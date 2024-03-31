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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:31
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MERKEZ

Toplam Sandık : 751
Toplam Seçmen : 249.841
Açılan Sandık : 292
Açılan Sandık Oranı : % 38,88
Kullanılan Oy : 67.405
Geçerli Oy : 64.517
Katılım Oranı : % 69,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKADEM UZUN% 44,0628.427
AK PARTİHİLMİ BİLGİN% 32,0920.701
MHPREHA KARS% 9,766.300
CHPTACETTİN KEPENEK% 6,123.949
DİĞER% 3,72.387
YENİDEN REFAHFATİH KALKAN% 2,051.322
İYİ PARTİMERVE YILDIZ YARAY% 0,68440
ZAFER PARTİSİUMUT ÜREDİ% 0,56360
SAADETZEKİ KILIÇ% 0,37240
DEVA PARTİSİSERDAR İNCE% 0,1383
DEM PARTİSEMİHA ŞAHİN% 0,1170
MEMLEKETKEREM OKYAY% 0,166
MİLLİ YOLZEKİ HARAL% 0,165
BTPNECATİ KILINÇ% 0,0529
DPBAHADIR BAŞER% 0,0322
HÜDA PARYUNUS KAYA% 0,0216
YTPİLHAMİ ÖZEN% 0,0210
TKHMEHMET CERAN% 0,019
VATAN PARTİSİMETİN ÇEKEN% 0,018
HKPHÜSEYİN ÖZLEM% 0,015
HAK-PARMEHMET BAKİ ARSLANARGUN% 0,014
MİLLETMUSTAFA YILMAZ% 0,014
AKINCILAR

Açılan Sandık Oranı : % 9,09
Katılım Oranı : % 98,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMURAT SEVİNÇ% 55,5550
CHPCAFER KUZU% 35,5632
AK PARTİHASAN ŞEN% 7,787
BTPRUHİ SARI% 1,111
ALTINYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DİVRİĞİ

Açılan Sandık Oranı : % 2,70
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ÇETİN% 74,1443
CHPCİHAN DENİZ AKBAŞ% 24,1414
MİLLİ YOLHASAN HÜSEYİN ÇİTİL% 1,721
DOĞANŞAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GEMEREK

Açılan Sandık Oranı : % 37,93
Katılım Oranı : % 83,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAİ ÇELİKTEN% 55,151.178
AK PARTİREMZİ KILIÇDAĞI% 29,96640
MHPEROL SAĞIRKAYA% 10,96234
CHPMENDERES ÇAĞATAY% 2,2949
SAADETİBRAHİM YOKUŞ% 0,8919
İYİ PARTİTURAN SAĞIRKAYA% 0,5612
DSPMUSTAFA SOYTÜRK% 0,143
BTPNURİYE UYGUN% 0,051
GÖLOVA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÜRÜN

Açılan Sandık Oranı : % 12,5
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURGAY ASLANTAŞ% 30,66233
CHPİLYAS EŞİYOK% 25,66195
MHPNAMİ ÇİFTÇİ% 23,42178
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN ALAGÖZ% 8,9568
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN OCAKCI% 5,441
DİĞER% 5,3941
İYİ PARTİERCAN UZMAY% 0,393
BTPZEYNEP HAYIR% 0,131
HAFİK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

İMRANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ ÜREK% 56,291.002
CHPSELAHATTİN PERÇİN% 25,11447
BAĞIMSIZÖZKAN DEMİR% 17,64314
YENİDEN REFAHAYHAN ÖZTÜRK% 0,5610
SAADETİBRAHİM AKÇA% 0,346
BTPVOLKAN DAĞDEVİREN% 0,061
KANGAL

Açılan Sandık Oranı : % 21,74
Katılım Oranı : % 83,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖZTÜRK% 33,56342
MHPSERKAN HALVER% 31,6322
BÜYÜK BİRLİKHALİL YILDIRIM% 22,47229
YENİDEN REFAHMURAT UYANIK% 3,8339
BTPHURZEM TURGUT% 2,9530
CHPMUHİTTİN DEMİR% 2,5526
DİĞER% 2,4525
SAADETMÜCAHİD IŞIK% 0,495
DEM PARTİNALAN GÜNEŞ% 0,11
KOYULHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

SUŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 43,59
Katılım Oranı : % 79,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET AYHAN KAYAOĞLU% 33,941.219
AK PARTİFAZLI YÜKSEL% 29,571.062
BÜYÜK BİRLİKSEDAT SEL% 21,85785
CHPSEMİH DOĞANCI% 9,27333
İYİ PARTİERHAN ŞİMŞEK% 2,6495
YENİDEN REFAHNURETTİN BAŞAR% 1,5957
SAADETMURAT ERDEM% 0,6122
DİĞER% 0,3312
BTPSEMA ORAK% 0,114
DPEMRE AKAN% 0,062
HÜDA PARABDULLAH ÇELİK% 0,031
ŞARKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 14,55
Katılım Oranı : % 76,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKKASIM GÜLTEKİN% 54,19783
MHPNECMETTİN MERMER% 23,6341
CHPZEKİ SUBAŞI% 16,4237
YENİDEN REFAHUĞUR ÇINAR% 3,652
BTPAYHAN KARAYANIK% 0,9714
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL KEÇELİ% 0,8312
SAADETMUSTAFA DOĞAN% 0,416
ULAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YILDIZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 5,56
Katılım Oranı : % 79,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYAŞAR GÖKTAŞ% 52,1174
AK PARTİMEHMET SABİT KARAKAŞ% 41,5559
BÜYÜK BİRLİKBAHATTİN AYDIN% 4,236
YENİDEN REFAHMUHARREM ATEŞ% 0,711
DEM PARTİYEKBUN AŞKIN% 0,71
CHPDURAN ATEŞ% 0,71
ZARA

Açılan Sandık Oranı : % 14,81
Katılım Oranı : % 78,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÇELİK% 44,64441
CHPMEHMET ALİ ASLAN% 32,08317
AK PARTİKENAN OĞUZHAN% 20,24200
DİĞER% 1,4214
YTPSEZAİ SARIYILDIZ% 0,717
YENİDEN REFAHYAHYA DOĞAN% 0,515
BTPHASAN ATEŞ% 0,22
HÜDA PARMEHMET ŞAH ÇELİK% 0,22

Kaynak: AA

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