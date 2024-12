Starbucks Vakfı ve Alshaya, Gençler İçin \'Empower Me\' Programını Başlattı

Güncel

STARBUCKS Vakfı ve Alshaya Starbucks üç yıllık ortaklık kapsamında gençlere kariyer hazırlığı ve beceri eğitimi konularında destek sağlamak amacıyla Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da 'Empower Me: Gençlik Programı'nı başlattı. Program kapsamında başta Türkiye olmak üzere Azerbaycan ve Kazakistan'da Habitat Derneği iş birliği ile 1 yılda 85 bin, 3 yılın sonunda ise 250 bin gence ulaşılması hedefleniyor. 'Empower Me: Gençlik Programı'nın Türkiye'deki ilk adımı İstanbul'da düzenlenen 'Empower Me: Gençlik Zirvesi' ile başladı. Zirve kapsamında Türkiye'nin 62 ilinden katılan 150 gence; dijital bilgi ve girişimcilik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan eğitimler veriliyor.

Starbucks Vakfı ve Alshaya Starbucks; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'da gençlere toplumsal destek sağlamak amacıyla üç yıllık bir ortaklık kurdu. 'Empower Me: Gençlik Programı' kapsamında 250 bin gence mentorluk, girişim becerilerini geliştirme eğitimleri verilerek istihdam fırsatları yaratılacak. Program kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'da Habitat Derneği ile iş birliğinde eğitimler başladı.

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'da hayata geçirilen 'Empower Me-Gençlik Programı' ile 15-30 yaş arasındaki gençlerin sosyal ve ekonomik hayatlarında uzun vadeli ve kalıcı bir fayda yaratılması hedefleniyor. Programın ilk etabında 150 gönüllü genç elçinin katılımı ile düzenlenen 'Empower Me-Gençlik Zirvesi' başladı. Kısa sürede 650'in üzerinde başvuru alınan zirveye Türkiye'nin 62 ilinden gençler katılıyor. Zirve süresince gençler; dijital dönüşüm, döngüsel ekonomi, yapay zeka, girişimcilik, 21. yüzyıl becerileri gibi konularda eğitim alıyor. Ayrıca liderlik, iletişim ve kariyer planlama gibi konularda uzman konuşmacılar ile bir araya geliyor. Zirve süresince sosyal ağlarını güçlendirme fırsatı da bulan gençler, ilham veren isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen panel oturumları ile yetkinliklerini artırırken, sosyal ve ekonomik dayanıklılıklarını da güçlendiriyor.

Zirveye katılan ve eğitim sürecini başarı ile tamamlayan gençler, gönüllü elçi olarak bulundukları illerdeki yerel kurumların desteğiyle kazandıkları deneyimlerini diğer gençler ile paylaşacak. Düzenlenecek girişimcilik programı ile de genç girişimciler, iş fikirlerini geliştirme imkanı bulacak ve başarılı projeler global girişimcilik yarışmalarına katılma fırsatı elde edecek.

Starbucks Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Başkan Yardımcısı Figen Ilgaz zirvenin açılışında yaptığı konuşmada "Bugün, geleceğin mimarı olan gençlerimizin hayatlarına dokunarak anlamlı ve kalıcı bir etki yaratmak hedefiyle Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Empower Me: Gençlik Zirvesi'nin ilk gününde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Starbucks olarak bulunduğumuz her coğrafyada, kahveden fazlasını sunmayı, toplumsal gelişime katkı sağlamayı amaç edindik. Toplumla buluştuğumuz her noktada kalpten kalbe köprüler kurarak daha güçlü ve umut dolu bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Program boyunca gençlerimize; çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde kendilerini geliştirmeleri, kariyer yolculuklarında ihtiyaç duydukları donanımları kazanmaları ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek sosyal ağlarını güçlendirmeleri için destek vereceğiz. Toplumsal gelişime katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Itır Akdoğan ise zirveyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Empower Me-Gençlik Zirvesi, sadece bireylerin değil, toplumların da dönüşümüne katkı sağlayacak bir adım. Habitat Derneği olarak, gençlerin 21. yüzyılın getirilerine uygun becerilerle donatıldığı, sosyal ve ekonomik anlamda güçlendikleri bir dünyayı inşa etme vizyonumuzla bu projede yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu zirve, gençlerimizin yalnızca bireysel yetkinliklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü sosyal ağlar oluşturarak toplumsal değişim için öncülük edecekleri bir platform sağlıyor. Burada edindikleri bilgi, deneyim ve ilhamı kendi şehirlerine taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştıracak olan gençlerimiz, toplumda sürdürülebilir kalkınmanın temsilcileri olacaklar. Empower Me programı, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için sunduğu destekle hem bireysel hem de toplumsal düzeyde derin bir etki yaratma potansiyeline sahip. Zirveye destek veren tüm paydaşlara, bu anlamlı sürece katkı sağlayan gönüllülerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz. Bu iş birliği ve enerjiyle daha güçlü, kapsayıcı ve umut dolu bir gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."