim hastaneye geldi. Siyasilerin ziyaretleri bugün de devam etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sabah saatlerinde hastaneye geldi. Yılmaz'ın ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da farklı zamanlarda hastaneye gelerek Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

'SAĞLIK MÜCADELESİNDEN DE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ'

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, "Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumu ile ilgili daha olumlu bazı haberler alıyoruz. Tabii ki bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Uzun soluklu bir tedavi süreci, çok ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız. Ama en etkili şekilde ehil kadroların müdahale ettiği bir sağlık süreci olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Gerek doktoru kanalıyla gerek sağlık bakanımız kanalıyla, doğrudan kurduğu temaslarla bu süreci yakından takip ediyor. Bizler de bugün buradayız. Sırrı Bey bir siyasetçi. Farklı fikirleri, düşünceleri olan bir insan. Ama her şeyden önce bir insan. ve insan odaklı bir bakış açısıyla siyasete yaklaşan. Çok farklı kesimlerle, farklı düşünen insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip. ve bununla da siyasi hayatımıza önemli katkılar yapmış bir şahsiyet. Bir taraftan da moralini hep biliyoruz. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle, sıcak yaklaşımlarla gündem olmuş bir kişilik. Hayatını, direncini biliyoruz. Dolayısıyla bu sağlık mücadelesinden de başarılı bir şekilde çıkacağına yürekten inanıyoruz. Dua ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Kızıyla Ceren Hanım'la da kısaca görüşme imkanımız oldu. Onun da söylediği güzel bir şey var. 'Ben doktor değilim' diyor ama sağlık şartları gereği kendisini sadece Ceren Hanım görebiliyor. 'Görünür bir şekilde daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim' diyor. Bu da bizim için güzel bir haber. Sadece uzmanların, doktorların teknik raporları değil. Dışarıdan sade bir gözlemle de daha olumlu bir tablo olduğunu ifade edebiliriz. Ama az önce söylediğim gibi çok ağır bir sağlık tablosu var. Daha uzun süre herhalde bu mücadele devam edecek. Gün gün sağlık ekiplerinden bu süreci takip edeceğiz. Sağlık her şeyin başı. Kendisine, Sırrı Bey'e sağlık diliyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyoruz. Başta kızı Ceren Hanım ailesi olmak üzere bütün sevenlerine de geçmiş olsun diyoruz. Dualarımız Sırrı Bey'le en kısa sürede sağlığına kavuşması için biz de duacıyız. Bütün az önce bahsettiğim gibi imkanlarımızla, ekiplerimizle, sağlık sistemimiz, doktorlarımız ellerinden gelen her türlü gayreti sarf ediyorlar. Ben bu vesileyle hemen kısa bir süre sonra müdahalede bulunan, sonra uzun bir ameliyatla görevlerini yapan ve şu anda da anlık bazda olayı takip edip gerekli sağlık desteğini sunan tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar çok geçmiş olsun diyorum" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLAN BİR KİŞİLİK OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Yılmaz, "Son süreçlerde de tüm Türkiye olarak takip ediyoruz, görüyoruz. Yaklaşımıyla, üslubuyla, terörsüz Türkiye sürecine çok büyük katkıları olan bir kişilik olduğunu hep birlikte biliyoruz. Bugüne kadar çok büyük katkıları, destekleri oldu. Bunu da buradan şükranla ifade etmek istiyoruz. Ancak bu süreç tabii kişileri aşan bir süreç. Daha geniş anlamda bir siyasi iradeyle yürüyen bir süreç. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın terörsüz Türkiye hedefi aslında Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası. Türkiye Yüzyılı vizyonu, barışın, kardeşliğin, huzurun yüzyılı olacak diyoruz. Terörsüz Türkiye bu vizyonun çok önemli bir parçası. Yine Sayın Bahçeli tarafından yapılan çağrıyla birlikte tabii bu süreç hızlanmış durumda. Bu tür süreçler başladıktan sonra en kısa sürede etkili bir şekilde hayata geçirilmesi çok kıymetli. Terörsüz Türkiye süreci sağlıklı bir şekilde bütün ilgili kurumlarımızın titiz çalışmalarıyla yoluna devam edecektir. Orada herhangi bir aksama söz konusu değildir, olmaz. Tabii ki Sırrı Bey'in katkıları çok farklı, çok insani katkılar. Bunları da bir kenara koymadan tabii ki söylüyorum ama o süreçler devam edecektir elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın takviminde, programında ama ben Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ailesine iletmiş oldum. Kendisine de tabi bilgi arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımız az önce söyledim, süreci yakından takip ediyor. Sağlık Bakanımız süreci yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın özel doktorları yine süreci takip ediyorlar. Aile ile farklı şekillerde bütün bilgiler takip ediliyor. Elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonra doktorlarımızın artık kontrolünde olan bir süreç" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DE HUZURUN VE BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN BÜYÜK BİR ÇABASI OLDU'

Çıkışta açıklama yapan Ali Babacan, "Bugün Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun demek ve acil şifalar dileklerimizi iletmek üzere buradayız. Sırrı Süreyya Önder gerçekten siyasetin hem gülen yüzü hem de siyasetin barış yüzü. Kendisinin uzun yıllar boyunca, Türkiye'de huzurun ve barışın sağlanması için büyük bir çabası oldu, bir mücadelesi oldu. Özellikle son aylarda içinden geçmekte olduğumuz süreçte de çok önemli bir rolü oldu, sorumluluğu oldu. Ben burada huzurlarınızda kendisine bu candan çabası için, samimi çabası için şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.

'UMARIM Kİ KALBİ TÜRKİYE İÇİN, KALBİ BARIŞ İÇİN ESKİ ENERJİSİYLE ÇARPMAYA DEVAM EDER'

Babacan, "Dün ağır bir rahatsızlık geçirdi. Zor ve uzun bir operasyon süreci geçirdi. Doktorlar sağ olsunlar sürekli kamuoyuna bilgilendirdiler, aileyi bilgilendirdiler. Kızı yanına girip çıkabildi. Biraz önce hem değerli kızıyla hem yakın akrabalarıyla da görüşme imkanımız oldu. Sağlık durumuyla ilgili ilk elden bilgi edinme imkanımız oldu. Bu sabahtan itibaren bir miktar daha iyi haberler almaya başladık. Bu bizi umutlandırdı. Umarız ki Sırrı Bey bir an önce eski sağlığına kavuşur. Bir an önce kaldığı yerden çalışmalarına başlar. Bir an önce sevdikleriyle, çalışma arkadaşlarıyla yeniden buluşur. Umarım ki kalbi Türkiye için, kalbi barış için eski enerjisiyle çarpmaya devam eder. Biz kendisine dua ediyoruz. Ama görüyoruz ki şu anda tüm Türkiye Sırrı Süreyya Önder için dua ediyor. İnşallah bu dualar karşılığını bulur. İnşallah Türkiye için güzel şeyler yapmaya devam eder. Siyasetin gülen yüzü, siyasetin barış yüzü olmaya devam eder. Dediğim gibi arkadaşlarımızla beraber kalbimiz, dualarımız kendisiyle" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMUN BÜTÜN KESİMLERİNDEN KENDİSİNE KARŞI BÜYÜK BİR SEVGİNİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, "Türkiye birçok siyasetçi gördü. Ama çok nadir siyasetçi toplumun bütün kesimi tarafından az veya çok sempati duyma başarısını kazanmıştır. Sırrı Süreyya Bey de bunlardan bir tanesi. Bu oluşturduğu dostluk havası ben eminim ki sağlığına kavuştuktan sonra hem siyasette hem de Türkiye'nin geleceğine dair alınacak önemli kararlarda katkı sağlamaya devam edecektir. Sağlığında bütün kesimleri bir araya getirmeyi istiyordu. Önyargıları kapının önünde bırakmayı istiyordu. Hastalığı bunu başardı. Toplumun bütün kesimlerinden kendisine karşı büyük bir sevginin olduğunu görüyoruz. Siyasetin her kesiminden kendisine karşı bir sempatinin olduğunu görüyoruz. Sırrı Süreyya Bey'e Türkiye'nin ihtiyacı var. Onun bakış açısına Türkiye'nin ihtiyacı var. İnşallah yakın zamanda sağlığına kavuşur" dedi.