 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu, şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiği görüldü.

17.12.2023 - 22:26,  Güncelleme: 22:28
Abone Ol

Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un, İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olduğu kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, dönüş yaptığı sırada Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un sürdüğü siyah renkli otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntüyle ilgili hazırlanan ve dosyaya eklenen raporda, olayın Avrasya Tüneli- Samatya istikametinde meydana geldiği, Yunus Emre Göçer'in seyir halindeyken arka fren lambasının yandığı, şüpheli Mohammed Hassan Sheıkh Mohamud'un kullandığı siyah renkli aracın saat 12.52 dakika 15 saniyesinde kamera açısına girdiği aktarıldı. Şüpheli Mohamud'un kullandığı aracın saat 12.52 dakika 16 saniyesinde arka fren lambalarının anlık olarak yandığının görüldüğü belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntü tutanağında, Göçer'in yolun 3 ve 4. şerit çizgisinde seyir halindeyken, 4. şeride geçerken arka fren lambasını yandığı, maktulün 4. şerit içerisinden dönüş yapmaya çalıştığının değerlendirildiği belirtilerek, şüphelinin o sırada otomobilinin arka fren lambalarının yandığının görüldüğü ifade edildi.

ARACIN ÇARPIŞMA SONRASI FREN LAMBASININ YANMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tutanakta ayrıca, saat 12.52 dakika 18 saniyede 16 AFL 804 plakalı motosiklet ile 06 CD 4581 plakalı otomobilin çarpıştığı anda, şüphelinin kullandığı aracın arka fren lambalarının yandığı aktarıldı. Saat 12.52 dakika 19 saniyesinde çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı ve 3. şeride doğru seyir halinde olduğu, şüphelinin çarpışmadan 12 saniye sonra aracının dörtlü flaşörlerini yakarak araçtan indiği, Göçer'e doğru gittiğinin görüldüğü belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yunus Emre Göçer

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud'un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti. Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mohammed Hassan, Yunus Emre, Somali, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika


23:04
İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti
22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez

Son Dakika
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
22:26 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 23:54:31. #1.12#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazadan yeni görüntü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement