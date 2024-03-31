MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|751
|Toplam Seçmen
|:
|249.841
|Açılan Sandık
|:
|292
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,88
|Kullanılan Oy
|:
|67.405
|Geçerli Oy
|:
|64.517
|Katılım Oranı
|:
|% 69,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM UZUN
|% 44,06
|28.427
|AK PARTİ
|HİLMİ BİLGİN
|% 32,09
|20.701
|MHP
|REHA KARS
|% 9,76
|6.300
|CHP
|TACETTİN KEPENEK
|% 6,12
|3.949
|DİĞER
|% 3,7
|2.387
|YENİDEN REFAH
|FATİH KALKAN
|% 2,05
|1.322
|İYİ PARTİ
|MERVE YILDIZ YARAY
|% 0,68
|440
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT ÜREDİ
|% 0,56
|360
|SAADET
|ZEKİ KILIÇ
|% 0,37
|240
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR İNCE
|% 0,13
|83
|DEM PARTİ
|SEMİHA ŞAHİN
|% 0,11
|70
|MEMLEKET
|KEREM OKYAY
|% 0,1
|66
|MİLLİ YOL
|ZEKİ HARAL
|% 0,1
|65
|BTP
|NECATİ KILINÇ
|% 0,05
|29
|DP
|BAHADIR BAŞER
|% 0,03
|22
|HÜDA PAR
|YUNUS KAYA
|% 0,02
|16
|YTP
|İLHAMİ ÖZEN
|% 0,02
|10
|TKH
|MEHMET CERAN
|% 0,01
|9
|VATAN PARTİSİ
|METİN ÇEKEN
|% 0,01
|8
|HKP
|HÜSEYİN ÖZLEM
|% 0,01
|5
|HAK-PAR
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|% 0,01
|4
|MİLLET
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,09
|Katılım Oranı
|:
|% 98,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MURAT SEVİNÇ
|% 55,55
|50
|CHP
|CAFER KUZU
|% 35,56
|32
|AK PARTİ
|HASAN ŞEN
|% 7,78
|7
|BTP
|RUHİ SARI
|% 1,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DİVRİĞİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,70
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ÇETİN
|% 74,14
|43
|CHP
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|% 24,14
|14
|MİLLİ YOL
|HASAN HÜSEYİN ÇİTİL
|% 1,72
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GEMEREK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,93
|Katılım Oranı
|:
|% 83,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAİ ÇELİKTEN
|% 55,15
|1.178
|AK PARTİ
|REMZİ KILIÇDAĞI
|% 29,96
|640
|MHP
|EROL SAĞIRKAYA
|% 10,96
|234
|CHP
|MENDERES ÇAĞATAY
|% 2,29
|49
|SAADET
|İBRAHİM YOKUŞ
|% 0,89
|19
|İYİ PARTİ
|TURAN SAĞIRKAYA
|% 0,56
|12
|DSP
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,14
|3
|BTP
|NURİYE UYGUN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GÜRÜN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,5
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TURGAY ASLANTAŞ
|% 30,66
|233
|CHP
|İLYAS EŞİYOK
|% 25,66
|195
|MHP
|NAMİ ÇİFTÇİ
|% 23,42
|178
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN ALAGÖZ
|% 8,95
|68
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN OCAKCI
|% 5,4
|41
|DİĞER
|% 5,39
|41
|İYİ PARTİ
|ERCAN UZMAY
|% 0,39
|3
|BTP
|ZEYNEP HAYIR
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
İMRANLI
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 56,29
|1.002
|CHP
|SELAHATTİN PERÇİN
|% 25,11
|447
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN DEMİR
|% 17,64
|314
|YENİDEN REFAH
|AYHAN ÖZTÜRK
|% 0,56
|10
|SAADET
|İBRAHİM AKÇA
|% 0,34
|6
|BTP
|VOLKAN DAĞDEVİREN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,74
|Katılım Oranı
|:
|% 83,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 33,56
|342
|MHP
|SERKAN HALVER
|% 31,6
|322
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL YILDIRIM
|% 22,47
|229
|YENİDEN REFAH
|MURAT UYANIK
|% 3,83
|39
|BTP
|HURZEM TURGUT
|% 2,95
|30
|CHP
|MUHİTTİN DEMİR
|% 2,55
|26
|DİĞER
|% 2,45
|25
|SAADET
|MÜCAHİD IŞIK
|% 0,49
|5
|DEM PARTİ
|NALAN GÜNEŞ
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
SUŞEHRİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 43,59
|Katılım Oranı
|:
|% 79,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|% 33,94
|1.219
|AK PARTİ
|FAZLI YÜKSEL
|% 29,57
|1.062
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT SEL
|% 21,85
|785
|CHP
|SEMİH DOĞANCI
|% 9,27
|333
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞİMŞEK
|% 2,64
|95
|YENİDEN REFAH
|NURETTİN BAŞAR
|% 1,59
|57
|SAADET
|MURAT ERDEM
|% 0,61
|22
|DİĞER
|% 0,33
|12
|BTP
|SEMA ORAK
|% 0,11
|4
|DP
|EMRE AKAN
|% 0,06
|2
|HÜDA PAR
|ABDULLAH ÇELİK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,55
|Katılım Oranı
|:
|% 76,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KASIM GÜLTEKİN
|% 54,19
|783
|MHP
|NECMETTİN MERMER
|% 23,6
|341
|CHP
|ZEKİ SUBAŞI
|% 16,4
|237
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ÇINAR
|% 3,6
|52
|BTP
|AYHAN KARAYANIK
|% 0,97
|14
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL KEÇELİ
|% 0,83
|12
|SAADET
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,41
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
YILDIZELİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 5,56
|Katılım Oranı
|:
|% 79,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR GÖKTAŞ
|% 52,11
|74
|AK PARTİ
|MEHMET SABİT KARAKAŞ
|% 41,55
|59
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHATTİN AYDIN
|% 4,23
|6
|YENİDEN REFAH
|MUHARREM ATEŞ
|% 0,71
|1
|DEM PARTİ
|YEKBUN AŞKIN
|% 0,7
|1
|CHP
|DURAN ATEŞ
|% 0,7
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,81
|Katılım Oranı
|:
|% 78,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÇELİK
|% 44,64
|441
|CHP
|MEHMET ALİ ASLAN
|% 32,08
|317
|AK PARTİ
|KENAN OĞUZHAN
|% 20,24
|200
|DİĞER
|% 1,42
|14
|YTP
|SEZAİ SARIYILDIZ
|% 0,71
|7
|YENİDEN REFAH
|YAHYA DOĞAN
|% 0,51
|5
|BTP
|HASAN ATEŞ
|% 0,2
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞAH ÇELİK
|% 0,2
|2
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Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı belediye başkanlığını kazandı. Tokat'ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'de aday olmuştu. MHP'li seçmenler kutlama yapmaya başladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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